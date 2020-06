CROATIA AIRLINES PONOVNO LETI: Karte za nekoliko europskih destinacija su već u prodaji

Od 15. lipnja CA će prometovati prema 11 međunarodnih destinacija, uz domaće linije prema Dubrovniku, Splitu, Zadru i Puli, kasnije se otvaraju i nove destinacije

S obzirom na to da bi se granice između država članica EU trebale otvoriti već 15. lipnja, Croatia Airlines pustio u prodaju karte prema nekoliko europskih destinacija iz Zagreba.

Uz postojeće međunarodne linije iz Zagreba prema Frankfurtu, Amsterdamu, Copenhagenu i Zurichu, kako prenosi Portal Croatianaviation od 15. lipnja u prodaji su: linija Zagreb – Brussels, 4 puta tjedno (pon, čet, pet, ned),linija Zagreb – München, 3 puta tjedno (pon, sri, pet), linija Zagreb – Sarajevo, 3 puta tjedno (pon, sri, pet), linija Zagreb – London, 2 puta tjedno (pon, pet), linija Zagreb – Split – Rim, 3 puta tjedno (pon, čet, ned). Od 16. lipnja uvodi se linija Zagreb – Dublin, 3 puta tjedno (uto, čet, ned), a od 18. lipnja uvodi se linija Zagreb – Beč, 2 puta tjedno (čet, ned).

Croatia Airlines tako će od 15. lipnja prometovati prema 11 međunarodnih destinacija, uz domaće linije prema Dubrovniku, Splitu, Zadru i Puli.

Od ponedjeljka, 22. lipnja, kompanija u prodaji drži više tjednih letova nego što će to biti u prvom tjednu operacija, no Croatia Airlines vjerojatno će dodatno modificirati red letenja za to razdoblje.

Na linijama prema Londonu i Dublinu prometovat će zrakoplovi tipa A319/A320, dok će na ostalim linijama prometovati zrakoplovi manjeg kapaciteta tipa DashQ400.