Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić komentirao je danas, nakon sastanka vladajuće koalicije, najavu premijera i Vlade o uvjetovanju dobivanja potpora cijepljenjem:

“Hrvatska je posljednjih godinu i tri, četiri mjeseca suočena s krizom kakvu svijet nije vidio i koja je izazvala ekonomski šok. Kako bismo doskočili situaciji, želimo iskoristiti sve prednosti koje danas imamo u odnosu na prije godinu dana, a to je cjepivo. Našom politikom i pristupom želimo ukazati dodatno povjerenje odgovornim pojedincima i skupinama u našem društvu. Svi koji su se cijepili ili će se cijepiti kada se za to ostvare medicinski uvjeti, spadaju u odgovorni dio društva, u dio ljudi koji brinu o sebi, ljudima i u konačnici, o hrvatskom gospodarstvu. Svi oni koji ne prihvaćaju ovaj smjer dovode u pitanje svoje zdravlje, zdravlje onih oko sebe, a i zdravlje gospodarstva", kaže Ćorić.

'Znate li što za nas znači skraćivanje sezone?'

Osvrnuo se i na vezu cijepljenja i turizma:

"Malta je procijepljena na razini od oko 80 posto. To znači da će ta zemlja odraditi sezonu na najboljoj mogućoj razini. Znate da se većina hrvatskog gospodarstva veže za turizam. Znamo što skraćivanje sezone ili njen podbačaj znače za naše ekonomske aktivnosti i velike financijske i ostale izazove u jeseni koja slijedi. To je ono što želimo izbjeći, to je ono što trebaju željeti izbjeći sve odgovorne osobe u Hrvatskoj. Ovaj pristup mora se odnositi na sve”, rekao je Ćorić.

Na pitanje zna li koliko je “odgovornih građana” u njegovom Ministarstvu, odgovorio je:

“Ne. K komuniciramo s ljudima, molimo ih da učine iskorak i cijepe se. Pravila GDPR-a onemogućavaju da možete ući u svako ime i prezime i tražiti taj podatak. Ne želim ulaziti u intimu svojih zaposlenika”.

'Molim vas, budite na strani odgovornosti'

Govorio je o rješenjima za poticanje većeg broja ljudi na cijepljenje:

“Neću prejudicirati izgled rješenja, ali ću reći svoj stav koji je poznat kolegama i kolegicama u Vladi – pristup bi trebao biti isti za sve u privatnom i javnom sektoru. Nitko u Hrvatskoj nema ekskluzivno pravo da svojom neodgovornošću dovede u pitanje zdravlje onih s kojima se slučajno susretne u liftu, restoranu ili bilo gdje. Nitko. To je moj stav”, rekao je Ćorić i nasravio:

“Shvatite da ovo što dolazi od Vlade u proteklim tjednima su apeli, izašli smo iz covid krize na način da je projekcija rasta 6 posto, među najvećima u EU. Pripremili smo dovoljne količine cjepiva i sad se, kao društvo, nalazimo u situaciji da lažni gurui pod egidom ravnopravnosti i zaštite raznih prava, propagiraju pravo da ugroze sebe, druge i hrvatsku ekonomiju na najgori mogući način. Molim vas da budete na strani odgovornosti jer nam ona sada treba."