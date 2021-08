Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 8.249 kuna, što je nominalno za 7,3 posto više u odnosu na svibanj lani, objavio je nedavnou Odjel za statistiku Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za svibanj na razini Hrvatske koja je iznosila 7.104 kune, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za isti mjesec bila je viša za 1.145 kuna.

Net.hr je na Facebooku upitao čitatelje koliku plaću bi trebali imati da bi bili sretni. Bilo je tu svakakvih odgovora, neki su komični, ironični, gorko smiješni, drugi su izraz rezignacije a treći su ozbiljni i za zamisliti se. Od mnoštva komentara izdvajamo one najzanimljivije.

"8000 hrvatskih kuna neto plaće(ako mi mama i tata plaćaju režije)."

"3000 eura da dođem u Hrvatsku. I to mi premalo jer puno trošim. Ali Bogu hvala imam od prije. Ako si mlad pametan, cijeli život dobro živiš."

"Nitko nije sretan poradi novca, potreban nam je za preživljavanje. U nas bi prosječna 4-člana obitelj trebala imati prihod bar 15.000 kn da može solidno živjeti i uz to ponekad si priuštiti neku večer, vikend negdje u planini ili moru. Poslije kada se vrate kući bezbrižni, ne misleći da će im do slijedeće plaće faliti novca.Tada bi bilo sreće. I ne to nije puno novca."

"Koja svrha da se izjašnjavamo kad ionako gamad s vrha odlučuje koliko je meni dovoljno za život!"

"Jedna saborska plaća mjesečno da ljudi mogu živjeti. No to nećemo doživjeti osim ako iselimo iz ove opljačkane nedođije."

Nikakav luksuz...

"Nemam pojma. Da živimo, da mogu djecu odvest na neki izlet u neku kućicu za vikend, da mogu otić i guštat s njima na moru u nekom lijepom kampu, da ih mogu vodit po nacionalnim parkovima. Da kad ona poželi skuplje tenesice jednom u svom životu joj ne moram reći da su skupe i da joj ih ne mogu kupit jer sam vječno u kreditu, da upravo toj djeci pružim bolje životne uvjete, da sinu mogu platit terapije, do sad sam ostavila za jedan dobar auto na to, da možemo nekad u restač na ručak, šešće od dva puta godišnje. Nikakav je*eni luksuz, za život brate mili za život, ne preživljavanje."

"Minimalna plaća za dostojanstven život morala bi biti 7000-7500 tisuća kn. Sve ostalo je preživljavanje i životarenje, pogotovo ako se ne živi u svojoj nekretnini. Nažalost mnogi su danas dosta udaljeni od tog minimuma."

"Na ove cijene 10.000 za normalan život jer u normalan život ulazi stanovanje, hrana, ali ne ona na akciji, garderoba a ne da je obnavljamo svakih 10 godina i opet na akciji, automobil, godišnji odmor, ali putovanje a ne sjedenje kod kuće. Jer to je život i trebao bi ga imati svaki čovjek koji radi. Sve drugo je samo preživljavanje."

"Da bi dobila kredit da si mogu kupit stan bi trebala imat 7000 kn plaću. A za kuću napravit i dignut strah me je i mislit o tome. Mi kmeti valjda nemamo više pravo ni svoju kuću imat, koja ne bi bila naša još narednih 30-40 godina (kredit)."

"Ulje je 12 kn, kruh 9-10, benzin 11kn znači plaća bi trebala bit 12-15 tisuća kn!"

Dostojanstven život

"Četveročlana obitelj (muž, žena i 2 djece) bi za normalan, pristojan, dostojanstven život vrijedan čovjeka trebala imati od 2 plaće ukupno barem 15.000 kn. Da normalno funkcionira, da ne gleda može li kraj mjeseca dočekati, da može otići par dana na ljetovanje negdje s djecom... Dakle po glavi roditelja koji zarađuje nekih 7000-7500 kn netto, i ne to nije nikakav luksuz, ali nažalost većini Hrvata danas nedostupno i samo želja... I to bi trebali imati i ljudi sa srednjom stručnom spremom, svatko, a i nešto više oni koji su ulagali u svoje obrazovanje i imaju VSS... I ovi iznosi su itekako tanki ako si podstanar, nemaš svoj stan i imaš kakav kredit."

"Tolika da pokriva stambeni kredit za obitelj, kredit za auto, mjesečne troškove za režiju, odjeću, edukaciju i hranu, ušteđevinu, te za dodatne vrijednosti: putovanje, umjetnost i kultura, dakle oko 5000 eura."

Sreća se ne kupuje?

"Sreća nije u novcu". "Nemam nikakvu plaću ni mirovinu, ali sam sretna. Sreća se ne kupuje novcem", "Sreća i plaća.. Te riječi ne idu zajedno u istoj rečenici..."

"Izjašnjavaju se ljudi 10.000, 15000, 2000Eura. a mi penzioneri u HR. u prosjeku primamo 2860, i sretni. Jednog dana ćete i vi shvatiti da sreća nije u novcu. Ove dvije stvari ne idu zajedno i pitanje je pogrešno postavljeno."