Interes za cijepljenje u Hrvatskoj jenjava. Da bi Stožer ostvario cilj koji je zacrtao, za 15 dana trebali bi cijepiti još 250 000 ljudi, pa je danas oko Virovitice vozio autobus u koji se ljudi mogu doći slobodno cijepiti. No, pitanje je li COVID autobus dovoljan, javlja RTL.

U Americi na cijepljenje mame novcem, lutrijom i drugim nagradama. Ali ako ne žele dijeliti nagrade, mogu se povesti za Francuzima, čiji je video koji promovira cijepljenje kao put u normalu postao viralan ili makar za Njemačkom, kojoj u spas stiže Mitch Buchannon, odnosno David Hasselhoff.

Kako to izgleda u svijetu?

"Svi cijepljeni, svi zaštićeni" - glavna je poruka promo spota u Francuskoj. "Vrata prema slobodi" nudi i nasmiješeni zdravstveni radnik u javno-zdravstvenoj kampanji na Novom Zelandu.

U Njemačkoj, nekoć s crvenom plutačom, a sada flasterom na ruci - glavni akter glumac David Hasselhoff.

Što ne štima kod nas?

U Hrvatskoj imamo "Misli na druge, cijepi se". Stručnjaci ističu da se upravo u svijetu pokazalo da kampanje poput "Misli na druge" ne daju dovoljno dobar rezultat.

"Kampanja bi na neki način trebala ilustrirati koji su benefiti za mene osobno, za svakog od nas, a manje se fokusirati na to misli na druge jer se to pokazalo u mnogim zemljama da ne funkcionira. Sigurno treba nastaviti s promoviranjem ljudi koji su se cijepili", kaže kreativni direktor i dizajner Davor Bruketa.

Snimili nekoliko spotova

Za zapadnim kolegama kaskamo, no da konačno idemo njihovim putem najavljuje Krunoslav Capak. "Mi smo već sad snimili nekoliko spotova. Nisu to samo spotovi s poznatim licima, nego su to spotovi gdje ljudi govore koji su njihovi motivi da se cijepe. Kroz nekoliko dana će krenuti ti spotovi na raznim televizijama i društvenim mrežama. Upravo radimo na tome", kaže ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Druga je strategija i terenska kampanja. Prvi Covid autobus stigao je u Stari Gradec pokraj Virovitice, cijepilo se 60-ak ljudi, a idućih dana obilazit će 40-ak okolnih mjesta. Županije su krenule i s javnim pozivima.

"Pozivaju se ljudi da se dođe na određeno mjesto, tko god želi, i da se može cijepiti. To su ti takozvani javni oglasi preko medija, oglasa i liječnika obiteljske medicine", kaže Capak.

Besplatni joint i oružje, milijun na lutriji…

Amerikanci su otišli korak dalje. Njihova kampanja uključuje besplatni joint i oružje, ali i milijun dolara. Da, sve se to dobiva na lutriji, u kojoj sudjelovati mogu jedino cijepljeni. Baš kao i ovaj novopečeni milijunaš iz Ohija.

"Bio sam ushićen. Otvorio sam vrata i viknuo supruzi: 'Osvojili smo milijun dolara!' I onda sam ipak promislio i rekao: 'Ne, ja sam osvojio milijun dolara jer ti se nisi registrirala'", rekao je Mark Cline iz Ohia.

U Hrvatskoj - slobodni dani?

Teško da će se milijun kuna dijeliti u Hrvatskoj, dosad su tek na lokalnoj razini stimulacije ulaznice za koncerte, toplice i kazališne predstave. Na državnoj razini razmišlja se o slobodnim danima.

"Vi znate da osoba koja donira krv dobiva dva slobodna dana. To je dobar način stimulacije, mi jesmo to spominjali, ali nemam vam ništa konkretno reći po tom pitanju", kaže Capak.

Da se nešto konkretnije po tom pitanju reklo kad se krenulo s cijepljenjem, možda bi već sada bili bliže famoznom kolektivnom imunitetu.