Predsezona na Jadranu tek počinje, a prema dostupnim informacijama cijene u mnogim ugostiteljskim objektima još su više nego prošle godine.

Naš pjevač Luka Nižetić požalio se kako je kuglicu kajmaka u jednom rovinjskom restoranu platio čak devet eura. Izazvao je brojne reakcije, a mnogi su navodili kako jeftinije nije ni u Dalmaciji, ali i da su cijene pizza u Rovinju i do 20 eura.

Lignje do čak 18 eura

Tako se primjerice cijena običnih prženih lignji s pomfritom u Rovinju kreće od 13,94 do čak 18 eura, piše Jutarnji list koji donosi pregled cijena u ugostiteljskim objektima u tom istarskom gradu. Porcija se pak pomfrita može dobiti za četiri do pet eura, a okvirno se tako kreću i cijene drugih priloga koji se često naručuju uz meso.

Cijena ćevapčića je svugdje bila više-manje ista - koštaju 12 eura. Jedan ugostitelj je rekao da je slična cijena ćevapčića bila i lani i da se gosti ne žale. I sam je svjestan da je cijena pomfrita od pet eura po porciji malo previše.

"A što da vam kažem. To više ništa nije normalno. Skupo je sve. Skupo je u restoranima, a ni u trgovinama nije bolje. No, zanimljivo gosti se ne žale. Nitko i ne pita za cijene. A mi na kraju krajeva nikoga ne silimo da mora nešto naručiti", bio je iskren ugostitelj u poznatoj ulici Grisia.

Cijene pizza uglavnom iste kao lani

Cijena tosta je pak u jednom lokalu čak četiri eura, a cijena tjestenina i rižota se pak kreće do negdje 18 eura. To je ona najskuplja varijanta sa škampima. Cijena najpovoljnijeg bifteka je 24 eura, dok je onaj najskuplji čak 35 eura. Kuglica nešto skupljeg domaćeg sladoleda je pak 2,5 eura. Cijene pizza ostale su izgleda svugdje na istom nivou kako su bile i lani, pa tako i najboljoj pizzeriji u gradu, Da Sergio, kako je mnogi nazivaju, a ima i najbolje ocjene gostiju na Trip Advisoru. Ona stoji od osam do 10 eura.

"Nismo dizali cijene u odnosu na lani kada smo morali jer su nam cijene nabavljene robe išle u nebo. Ove godine to nije bio slučaj i ostali smo na istome. Ne znam gdje u Rovinju imate pizzu po 20 eura, no mi sigurno to nismo. Lani smo to morali napraviti, a ove godine kada smo cijene mijenjali u eure, čak smo negdje zaokruživali i na niže", kaže konobar u tom lokalu.

I sam je ostao začuđen informacijom da je cijena kuglice kajmaka u Rovinju bila devet eura.

"Stvarno ne znam gdje se kuglica kajmaka jede za devet eura, osim u restoranima s Michelinovim zvjezdicama u Rovinju i skupim hotelima. Prvi put čujem za tako nešto. A svaka reklama je dobra reklama. Lani se digla polemika oko kave s mlijekom od 20 kuna na našoj rivi. I na kraju je taj ugostitelj zbog toga imao i veću posjećenost", naglašava konobar.

U ulici E. De Amicisa u restoranu Tone burger stoji 16 eura. Riječ je o restoranu koji nudi nešto drugačiji meni, a jedna konobar je rekao za Jutarnji list da će cijena burgera u sezoni još i rasti.