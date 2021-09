Hrvatska za godinu i tri mjeseca ulazi u Eurozonu, a cijene će u trgovinama za 10 mjeseci biti i u kunama i u eurima. Iako ministar financija Zdravko Marić i guverner HNB-a Boris Vujčić uvjeravaju da do poskupljenja neće doći, primjeri iz zemalja koje su uvele euro pokazuju upravo suprotno; poskupjeli su restorani, kafići, usluge čišćenja, hrana, itd.

Uskoro ćemo na policama trgovina moći vidjeti brašno za 77 centi, ulje za euro i 99 i mlijeko za euro. Ali, cijene gotovo svega mogle bi ići gore.

''Ako je kruh sedam kuna sigurno da će bit jedan euro. I zbog kusura i zbog vraćanja ljudima, tako je puno jednostavnije. Morat će cijene ići na gore. Bit će zaokruživanja'', rekao je pekar Adrijan Quenaj za RTL Direkt.

''Nakon uvođenja eura ja ne mislim dignuti cijene već samo malo korigirati plus ili minus. Znači vrlo malo. Ili će ići malo niže da se zaokruži cijena ili malo više ali značajnijeg poskupljenja neće biti'', rekao je postolar Siniša Benc.

'Cijene će varirati od radnje do radnje'

U poskupljenje, dakle, vjeruju građani, ali i HNB. Knjige, ručak u restoranu, automobile i obuću mogli bismo plaćati više, do dva posto.

''Cijena u nekom kozmetičkom salonu će biti 10, 15 kuna više, a negdje neće uopće poskupjeti ili će netko svoju uslugu smanjiti. Ali, ako se gleda veliki broj salona porast bi bio 1,5 posto na razini ukupnog gospodarstva. Dakle, ne možemo govoriti o apsolutnim iznosima jer varirat će od radnje do radnje'', rekao je Mislav Brkić, viši savjetnik direkcije za europsku suradnju.

Ipak, cijene neće moći varirati previše od propisanog jer će poslodavce ograničavati kodeks za fer ponašanje tijekom konverzije kune u euro. No, čak ni to nije spriječilo rast cijena. Za Direkt se jedan slovenski frizer prisjetio šoka Slovenaca pri ulasku u salon 2007. kad su u deželi ukinuli tolare i prešli na euro.

''Do sada je nekih 42 posto od uvođenja eura porasla cijena frizerskih usluga kao i cijena sveg ostalog. Tako da vjerujem da će se tako dogoditi i u Hrvatskoj. Klijenti nemaju utjecaj na promijene na više cijene, jednostavno su prisiljeni ili prihvatiti ili ne prihvatiti, svatko ima svoj izbor'', rekao je vlasnik frizerskog salona u Ljubljani Stevo Pavlovič.

Nema straha: 'Okolnosti su drugačije'

Ipak, savjetnik za ekonomiju predsjednika Milanovića poručuje da nema straha.

''Sumnjam da će se to dogoditi u Hrvatskoj jer okolnosti su drugačije. Trenutak kada je ulazila Slovenija, a prošlo je jako puno godina od toga, i situacija u kojoj se mi nalazimo. One cijene koje možda mogu rasti zato što imate taj efekt prelijevanja na krajnjeg kupca, one čine zanemarivi dio naše košarice'', rekao je posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.

Iz HNB-a pak poručuju da je važna regulacija, kontrola cijena i nadzor. ''Građani će na različite načine biti zaštićeni, od dvojnog iskazivanja cijena , od državnog inspektorata koji će provoditi nadzor. Po zakonu će biti određeno kako se cijene konvertiraju, kako će se zaokružiti i onaj tko će to prekršiti taj je izložen sankcijama'', poručio je Brkić.