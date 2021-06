U Hrvatskoj je 545 pacijenta na bolničkom liječenju, a 51 je na respiratoru

Utrošene su 1 903 673 doze cjepiva

Od sada se građane zove na cijepljenje

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkrio je za RTL Danas planove kako građane zainteresirati za cijepljenje.

"Imamo više strategija koje idu u tom smjeru. Najvažnije je danas daje Vlada organizirala sastanak sa županima, na kojem je jedna od glavnih tema bila pomoć pri ubrzavanju cijepljenja. S obzirom da su neki od župana novoizabrani, s njima je trebalo proći tu temu oko cijepljenja, dati im najnovije informacije i zamoliti izh za facilitaciju cijepljenja na terenu, za pomoć logističku zavodima za javno zdravstvo", kazao je Capak.

"Druga bitna stvar je da ćemo pojačati medijsku kampanju za promociju cijepljenja. Treća stvar je promjena ove paradigme. Dakle, do sada su se građani prijavljivali za cijepljenje, mi smo ih zvali na cijepljenje, a sad ćemo mi krenuti prema njima", kazao je Capak.

"Ne samo na taj način. Imat ćemo mobilne timove koji će biti dostupniji građani nego što su do sada bili punktovi. Bit će na terenu, u ruralnim mjestima, tamo gdje do sada punktova nije bilo. Objavit će se u nekom manjem mjestu da će u to i to vrijeme biti cijepljenje.

Komentirao je daljnje popuštanje mjera i skidanje maski.

Kazao je kako razmatraju prijedlog da se produlji radno vrijeme kafića za vrijeme Eura, a na pitanje kada će cijepljeni moći skinuti maske rekao je: ' U ovom trenutku to još ne možemo, jer još imamo visoku cirkulaciju u populaciji. Sada nam je incidencija 80 i nešto. Međutim, kad nam incidencija padne i kad virus više ne bude toliko cirkulirao, svakako će cijepljeni i preboljeli moći skinuti masku.