Danas je održana press konferencija na kojoj su nove mjere donijeli ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović i ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak.

Odluka dolazi nakon povećanih brojeva pozitivnih covid slučajeva. Podsjetimo, 8587 novih slučajeva zabilježeno je u srijedu, dok je u četvrtak zabilježeno čak 9058.

Novi soj omikron dosta se brzo širi i mnogi smatraju kako je taj soj glavni krivac za ovako visoke brojke, a Capak je objasnio trenutnu situaciju.

Dominantan u primorskim krajevima

"Mi smo do srijede imali kontinuirani pad hospitaliziranih osoba i onih na respiratoru. U srijedu smo imali za tri više osoba nego prethodni dan. To može biti slučajno, a može biti znak pada. Znate da hospitalizacija i svi drugi oblici dolaze sa 14 dana zakašnjenja. Može biti da će to biti jedan plato, a zatim će početi rasti i pratiti rast broja zaraženih.

Mi smo 22. 12. u ECDC poslali 1000 uzoraka na testiranje, a imali smo samo tri omikron slučaja. U prošlom tjednu, odnosno u utorak smo u Zagrebu imali 80 posto omikrona, u Sisačko-moslavačkoj županiji smo imali 16 posto, u Dalmaciji oko 30 posto. Omikron rapidno raste, strahovito se brzo širi i već sad očekujemo da imamo dominaciju omikrona u primorskoj Hrvatskoj i u Zagrebu. Imat ćemo screening drugih županija, ali zasad se čini da na kontinentu nije toliko predominantan nego kao u primorskim krajevima", poručio je Capak.