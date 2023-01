Potpredsjednik Vlade zadužen za resor gospodarstva Oleg Butković bio je gost RTL Danasa gdje je poručio da Vlada ima način kako natjerati trgovce i druge da spuste cijene na razinu do 31. prosinca te je progovorio o sezonskom dizanju cestarina za ovu godinu.

Donesen je zaključak koji ne obvezuje nikoga ni na što. Je li to mrtvo slovo na napiru?

Nije baš tako da ne obvezuje. Vlada je danas donijela zaključak, znate da smo početkom tjedna odmah reagirali, sazvali sastanak prvo unutar Vlade, svih gospodarskih resora. Potom da je ministar Filipović imao razgovor i s trgovcima, sa svim u lancu koji su od dobavljača do trgovca. Razgovaralo se i s cehom ugostitelja.

Vlada je danas donijela zaključak koji obvezuje i to prvo Državni inspektorat, Carinsku upravu i sva ministarstva da postupe po tome i one koji su neopravdano digli cijene, to u trgovci, ugostitelji, svi oni na koje se to odnosi. Oni moraju brzo vratiti se u okvire do 31. prosinca.

I vi i ministar Filipović kažete da to obvezuje, kako ako je u pitanju zaključak koji nema pravnu obvezu kao što imaju uredbe ili zakoni?

Apsolutno ima, vidjet ćete da će mnogi reagirati po tome.

To ostaje na njihovoj dobroj volji?

Dobro, ako ne budu htjeli napraviti, postoje dodatni mehanizmi Vlade na raspolaganju. Moj je savjet da budu solidarni, normalni. Imamo i pozitivnih primjera, ima i onih koji su spustili cijene, zaokruživali na niže. A ima onih koji su od 31. prosinca digli cijene neopravdano za 50 posto.

Ali zašto se niste pozvali na Zakon o iznimnim mjerama kontrole, na koji ste se pozvali kad ste ovih devet artikala zamrzli cijene? To je ipak zakon, čvršće je.

Imamo mogućnost, čitav niz mehanizama, od dodatnog oporezivanja, do dodatnih ograničenja na nekim proizvodima. Ali vjerujemo da ćemo uz pomoć ovih institucija i da će ih dostići i Inspektorat i Carinska uprava da će se urazumiti i vratiti na razinu do 31. prosinca.

Ali trgovci kažu da nisu podizali cijene nego da će to napraviti tek od veljače.

Imamo pozitivnih primjera i onih koji su to radili. Kad tražite opravdanja, to su klasična i naslušali su ga.

Kad smo spuštali PDV onda smo slušali da ne dižu cijene, oni nego proizvođači. Već je snimljena cijela situacija zna se koliko što košta, od dobavljača do proizvođača, kolike su marže i tko ih diže opravdano i neopravdano.

Je li ovo zadiranje u slobodu tržišta, bojite li se tužbi?

Ajmo stvari postaviti na pravi način. Mi smo kao Vlada u krizi uzrokovanoj ratom u Rusiji napravili zaista velike stvari. Uveli smo mjere vrijedne 3,6 milijardi eura, nismo gledali tko je tko, nego i ugostitelji i trgovci i telekom operatori, jedan veliki telekom operator, neću reći ime, imao je ugovor od 680 eura, pa se ovim mjerama vratilo na 4 puta manje…

Živimo u demokratskom društvu i koristit ćemo sve demokratske i zakonske mehanizme da zaštitimo naše građane.

Je li ovo prekasno?

Razgovori su se vodili čitavo vrijeme, a ovo se ne odnosi na sve, puno je razumnih.

Je li ovo priča o žabi i škorpioni, a mediji i svi ostali upozoravali godinu dana…?

Imali smo puno sastanaka, svatko preuzima odgovornost za svoje odluke, tako će i Vlada.

Je li ovo bacanje ljage na ono čime se Vlada hvalila - uvođenjem eura i ulazak u Schengen?

Ne hvali se Vlada, mi smo zaista ostvarili dava velika strateška cilja, od Pelješkog mosta, do ulaska u eurozonu i Schengen i naravno da ovakve stvari bacaju ljagu na povijesni strateški cilj i to stvara jednu drugu sliku.

Kako su se zaokruživale cestarine u vašem resoru?

Išle su na dolje, nismo ih podizali, odustali smo i u vrijeme korone od sezonskog dizanja cijene, a ne predviđamo to ni za ovu godinu.

Zagreb-Split cestarina od 181 kunu i dalje?

Tako je, nema podizanja cijene.