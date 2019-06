BUNJAC SE NIJE ŠALIO: Fotografijom na Facebooku potvrdio da je definitivno napustio Živi zid

Kako je i najavljivao Branimir Bunjac je napustio Živi zid, a to je i potvrdio znakoviti rezanjem članske iskaznice

Sada već bivši član Živog zida, Branimir Bunjac, na Facebooku je objavio fotografiju na kojoj je prerezao svoju člansku iskaznicu Živog zida.

“Članska iskaznica br. 6. Četiri godine, 5 mjeseci i 4 dana”, napisao je Bunjac uz fotografiju.

Privatizirani obrt

Bunjac je danas u Saboru medijima potvrdio da izlazi iz Živog zida: “Što ću dalje? To ćemo vidjeti. Svi znaju da se to dogodilo. To je, normalno, za mene osobno važan trenutak, emotivno težak trenutak, jer mi svi koji smo bili u Živom zidu, koji smo istinski djelovali, nismo bili samo članovi Živoga zida, nego smo živjeli za Živi zid. U trenutku kad smo vidjeli da stranku preuzima jedna osoba, da ju je u potpunosti privatizirala kao svoj obrt i da ne postoje nikakve šanse da ta osoba dozvoli bilo kakve, pa i najnamještenije i najfarsičnije izbore u stranci, da ta osoba otvoreno radi protiv saborskih zastupnika i nema namjeru pridonijeti stranci, nismo imali izbora i morali smo podnijeti ostavku”, rekao je Bunjac.

