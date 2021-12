Započeo je drugi krug dražbe za 40 godina stare bungalove u slovenskom naselju Stara Gavza na otoku Cresu. Ova vijest ne bi bila neobična da cijena kvadratnog metra tih pomalo derutnih objekata ranije nije dosezala 9000 eura. Dakle, za 40 kvadrata je potrebno izdvojiti 360.000 eura. Ako se pitate tko to može platiti, odgovor je u ovom slučaju - imućni Slovenci.

“Mislim da je kupac takve nekretnine po toj cijeni netko tko je emotivno vezan za Cres. To je netko tko ima novca i nije mu teško platiti 9000 eura po kvadratu”, rekla je za N1 Marja Milič, autorica podcasta Money-how.

Radi se o kućicama koje je u Staroj Gavzi prije više od 40 godina izgradilo slovensko poduzeće Primorje d.d. Tvrtka je sada u stečaju, pa na javnoj dražbi rasprodaju nekretnine i nadaju se pokrivanju potraživanja. Vjerojatno trljaju ruke, jer je početna cijena za bungalove bila čak četiri puta manja, odnosno 2250 eura po kvadratu.

“Maksimalno koliko bi to moglo koštati je 150, 180 tisuća eura da bi to bilo normalno. Ali 360 tisuća... To nije normalno za 40 kvadrata gdje nemaš dovoljno spavaonica za dvoje djece, morao bi netko spavati u dnevnom boravku”, rekao je jedan posjetitelj iz Slovenije.

Za taj novac se može dobiti puno više

Inače, cijene nekretnina na Cresu se kreću do najviše 3500 eura po kvadratu, što znači da se za 360.000 eura može dobiti mnogo više od male kućice. “U Opatiji je maskimalna cijena 7000 eura za novogradnju u centru ili staru vilu. Ovo nas je sve iznenadilo, to je stvarno nevjerojatno. Možda ima veze s nekim povratkom u prirodu u ova vremena, stvarno ne znam, čudno je”, komentirala je Tamara Abram iz Nekretnina Dogma.

Stoga ne čudi da se od 616 ponuditelja, samo njih pet u prvome krugu odlučilo za kupnju bungalova. Slovenski mediji pokušavaju otkriti tko su kupci.

“Teško je utvrditi tko su ti ljudi, ti podaci nisu objavljeni u javnosti, ali oni koji se u to razumiju i koji su pratili proces rekli su da tamo nije bilo velikih magova za nekretnine, jer su cijene na kraju bile jako visoke, tako da njih nije bilo, barem ne među kupcima. Cijene su duplo više od ostalih cijena na Cresu”, rekao je Jura Ugovšek, urednik časopisa Najbogatejši Slovenci.

Nedostižan komad zemlje uz more

No, žitelje Cresa ništa ne može začuditi. Kažu da je potražnja već neko vrijeme puno veća od ponude. “Čuo sam za tu licitaciju i nije me začudila cijena. Ovo je prekrasna uvala, more, masline. To je normalno, javna licitacija, ljudi su dali koliko su htjeli, to je tržište, ponuda i potražnja”, rekao je Bojan, stanovnik Cresa.

Tek treba vidjeti hoće li ovakve cijene prijeći iz iznimke u pravilo. No, i sada je komad zemlje pored mora za mnoge nedostižna želja.