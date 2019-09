BRZI SU ONDA KADA TO ŽELE BITI: A pogledajte što sve vječno stoji na sudu, zaprepastit ćete se

Za Duhačeka će Prekšrajni sud, ni mjesec dana nakon objave, donijeti drugu presudu u tri dana

Gordan Duhaček, novinar i kolumnist portala Index, postao je tema posljednjih nekoliko dana nakon što je priveden zbog objava na Twitteru. Ono što upada u oči u vezi ovog slučaja jest brzina donošenja presude protiv njega jer mu je 16. rujna određena kazna od 754 kune (200 njemačkih maraka) zbog toga što je lani u srpnju na Twitteru koristio kraticu ACAB (All Cops Are Bastards, što na hrvatskom znači “svi policajci su gamad”). Druga presuda čeka ga 19. rujna u četvrtak i to za Twitter objavu iz kolovoza ove godine kada je ironično i na satiričan način obradio pjesmu “Vila Velebita”. Na razgovoru u policiji završio je 22. kolovoza, odmah dan nakon objave svoje verzije pjesmice.

Za Duhačeka će Prekšrajni sud, ni mjesec dana nakon objave, donijeti drugu presudu u tri dana, piše portal Vijesti.hr. Ove presude te postupanje policije i suda prema novinari osudila je i Dunja Mijatović, povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava. Premijer Andrej Plenković zahtijeva detaljno izvješće o cijelom slučaju, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković situaciju oko Duhačeka smatra nepotrebnom. Hrvatsko pravosuđe se zbog svega našlo pod paljbom kritika oporbe, ali i Vlada i policija.

PRIVEDEN NOVINAR INDEXA! O svemu se oglasila i policija; evo za što ga terete

Hrpe slučajeva stoje na sudovima

Netko tko ne poznaje probleme hrvatskog pravosuđa možda se ne bi čudio Duhačekovom ekspresnom suđenju, no oni koji žive u Hrvatskoj mogu se svemu čuditi širom raširenih očiju. Brojke slučajeva koji stoje “na lageru” naših prekršajnih sudova govore same za sebe.

“Na sudovima u Republici Hrvatskoj na dan 30. lipnja 2019. bilo je ukupno 41.810 neriješenih prekršajnih predmeta, i to: 5.446 na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, 1.227 na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu te 35.137 neriješenih prekršajnih predmeta na prekršajnim odjelima ostalih općinskih sudova u RH i na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu”, kazali su za Vijesti.hr iz Ministarstva pravosuđa te naveli da je u prošloj godini prosječno trajanje jednog prekršajnog predmeta iznosilo 129 dana.

POLICIJA I SUCI RADE ŠTO ŽELE: Ako poput Duhačeka želite prodrmati one koji uništavaju Hrvatsku smjestit će vas u krvavu ćeliju

Odvjetnica Alaburić: ‘Ne sjećam se da se ovako nešto dogodilo u našoj zemlji’

Ugledan odvjetnica Vesna Alaburić, inače stručnjakinja medijskog prava tvrdi da ne pamti ovakvu praksu. Za portal Vijesti.hr komentirala je “da se ne sjeća da se ovako nešto ikada dogodilo u našoj zemlji”.

“Smatram da novinar Duhaček ne smije biti kažnjen za prekršaj protiv javnog reda i mira zato što je na tvitu svoj osvrt na jedno postupanje zadarske policije popratio skraćenicom ‘ACAB’ ili zato što je preinakama riječi pjesme ‘Vila Velebita’ prokomentirao ispuštanje fekalija u Plitvička jezera. Osnovni je razlog što se Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira štite red i mir na ulicama, trgovima, stadionima, koncertnim dvoranama i drugim javnim mjestima, kao i mjestima uredovanja policajaca i drugih službenih osoba. Taj se zakon, naprosto, ne odnosi na sadržaje objavljene u medijima ili na društvenim mrežama i nitko ne bi smio biti kažnjen za prekršaj protiv javnog reda i mira zbog sadržaja objavljenih u medijima ili na društvenim mrežama”, kazala je Alaburić za Vijesti.hr.

POLICIJA SE PONOVNO OGLASILA O PRIVOĐENJU DUHAČEKA: ‘Nije poštivao dogovor, javio nam se izvan radnog vremena’

‘Duhaček ne bi smio trpjeti nikakve štetne posljedice zbog skraćenice ‘ACAB’

“Drugi se razlog odnosi na sadržaj Duhačekovih tvitova. Skraćenica ‘ACAB’ nesumnjivo je uvredljiva, pa je opravdano postaviti pitanje granica uvredljivog komentiranja postupaka pojedinih državnih institucija, državnih službenika, političara ili javnih osoba. Ako se radi o temama od javnog interesa, ako postoji dostatna činjenična osnova za korištenje grubih kvalifikacija, ako se uvredljivi komentar odnosi na veću grupu ljudi koji nisu imenom identificirani, tada granice iznošenja uvredljivih vrijednosnih sudova gotovo ne postoje. Zato Duhaček ne bi smio trpiti nikakve štetne posljedice zbog skraćenice ‘ACAB’ kojom je prokomentirao konkretno postupanje policijskih službenika”, govori odvjetnica Alaburić.

Policija tvrdi da je riječ o narušavanju njihova ugleda, no ni ta “obrana” ih ne opravdava. Alaburić kaže da se ugled policije ne štiti drugačije nego ugled drugih državnih službenika, institucija ili pojedinaca.

“Policijski službenici uživaju, i trebaju uživati, posebnu zaštitu kad ureduju. Bilo kakav verbalni ili fizički napad kojim se policajac ometa ili provocira tijekom uredovanja podliježe sankcioniranju, kaznenom ili prekršajnom, ovisno o okolnostima. Policija, međutim, ni po jednom hrvatskom propisu ne uživa posebnu zaštitu ako netko u medijskim komentarima, tvitovima ili porukama na drugim društvenim mrežama iznese o policiji neki uvredljivi, omalovažavajući vrijednosni sud. U tom slučaju policija, kao i bilo koja druga državna institucija, može privatnom tužbom pokušati zaštiti svoj ugled. A u tom slučaju policija nema veća prava od bilo kojeg građanina ove zemlje”, komentira Alaburić.

OSUĐENI NOVINAR KRITIZIRAO PLENKOVIĆA: ‘Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a punk parola je posve nelegalna’

Slučaj Duhaček je povreda slobode izražavanja

Alaburić kaže da zato optužne prijedloge protiv Duhačeka, njegovo privođenje, sudski postupak koji je završen u jednome danu, a da se Duhačeku i njegovoj odvjetnici nije osiguralo ni minimalno razumno vrijeme da pripremu obrane smatra teškom povredom slobode izražavanja.

Ako netko nakon cijele ove priče smatra da se ovdje ipak radilo o ažurnom pravosuđu, njegovo mišljenje može pobiti činjenica da se novčane kazne još uvijek određuju u valuti njemačkih maraka. Inače, njemačke marke nisu u opticaju skoro 20 godina jer su zamijenjene eurom. Ako se minoran detalj u Zakonu ne može promijeniti, postavlja se pitanje kako bi se moglo promijeniti nešto veće.

“Novčane kazne u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine broj 5/90, 30/90, 47/90, 29/94) propisane su u protuvrijednosti domaće valute, a iskazane su u DEM-ima, pa se u presudama prilikom izricanja novčanih kazni, iste izriču i preračunavaju u kunama, a s obzirom na činjenicu da DEM-i više nisu platežno sredstvo”, stoji u objašnjenju Prekršajnog suda u Zagrebu za Vijesti.hr.

NOVINAR INDEXA PROGLAŠEN KRIVIM ZBOG VRIJEĐANJA POLICAJACA! Zbog komentara ‘ACAB’ dobio 200 maraka kazne