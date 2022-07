Snažan toplinski val hara Europom, a samo u Španjolskoj i Portugalu odnio je stotine života.

Meteorolozi AccuWeathera upozoravaju na jedan od najznačajnijih toplinskih valova u zapadnoj Europi u više od 200 godina, odnosno nekoliko desetljeća prije potpisivanja američke Deklaracije o neovisnosti. Dugotrajni, ekstremni vremenski događaj mogao bi postati smrtonosan diljem kontinenta.

U Portugalu i Španjolskoj s temperaturama koje često prelaze 100 stupnjeva Fahrenheita (38 stupnjeva Celzijevih) od petka, 8. srpnja. U Sevilli, Španjolskoj, jednom je od najtoplijih mjesta s živom koja se penje na ili iznad 41 stupnjeva devet uzastopnih dana.

Temperatura od 47 stupnjeva zabilježena u Pinhaou u Portugalu u četvrtak, 14. srpnja, ako se potvrdi, mogla bi postati najviša temperatura ikad zabilježena u zemlji u srpnju. Trenutni srpanjski rekord u zemlji iznosi 46,5 stupnjeva koji je postavljen u Amareleji 1995. godine.

U subotu su španjolske novine La Vanguardia izvijestile da je do ovog tjedna bilo više od 360 smrtnih slučajeva pripisanih toplinskom valu u zemlji.

Ljudi gube živote

Očekuje se kako će se do kraja mjeseca toplinski val dodatno širiti Europom.

"Postoji zabrinutost da bi ova vrućina mogla postati dugotrajan toplinski val (20 ili više dana) za mnoge lokacije od Portugala do središnje Francuske i unutarnje jugoistočne Europe jer bi mogla potrajati do kraja srpnja i nastaviti se u kolovozu", rekao je meteorolog Tyler Roys. To uključuje doline Mađarske, istočne Hrvatske, istočne Bosne, Srbije, južne Rumunjske i sjeverne Bugarske.

Ozbiljnost vrućine mogla bi se mjeriti s toplinskim valom iz 2003. kada je više od 30 tisuća ljudi izgubilo živote, izravno i neizravno, zbog vrućine, prema Roysu. Dodao je da bi ovo mogao biti jedan od najgorih toplinskih valova u Europi od 1757. godine. Izvor iznimno toplog zraka je afrička pustinja Sahara, a predviđa se da će se toplina širiti dalje na sjever i istok svakog dana, dosežući Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo..

Rekordi bi mogli padati u Velikoj Britaniji

"Rekordi svih vremena u srpnju su u opasnosti da budu smanjeni, izjednačeni ili čak oboreni diljem Irske i Ujedinjenog Kraljevstva", rekao je Roys. "To uključuje pojedinačne gradove kao što su Birmingham, Dublin, Manchester i York."

U petak, 15. srpnja, U.K. Met Office izdao je svoje prvo upozorenje na crvenu ekstremnu vrućinu za sljedeći ponedjeljak i utorak, kada se očekuje da će "iznimno vruće razdoblje" zavladati i donijeti "rasprostranjene utjecaje na ljude i infrastrukturu". Dužnosnici kažu da se tijekom ove prve ikada korištene nacionalne izvanredne situacije zbog toplinskog vala, "bolesti i smrti mogu pojaviti među sposobnim i zdravim - a ne samo u visokorizičnim skupinama".

Trenutačni rekord u zemlji je 38,7 stupnjeva, koji je postavljen u Cambridge Botanica Gardenu 25. srpnja 2019.

U Parizu bi početkom sljedećeg tjedna temperature mogle biti unutar stupnja ili dva od 40 stupnjeva. Kad su temperature dosegle ovo područje tijekom toplinskog vala 2019., dužnosnici su Parižanima dopustili da se rashlade u fontani Trocadero u blizini Eiffelovog tornja. Ova bi mjera mogla biti ponovno donesena sljedećih dana.

Vozači i gledatelji Tour de Francea također bi se trebali pripremiti za neuobičajeno visoke temperature dok se turneja kreće kroz južnu Francusku nakon što napusti Alpe. Gledatelji koji se nalaze pored cesta trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli bolesti povezane s vrućinom, osobito kada su ceste zatvorene za bicikliste jer bi privremena zatvaranja mogla ograničiti pristup nekim zdravstvenim ustanovama, kažu stručnjaci.

Nove mjere zbog vrućina

Ekstremne temperature su veliki problem za tisuće vatrogasaca koji rade na usporavanju bijesnog pakla diljem Portugala, Španjolske i Francuske. Gotovo 6500 ljudi evakuirano je u jugozapadnoj Francuskoj u blizini gradova Landiras i La Teste-de-Buch zbog šumskog požara koji je izmakao kontroli, javlja Associated Press. Vatromet zakazan za Dan Bastille u četvrtak, 14. srpnja, otkazan je zbog povećanog rizika od požara.

Temperature koje su uobičajenije za Dolinu smrti u Kaliforniji, koja je poznata kao jedno od najtoplijih mjesta na Zemlji, bit će moguća u istočnom Portugalu te zapadnoj i južnoj Španjolskoj tijekom vrhunca vrućine. Ljudi koji planiraju putovati u Europu na odmor do kraja srpnja trebaju se pripremiti za vrućinu i biti spremni promijeniti planove ako se događaji otkažu i zgrade zatvore zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.

"Turistička odredišta diljem Portugala zatvaraju se zbog sigurnosti javnosti i, u nekim slučajevima, zbog obližnjih požara", rekao je Roys. Moguća su dodatna zatvaranja diljem Portugala, Španjolske i Francuske zbog šumskih požara i vrućine.

Meteorolozi kažu da bi ljudi trebali voditi računa o šumskim požarima, osobito oni s lošim respiratornim zdravljem, jer bi dim iz šumskih požara mogao uzrokovati lošu kvalitetu zraka. Dodatno opterećenje za stanovnike i posjetitelje usred vrućine je to što se klima uređaji ne koriste tako široko u Europi kao što je to slučaj u Sjedinjenim Državama. Čak i tamo gdje postoje klima uređaji, oni možda neće hladiti zgrade toliko kao oni u SAD-u.

Inicijativa u Italiji nazvana "radni termostat" navodi da klima uređaji ne mogu biti postavljeni niže od 27 stupnjeva u nastojanju da se uštedi energija, navodi Politico. Stanovnici ili tvrtke koje se ne pridržavaju ovog novog zakona mogli bi biti kažnjeni otprilike u iznosu od 500 do 3000 dolara.

Nažalost, majka priroda će osigurati malo svog prirodnog hlađenja tijekom noćnih sati. "Na mnogim mjestima temperatura noću neće jako pasti", rekao je viši meteorolog AccuWeathera Tony Zartman. "Povišene noćne temperature sprječavaju tijelo da se oporavi od stresa izazvanog dnevnom vrućinom. Bez tog oporavka, rizik od toplinskog udara postaje puno veći."

Predviđa se da rasprostranjeni toplinski val neće popustiti u skorije vrijeme s temperaturama koje će tijekom sljedećeg tjedna ostati znatno iznad prosjeka u većem dijelu Europe, iako bi se sjeverna polovica kontinenta trebala ohladiti do sredine ili drugog dijela tjedna.

Dugotrajni toplinski valovi neuobičajeni su u Europi, ali nisu nezapamćeni. "Tijekom posljednjih 25 godina samo su tri dugotrajna toplinska vala pogodila dijelove Europe: 2003. (zapadna i središnja Europa, 32 dana), 2006. (zapadna i sjeverna središnja Europa, 35 dana) i 2021. (Italija). i jugoistočnoj Europi, 21 dan), objasnio je Roys. Prošlo ljeto također je bilo najtoplije zabilježeno u Europi.

Dugotrajno vruće razdoblje moglo bi utjecati i na lokalna gospodarstva, uključujući poljoprivredu. "Tlo od Portugala do Njemačke je u procesu brzog gubljenja vlage koju je sadržavalo", rekao je Roys. "Ne očekuje se da će ovo sušenje popustiti, već će se samo pojačati tijekom trajanja toplinskog vala jer se u većem dijelu regije očekuje malo ili nimalo oborina."

Posljedice ovoga možda neće biti u potpunosti shvaćene do jesenske žetve.