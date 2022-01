Bivši šef ekipe za očevid Policijske uprave zagrebačke, Branko Lazarević, gostovao je u studiju Net.hr-a gdje je govorio o nestanku Mateja Periša. Puno je pitanja na koja i dalje nemamo odgovore, smatra Lazarević. "Dok ga ne pronađemo, puno je pitanja na koja očekujemo odgovore", kaže.

"Za sada vidim samo neke male greške beogradske policije", odgovara na pitanje jesu li se i s jedne i s druge strane istražiteljima potkrale kakve greške u istrazi. Tu, dodaje, govori o stvarima koje je doznao iz medija.

"Iz medija sam doznao i da je beogradska policija krenula u potragu dosta kasno. Imali su informaciju da je nestao, koliko sam čuo, nakon pet sati. Jedan od tih Splićana je otišao u policijsku stanicu i prijavio je nestanak, a navodno da je policajac rekao da pogledaju po bolnicama i raspitaju se. Po mom mišljenju, to je velika greška. Nema nikakvog odlaganja, već je prošlo pet sati, i to je puno", smatra Lazarević.

Dodaje da je policija to daleko lakše i brže mogla riješiti. "Mogu poslati nekakav raspis po svim policijskim postajama i to je moglo biti riješeno za pola sata. Ako je to točno, onda je to propust policije u startu", kaže ovaj bivši kriminalist.

Posao beogradske policije

Kaže kako je u svojim istupima u medijima već istaknuo da bi beogradska i hrvatska, odnosno splitska policija, trebale surađivati. "Tvrdim da beogradska policija zna svoj posao i zna ovo raditi", kaže, pa dodaje da su metode tamošnje i ovdjašnje policije dosta slične, pa i iste.

"Metode potrage su gotovo iste. Oni to znaju raditi. Koliko vidim, ako eliminiramo ovaj prvi propust, nadalje su radili, po mom mišljenju, dosta dobro. Najbitnije je da se sačuva takozvana tajna mjesta događaja i da ne ide previše informacija u javnost. Gotovo sam siguran da su oni u ovom slučaju napravili jedan plan rada i da se drže tog plana rada", kaže Lazarević.

Postavlja se pitanje, kaže, zašto je mladić uopće izašao, zašto je izašao sam, kuda je krenuo, je li nešto rekao prijateljima kada je izlazio, zašto se udaljio,..

Osvrnuo se i na klub, ali i teze koje se pojavljuju, a u kojima se tvrdi da policija nije dovoljno istražila sam klub. "Moramo ići onim redom kako su se stvari događale. Netko je valjda snimio kakav je to klub, vidim u javnosti, sve i svašta se govori…Treba znati jednu amnezu što se to događa i kakav je to klub. U prvom redu je potrebno identificirati što više osobe koje su tada bile u tom klubu. Da li su oni bili u društvu sa Splićanima ili nisu, nije bitno. Treba razgovarat sa svima – konobarima, čuvarima,…", kaže Lazarević.

U samom startu je trebalo uključiti i barem jednog hrvatskog policajca, koji bi pomogao beogradskim policajcima da rade, dodao je. "Beogradski policajci, ne vjerujem da išta znaju o ovih 5-6 mladića iz Splita. Ali zato bi taj hrvatski policajac, splitski u prvom redu, znao jako dobro tko su ti mladići", kaže.

Nekoliko varijanti događaja

Što se tiče snimki, kaže da je preteško govoriti o njima, no prema Matejevom trčanju koje je Lazareviću izgledalo "muško", kaže da njemu nije izgledao niti pijan, niti drogiran, kako se tvrdilo u srpskim medijima.

Kaže da je dobro da se neke stvari ne znaju i da policija neke stvari taji. Na pitanje štete li lažne priče koje se ponekad pojavljuju u medijima policiji u istrazi, Lazarević kaže da se o tome puno može pričati, no da nekada takve priče štete, a nekada i koriste.

"Nimalo nije laka i jednostavna stvar ako hrvatski građanin nestane u Beogradu. To je itekako ozbiljna stvar i tome treba posvetiti maksimalnu pažnju", rekao je Lazarević.

Pojasnio je da u svakoj istrazi policija ima nekoliko varijanti što se s osobom moglo dogoditi. "Ako policija ima samo jednu varijantu i kažu 'On se utopio, idemo ga tražiti po Savi', to nije dobro. Mora se razmišljati o barem jedno desetak različitih varijanti i jednu po jednu eliminirati", zaključuje Branko Lazarević u razgovoru za Net.hr.

Na kraju je medijima uputio mali apel, da paze što pišu i da ne sipaju soli na ranu obitelji.

Detaljnu analizu nestanka Mateja Periša pogledajte u videu.