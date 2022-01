Jedanaesti je dan potrage za nestalim Matejom Perišom, Splićaninom koji je nestao u Beogradu gdje je s prijateljima došao proslaviti Novu godinu.

Nenad Periš, otac nestalog mladića koji se već nekoliko dana nalazi u Beogradu, u ponedjeljak je kazao da se potraga nastavlja na Dunavu te da je jučer MUP provjeravao pojedine lokacije u Beogradu na kopnu. Teren se inače počeo pretraživati i s termovizijskim kamerama. Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kazao da je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zatražio da pošalje hrvatsku policiju u Beograd, kako bi i naše snage pripomogle u traganju za nestalim Splićaninom.

Iako se danima pisalo da su prijatelji nestalog mladića u kasnim popodnevnim satima prijavili nestanak, Jutarnji list u nedjelju je objavio informaciju da je nestanak prijavljen u 10 ujutro, a prijateljima je navodno u policiji rečeno da "neka obiđu bolnice".

Uvijek postoji indicija za kazneno djelo

Umirovljeni kriminalistički inspektor i nekadašnji šef ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke Branko Lazarević, u razgovoru za Net.hr kaže da je vidio da je otac predložio pregled sa specijalnim kamerama te to je sve u redu.

"Da ja rukovodim tim predmetom, ja bih sve što otac predloži usvojio“, kaže Lazarević, dodajući da su oni nekada, u vrijeme kada je radio u Đorđićevoj, ispunjavali želje što god je roditelj, odnosno član obitelji predložio. Ako su konzultirali i vidovnjaka, i to su poslušali, „ma ja nisam vjerovao u vidovnjake". Čak bi, dodaje, pretraživali i neke terene koje su vidovnjaci kazali da se pretraže. "To je bilo čisto iz razloga ako se slučaj ne riješi, tada obitelji počnu govoriti kako su imali rješenje, a policija nije htjela to odraditi", veli Lazarević.

"Pretpostavljam da će beogradska policija usvojiti to što je otac predložio", dodaje.

Na pitanje o uplitanju Državnog odvjetništva Srbije u čitav slučaj, odnosno je li to znak da postoje tragovi kakvog kaznenog djela, Lazarević kaže da "uvijek postoji indicija da se dogodilo kazneno djelo".

"Koje kazneno djelo, to ne zna ni Baba Vanga. U startu predviđamo nekakvih desetak varijanti događaja i uvijek jedna, dvije ili tri varijante su da se dogodilo nekakvo kazneno djelo, da ga je netko ne daj Bože ubio osobu ili da je osoba počinila samoubojstvo, da je nesretan slučaj", pojašnjava nam.

Policija s potragom treba početi odmah

Prema novim informacijama koje su objavljene, prijatelji su nestanak nesretnog mladića prijavili odmah ujutro. Je li policija trebala reagirati odmah ili se ipak trebalo pričekati 24 sata od nestanka? "Ne! Policija počinje s potragom nakon 24 minute, odnosno nakon 24 sekunde", rezolutan je Lazarević.

"Odmah se ide. Ako je to točno, da je netko od njih na nekoj policijskoj stanici prijavio nestanak i da je netko od policije rekao "Hajde vi sami po Beogradu i tražite po bolnicama", to nije dobro. To se ne radi tako", govori nam bivši policijski inspektor.

"Taj koji je zaprimio obavijest o nestanku, on vrlo lako može sam to riješiti - može zapovjediti ostalim policijskim postajama na određenim terenima da svako na svom terenu provjeri je li u bolnicu zaprimljena osoba xy. Njemu bi bilo lakše, policija to riješila za pola sata", kaže, dodajući da bi civilima trebalo cijeli dan da obiđu sve bolnice i da se raspitaju.

"To nije tako trebalo napraviti, ako je bilo tako", zaključuje Branko Lazarević u razgovoru za Net.hr.