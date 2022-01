Već osam dana traje potraga za nestalim Splićaninom Matejom Perišem, koji je sa šestoricom prijatelja kombijem došao u Beograd proslaviti Novu godinu, a u noći s prošlog četvrtka na petak je zagonetno nestao i otad mu se gubi svaki trag. I hrvatska i srpska javnost kao i mediji intenzivno prate zasad bezuspješnu potragu za mladićem te zdvajanje njegovog oca Nenada Periša koji je smjesta došao u Beograd pomoći u traženju sina.

Jedini slabašan trag snimke su s nekoliko nadzornih kamera na kojima se vidi mladić koji trči ulicama u blizini noćnog kluba Gotik uz obalu Save, odakle je Periš u jednom trenutku izašao i nije se vratio.

'Ako nema informacija, istražitelji su kao ćorava koka'

Zašto je trčao ulicama, je li bježao i skrivao se od nekoga i što je rekao taksistu koji ga nije mogao primiti u vozilo? Je li mladić bio pod utjecajem alkohola i droge te je li pao u rijeku? Pitanja se iz dana u dan gomilaju, a s njima i brojne proturječne informacije o ovom slučaju. Sve u svemu, buka u javnom prostoru sve je veća, nepoznanica je sve više, a dani odmiču i o sudbini nesretnog mladića jedva da se zna išta više nego prvog dana.

Poznatog hrvatskog kriminalista Željka Cvrtilu, konzultanta za poslovnu i javnu sigurnost, pitali smo je li, sudeći po onome što se zasad (ne) zna o nestalom Mateju Perišu, potraga zapela u slijepoj ulici?

"Tragovi s mjesta događaja hlade se brzo, a kod ovakvih potraga hlade se najbrže, zato što je svaka minuta bitna. U startu se jako zakasnilo, od prijave nestanka do samog kretanja u potragu. Glavnu ulogu imaju operativci, odnosno krim-policajci na terenu, koji na neki način usmjeravaju potragu. Smjer potrage ovisi o informacijama kojima raspolažu, a ako informacija nema dovoljno, onda su istražitelji kao ćorava koka kada traži zrno. Možda ga nabode, a možda i ne", kaže Cvrtila.

'U odnosima s javnošću još su u prošlom stoljeću'

Upitali smo ga smatra li da istražitelji raspolažu nekim informacijama koje nisu podastrte javnosti te što misli o onima koje stižu neformalnim kanalima.

"Mislim da je srpska policija, što se tiče odnosa s javnošću, još uvijek u prošlom stoljeću. Čini mi se da šture informacije koje imaju puštaju posebnim kanalima. Primjerice, preko sindikata policije ili tamošnjih ljudi poput mene, koji su se nekad bavili tim poslom. Smatram da to nije dobro jer imaju obvezu prema javnosti i trebali bi dati službene podatke. Naravno, one koje smiju dati. Uvijek se u takvim slučajevima odvaguje da se s jedne strane ispuni obveza prema javnost, a da se, s druge, ne otkriju podaci koji bi mogli naštetiti istrazi. U ovom slučaju prostor se zagušuje neslužbenim informacijama koje se često pokazuju netočnima. To su dezinformacije koje zbunjuju javnost i u tom smislu čini mi se da tamošnja policija ne radi dobro. A imaju li neke podatke koje nisu podijelili s javnošću? Mislim da imaju", kazao je Cvrtila.

Konkretno, on smatra da je policija pronašla taksistu kojeg je Periš zaustavio na cesti, puno prije nego što je to objavljeno u medijima. Bilo bi, kaže, nevjerojatno da su ga, s obzirom na model i boju vozila te tablice, predugo tražili.

Zašto se uključilo državno tužiteljstvo?

"Međutim, i u tom segmentu mi ne znamo ono ključno: što je mladić rekao taksistu. Je li mu rekao da bježi od nekoga, je li tražio pomoć ili mu je samo rekao da se izgubio? To je ključan podatak. Ali okej, možda zbog istrage policija taj podatak čuva za sebe", ističe Cvrtila.

Ipak, naglašava da mu je "za oko zapala" jedna informacija koju u ovoj fazi potrage smatra ključnom, a nije se dovoljno isticala.

"U potragu se uključilo srpsko Državno tužiteljstvo, a to može značiti da postoje određeni podaci koji upućuju na kriminalno djelo. Ako je osoba sama od sebe nestala, ako je u pitanju nesretan slučaj ili samoubojstvo, tada nema razloga da se uključuje državno odvjetništvo. Međutim, ako postoje ozbiljne sumnje na kazneno djelo, e onda itekako ima razloga da se ono uključi. To u najmanju ruku znači da postoje osnove sumnje da je počinjeno neko kazneno djelo", naglasio je Cvrtila.

Pokušaj diskreditacije i skretanja pažnje?

Prije nekoliko dana na televiziji N1 Cvrtila je, komentirajući snimke nadzornih kamera na kojima se vidi mladić, navodno Matej Periš, kako trči beogradskim ulicama u majici kratkih rukava. Cvrtila je tada rekao da osoba pod utjecajem droga ili alkohola ne bi mogla "tako ravno trčati i držati pravac".

"Postoje stadiji stanja pod utjecajem opijata. Ako ste na kokainu ili ecstasyju, to vas dodatno diže i daje vam adrenalin pa možete 24 sata bez prestanka skakati u nekom klubu. Ako ste na opijatima koji umrtvljuju tada ništa od toga ne možete. Ako ste mrtvi pijani, nemoguće je da trčite kao osoba koja se vidi na snimkama. Htio sam reći da u takvom stadiju nije moguće trčati onako pravocrtno kao što je trčala osoba na snimci", pojasnio je.

U međuvremenu je predsjednik Sindikata policije Srbije izjavio da su u kombiju, kojim su Periš i prijatelji stigli u Beograd, ali i u stanu koji su iznajmili, pronađeni tragovi opojnih sredstava. Cvrtilu smo pitali je li uobičajeno javno iznijeti takvu informaciju te postaje li ona presuda za istragu.

"Nije uobičajeno službeno govoriti da je pronađena droga. Predstavnik njihovog sindikata policije sigurno nije to rekao bez prethodnog odobrenja MUP-a. Meni to izgleda kao pokušaj diskreditacije i skretanja pažnje', kazao je.

'Istragu treba fokusirati na snimke iz kluba'

"Čak mi se čini da i mladićevog oca kuhaju k'o žabu u vodi. On je jučer izjavio da je njegov sin imao tenisice glatkih đonova pa da je to mogao biti razlog da se ovaj poskliznuo i pao u rijeku. Istovremeno se na kapaljku puštaju informacije da je u noćnom klubu ipak bilo nekih sukoba, što se u početku strogo negiralo", dodao je Cvrtila.

Kaže i da ne vidi razloga zašto bi sumnja da je netko bio pijan ili drogiran trebala biti središnjom u istrazi.

"Ne znam što se trebalo dogoditi da je izašao van ne javivši se nikome i da je potom trčao po Beogradu, navodno se sakrivao između automobila i u nekoj kući? Sve mi je to dosta suspektno. Ne znam ni kakva bi to droga bila da izazove takvo ponašanje, da netko bježi od nekoga i skriva se. Onda bi i drugi koji su uzeli istu drogu trčali ulicama i skrivali se, ne bi djelovalo samo na njega", ističe Cvrtila dodajući da će potraga sve dalje biti sve teža.

Također smatra da istragu treba fokusirati na nadzorne kamere u noćnom klubu. Svi takvi klubovi, kaže, u pravilu imaju videonadzor.

"Je li moguće da se ne vidi trenutak kad on izlazi iz kluba? Netko od gostiju rekao je da su izbacivači izbacili neke goste. Je li među njima bio i Matej? Pitanje je i tko su ti zaštitari, rade li ondje u zakonskim okvirima. Mislim da se istraga dislocira od mjesta odakle je zapravo sve krenulo", kazao je Cvrtila na kraju.