Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u emisiji Hrvatskoga radija "A sada Vlada" te je govorio ponajviše o situaciju u Ukrajini.

''Po svemu što vidimo i čujemo, teško je očekivati da će se Rusija u ovom trenutku zaustaviti. Po svemu što pratimo, oni pokreću veću eskalaciju poput napada na Kijev, Harkiv, Mariupolj. Pregovori će se održati, ali nisam optimist da će to donijeti nešto, nažalost. Situacija na terenu je sve samo ne dobra'', kazao je.

'Među prvima smo reagirali'

Međunarodne sankcije Rusiji će, smatra Božinović, sigurno imati dugoročne posljedice, iako je Rusija kratkoročno i računala na njih.

''Ipak, mislim da nisu računali na takav unisoni stav Zapada. Očekivali su da će se Zapad podijeliti, no to se nije dogodilo. Europa odavno nije govorila jednim glasom kao što govori u ovoj krizi'', dodao je.

Što se tiče Vlade, pozicija je jasna od prvog dana.

''Jedan od prvih posjeta Andreja Plenkovića bio je upravo Ukrajini. To je samo znak poznavanja situacije, važnosti Ukrajine i za europsku arhitekturu i za naše bilateralne odnose. Tu je sada i humanitarna pomoć, perspektiva naših odnosa je odlična. Jednom kada ovaj rat dođe svom kraju, pozicija Hrvatske je vrlo jasna. Pokazala se i u ovoj krizi. Mi smo bili među prvim zemljama koje su reagirale'', kazao je Božinović.

Europa postala jedinstvena

Rekao je i da hrvatska Vlada podržava europski put Ukrajine. Izvijestio je i o prvom konvoju pomoći koji je u utorak navečer krenuo iz Hrvatske. A Vlada je, kaže, osnovala posebnu međuresornu skupinu za pomoć i prihvat izbjeglica. Hrvatska će Ukrajini poslati vojnu pomoć vrijednu 124 milijuna kuna pa se Božinović stoga osvrnuo i na prijetnje Rusije da će "snositi odgovornost" svi koji budu vojno pomagali Ukrajini.

''Ukazao bih na činjenicu da su se na pomoć odlučile ne samo članice NATO saveza, već i neutralne države poput Finske i Švedske. Ono što je do prije desetak dana izgledalo nezamislivo, danas je sve to već činjenica. Svjedočimo promjeni paradigme i odlučnosti. Europa je uz SAD u zadnjih 70-ak godina postala najrazvijeniji dio svijeta, područje u kojem se štite ljudska prava, u kojem napreduje tehnologija i životni standard. A ako to netko pokuša ugroziti, a ovo je ugroza, onda će se suočiti s jasnim i oštrim europskim odgovorom. Europa nema alternativu nego braniti svoje vrijednosti'', poručio je Božinović.

Bit će pet milijuna izbjeglica?

Najavio je i dogovor na razini EU o izbjeglicama iz Ukrajine i humanitarnoj pomoći.

''Suočit ćemo se s valom izbjeglica kakav nije viđen na području Europe od Drugog svjetskog rata. Prema posljednjim analizama, više od 600 tisuća Ukrajinaca prešlo je na teritorij EU-a, a ne možemo reći da se radi o velikim valovima. Procjenjuje se da bi oko pet milijuna ljudi moglo napustiti Ukrajinu. To je humanitarna situacija koja poprima elemente dramatičnosti. Niti jedna zemlja se sama s time ne može nositi, no možemo svi zajedno. Treba riješiti pitanje statusa tih ljudi. Regule koje su do sada vrijedile, sada ne vrijede, morat ćemo te ljude brzo integrirati. Ovo je egzodus na koji će trebati naći adekvatan odgovor", kazao je Božinović na Hrvatskom radiju dodavši da je u Hrvatsku do sada stiglo 545 ukrajinskih izbjeglica.

Napomenuo je da to nije velik broj, ali da je u Mađarsku ušlo gotovo 100 tisuća ljudi i da se treba dobro pripremiti.

'Nekima stabilnost ne odgovara'

Komentirao je i strahovanja da bi ovu situaciju neki mogli iskoristiti za moguću destabilizaciju jugoistoka Europe.

''Uvijek postoje oni koji su zainteresirani za destabilizaciju, oni koji imaju jedini adut, ili misle da ga imaju u nekakvoj sili i naoružanju. Njima stabilnost ne odgovara. Što se tiče regije, mislim da su poruke svim zemljama u regiji poslane s bitnih adresa. Siguran sam da će oni dobro razmisliti o njima'', kazao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade.

Srbiji je poručio kako ''biti u Europi, a ne ići prema europskim integracijama, nije najpametnija odluka.''

Na koncu je Božinović, govoreći o epidemiji covida-19, kazao da se trend pada nastavlja i da je u Hrvatskoj danas oko 2500 novooboljelih što je 34 posto manje nego prije tjedan dana.