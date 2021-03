BOŽINOVIĆ LJUT JER IH ZEZAJU ZBOG OGRANIČENJA MUZIKE U KAFIĆIMA: ‘Ovo je čisto epidemiološka mjera’

‘Podsjetio bih sve koji se tome izruguju, da smo bili država koja je najmanje bila zatvorena u EU i da umjesto jasnih kriterija incidencije koje traže, neka razmisle jer da nismo imali mjere, danas nijedan ugostiteljski objekt, a možda ni trgovine ne bi bile otvorene.’

Na današnjoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, rekao je da će glazba u ugostiteljskim objektima biti dopuštena s maksimalnom razinom 50 decibela. Na to se nadovezao potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, rekavši da je vidio komentare kako je Stožer protiv glazbe, ali da to nije istina.

“Namjerno se iskrivljuju stvari. Ovdje se radi o tome da se ljudi nužno više približavaju uz glazbu, a to olakšava širenje virusa. Nije poanta glazba, ovo je čisto epidemiološka mjera. Podsjetio bih sve koji se tome izruguju, da smo bili država koja je najmanje bila zatvorena u EU i da umjesto jasnih kriterija incidencije koje traže, neka razmisle jer da nismo imali mjere, danas nijedan ugostiteljski objekt, a možda ni trgovine ne bi bile otvorene. Sve više se razmišlja o modelu koji i mi koristimo, a to je praćenje situacije i fleksibilnost. Energiju koja se uzalud troši na to, trebalo bi usmjeriti na striktno pridržavanje mjera čime bi se pomoglo svima, a pogotovo djelatnostima koje su najviše pogođene pandemijom”, rekao je Božinović.

Prvo su mislili zabraniti glazbu…

Podsjetimo, Stožer je prvo planirao potpuno zabraniti muziku na kafićima, ali su se potom ipak dogovorili s ugostiteljima, te je sada ograničena glasnoća muzike.

Ograničenje muzike, pretpostavljamo, treba tražiti u tome što ljudi zbog glasnije glazbe i pričaju glasnije. Koronavirus se uglavnom širi kapljično, pa taj glasni govor i vika pospješuju širenje virusa.

