DANAS POPUŠTAJU MJERE: Otvaraju se terase kafića i restorana, kreću i treninzi u zatvorenom; čekaju se podaci županija

Jučer je u posljednja 24 sata zabilježeno 356 novih slučajeva koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 3213.

U Hrvatskoj su 762 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 67 pacijenata

Premino je ukupno 5526 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 114.408.267 zaraženih

Oporavilo su se 89.964.493 pacijenta, a umrlo je 2.538.246 oboljelih

Od danas popuštaju mjere, otvaraju se terase kafića i restorana i dopuštaju se treninzi u zatvorenom

U Hrvatskoj popuštaju mjere

7:01 – Od danas otvaraju se terase kafića i restorana koje će moći raditi od 6 do 22 sata, te se dopuštaju treninzi u zatvorenom, uz pridržavanje epidemioloških mjera, izvijestio je u petak Nacionalni stožer Civilne zaštite. Šef Stožera i potpredsjednik Vlade Davor Božinović kazao je na konferenciji za novinare kako se novom odlukom gosti mogu posluživati na terasama, od 6 ujutro do 22 sata, i to samo na otvorenim dijelovima objekata. Moraju se ukloniti pregrade na terasama kako bi kolao zrak. Što se tiče udaljenosti među stolovima, ona će biti kao što je to bilo i prije, a to znači da stolovi moraju biti udaljeni tri metra kako bi se osigurao razmak među gostima za različitim stolovima od minimalno metra i pol. Iako je prvotno glazba u ugostiteljskim objektima bila zabranjena, udruge glazbenika i ugostitelja postigle su dogovor sa Stožerom pa je ona dozvoljena, uz uvjet da ne bude preglasna. Ovisno o veličini terasa izračunava se najveći broj korisnika i mora biti vidljivo istaknut svima. Pri ulasku mora biti dezinficijens. Prilikom ulaska u zatvoreni dio ugostiteljskog objekta koji je dopušten samo radi korištenja toaleta, nužno je nositi masku.

Što se sporta tiče dopušteni su samo treninzi bez kontakata među sportašima. Dvorane se moraju redovito provjetravati i može biti jedna osoba na 20 metara četvornih u dvorani i o tome mora biti izvješena obavijest. Treninzi grupnih sportova poput nogometa te kontaktnih sportova mogu se održavati, ali samo tako da se radi na kondiciji i vještinama koje ne uključuju međusobni kontakt. Tako, primjerice, košarkaši mogu vježbati vođenje lopte i pucanje na koš, bez utakmica u kojima dolazi do kontakta. Obvezno je nošenje maski prilikom dolaska i odlaska te vođenje evidencija, a sprave na kojima se vježba moraju se redovito dezinficirati, a prostorije prozračivati. Tijekom treninga ne treba nositi maske. Svlačionice i tuševi ne smiju se koristiti, a ako je nužno onda ne smiju više od dvije osobe istovremeno tamo biti.

Ostale odluke se odnose na produženje primjene vezanih za rad trgovina, javni prijevoz i prelazak granice. Ukida se odluka o zabrani uplovljavanja kruzera, dodao je Božinović. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da se razgovara i o otvaranju sajmova te da će to biti jedna od idućih odluka vezanih uz popuštanje. Dodao je kako samo održavanje sajmova nije problem, ali da treba biti svjestan infrastrukturno i organizacijski različitih vrsta sajmova. “Želimo postepeno popuštati, vidjeti učinke sadašnjih pa ići s idućim korakom i mjerama”, istaknuo je. Mjere vezane za igraonice nisu planirali ništa mijenjati, a ako bi se mijenjalo, onda u slijedećem navratu, rekao je Capak. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je epidemiološka situacija neizvjesna te da se ne smije relaksirati ponašanje građana, ako se već relaksiraju mjere. Pozvao je građane da budu odgovorni te da održavaju epidemiološke mjere te da se cijepe.

Zabrinjavajući brazilski soj potvrđen u Britaniji

7:00 – Zdravstvene vlasti u Engleskoj upozorile su u nedjelju da je u zemlji potvrđen novi soj koronavirusa koji je prvi puta identificiran u Brazilu, te da postoji mogućnost da on ne odgovara dovoljno dobro na postojeća cjepiva. Testiranja su identificirala prve britanske slučajeve varijante virusa koji je prvi puta detektiran u Brazilu, novog soja koji se brže širi i mogao bi lošije odgovarati na postojeća cjepiva, objavila je engleska služba za javno zdravstvo (PHE). PHE je pojasnio da je šest slučajeva varijante koja je prvi puta potvrđena u brazilskom Manausu identificirano u Britaniji, tri u Engleskoj i tri u Škotskoj. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obaviještena je o tim slučajevima koji se smatraju “zabrinjavajućim” jer dijele ključne mutacije s vrlo zaraznim sojem utvrđenim u Južnoafričkoj Republici. Postoji zabrinutost da bi postojeća cjepiva mogla biti manje učinkovita u slučaju soja iz Manausa. Prošli mjesec, brazilski soj je već bio potvrđen u Britaniji, ali ta varijanta koronavirusa nije bila zabrinjavajuća, objavio je BBC.