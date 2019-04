BORASOV PRIJEDLOG NIJE PROŠAO: Cijena studiranja na Zagrebačkom sveučilištu ipak ostaje ista – za sada

Ta odluka se odnosi samo na ovu akademsku godinu, a za sve iduće će se ponovo odlučivati

Rektorov prijedlog da se povisi cijena studiranja na Zagrebačkom sveučilištu nije prošla glasanje na Senatu. Predstavnici Studentskog zbora koji su sudjelovali na sjednici potvrdili su za N1 kako se odluka odnosi na ovu akademsku godinu koja završava u rujnu, a za naredne akademske godine odluka će se donositi na sjednicama Senata u dogovoru s predstavnicima studenata i drugim članovima Senata.

NA ZAGREBAČKIM FAKULTETIMA SKAČE CIJENA ŠKOLARINE? Boras tvrdi – to su realni troškovi; evo koje se brojke trenutno spominju

No to ne znači da je pao i drugi prijedlog Damira Borasa te je s 43 glasa za i 11 protiv prihvaćeno da Rektorat dobije 3 posto više novca za svoje poslovanje.

Bandića odjednom makli s dnevnog reda

O Bandićevom počasnom doktoratu se nije razgovaralo jer je točka dnevnog reda maknuta.

Jedan od organizatora prosvjeda Stjepan Perko uoči sjednice Senata rekao da ne zna zašto je ta točka dnevnog reda maknuta. Dodao je da uz 3100 potpisa protiv dodjele počasnog doktorata Bandiću postoji i peticija protiv podizanja cijena studiranja, koja je do sada prikupila oko 6000 potpisa. Naglasio je kako su studenti u katastrofalnom položaju. Boras je jednostavno komentirao kako će o Bandiću odlučivati kada to odluči Senat te da to nije na njemu.