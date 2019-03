BLOKIRALI MU BANKOVNI RAČUN ZBOG NEPOSTOJEĆEG DUGA: ‘Ne, ovdje kod nas ne zna lijeva što radi desna’

‘Usporedio sam plaćene uplatnice iz prosinca i shvatio o čemu se radi, odnosno da sam ovršen za nešto za što nisam trebao biti ovršen’, navodi Splićanin

“Ovršen sam na pravdi Boga, a obitelj mi je ostavljena bez redovitog mjesečnog primanja”, kaže 43-godišnji S.D. iz Splita, piše Slobodna Dalmacija. Naime, Splićanina je u svibnju prošle godine zaustavila policijska patrola u Pisku i ispisala mu kaznu zbog prekoračenja brzine. Prema rješenju koje je pristiglo, S.D je trebao platiti iznos od dvije tisuće kuna, no 43-godišnjak se žalio navodeći kako je bio u žurbi zbog kritičnog zdravstvenog stanja jednog člana obitelji što je uvažila policija i prepolovila mu kaznu na tisuću kuna.

‘Ovršen za ono za što nije trebao biti ovršen’

“U rješenju je stajalo, ako u roku od 15 dana platim kaznu, da će se ona smanjiti za trećinu. To sam i učinio, točnije otac u moje ime, i to u poslovnici Hrvatske poštanske banke u Omišu. Bilo je to 28. prosinca prošle godine, sve u predviđenom roku”, kaže S.D koji je pokazao novinarima Slobodne Dalmacije uplatnicu od 670 kuna, kao i onu na 150 kuna za troškove prekršajnog postupka.

“Bio sam uvjeren kako je sve u redu dok prošli tjedan nije stigao SMS od banke da mi je račun blokiran. Odmah sam se ulogirao u internetsko bankarstvo i vidio dvije ovrhe: jedna je bila 100 kuna, a druga 61,90. Nije stajalo od koga sam ovršen pa sam odmah otišao na Finu. Tamo mi je službenice rekla da je postupak određen po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova. Usporedio sam plaćene uplatnice iz prosinca i shvatio o čemu se radi, odnosno da sam ovršen za nešto za što nisam trebao biti ovršen”, navodi Splićanin.

Kako je on u tom trenutku koristio maksimalni dopušteni minus, MUP se nije imao odakle naplatiti. Zbog toga mu je račun blokiran, a zajedno s njim i plaća koja je sjela idući dan na njegov račun.

‘Mislite da mi je vraćeno ovih 161,90 kuna?!’

“Da stvar za mene bude još apsurdnija, shvatio sam da nisam ovršen na 150 kuna, koliko sam bio dužan i platio za prekršajni postupak, već 100, dok je ovih 61,90 kuna trošak ovrhe. Gdje je isparilo navodnih 50 kuna duga, ni dandanas mi nije jasno. Isto tako mi nije jasno kako Fina nije mogla u svojoj evidenciji provjeriti i vidjeti da sam već platio trošak za koji sam ovršen. Jedino što su uradili bilo je to da su mi ponudili da otvorim zaštićeni račun. To sam odbio”, kazao je Splićanin.

S.D. se požalio agenciji u komunikaciji vođenom elektroničkom poštom da mu prije ovrhe nije stigla nikakva obavijest, na što mu je odgovorila službenica agencije: “Poštovani, trebali ste biti obaviješteni od ovrhovoditelja iz Policijske postaje Omiš.”

Splićanin je morao zamoliti Finu da mu s računa skine 161,90 kuna nepostojećeg duga, a svoju banku nakon svega da mu odblokira račun.

“Imam dvoje djece i živim od plaće. Nigdje ne rješenju o kazni nije pisalo da im moram poslati potvrdu o plaćanju. Da jest, vjerujte da bih to učinio. Pa valjda živimo u 21. stoljeću, nekakvom elektroničkom dobu, kada je sve dostupno klikom miša. Ne, ovdje kod nas ne zna lijeva što radi desna. Mislite da mi je vraćeno ovih 161,90 kuna?! Naravno da ne! Ja bih sada trebao pisati novu molbu, poniziti se, izložiti novom stresu da bih dobio svoje. Svi sve znaju i ništa ne poduzimaju. I onda ćemo se čuditi što ljudi odlaze iz ove zemlje”, kazao je 43-godišnji Splićanin.