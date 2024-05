Na Žumberku je pouzdano dokazana prisutnost risa. Na Facebooku LIFE Lynx - hrvatski terenski blog objavili su i fotografiju risa koja je snimljena u blizini mjesta Sekulići.

"Odlične vijesti stižu iz Parka prirode "Žumberak - Samoborsko gorje"! Po prvi puta je na Žumberku pouzdano dokazana prisutnost risa. Lovačka fotozamka postavljena na šumskom području, u blizini mjesta Sekulići je potvrdila naše sumnje i nadanja da ris obitava na ovom području. Posljednje dvije godine primili smo nekoliko dojava o znakovima prisutnosti risa, prošle godine su pronađeni ostaci plijena, a prije niti mjesec dana ris je viđen u blizini Svete Jane. Ris se na ovo područje vjerojatno proširio sa zapada Slovenije, s područja Semiča i Črnomelja gdje naši slovenski kolege prate stalnu prisutnost risa. Čestitamo Antoniju na ovom odličnom ulovu i zahvaljujemo što nam je poslao fotografiju. Ako i vi bilo gdje primijetite znakove prisutnosti risa molimo javite nam se!", napisao je u objavi LIFE Lynx.

Iz Parka prirode Žumberak kako su potvrdili za Danas.hr kažu da raspolažu istim pdatkom, ali da to nisu željeli objaviti. Ljudi se bave s risovima. Fotografija koja je objavljena je snimljena fotozamkom što je vlasništvo lokalnog lovca koji je dao dozvolu da se fotografija koristi za javno objavljivanje", objasnila nam je stručna voditeljica PP Žumberak - Samoborskog gorja Dalia Matijević.

Nakon nešto manje od 20 godina ponovo je uočen ris

"Mi smo vrlo oprezni oko objavljivanja infromacija o strogo zaštićenim vrstama i krenemo u objavljivanje kada je izvršeno istraživanje i kada je u potpunosti potvrđeno o čemu se zapravo radi. Mi sada znamo, što se tiče ovoga, da je uočen jedan ris koji se kreće na određenom području, a hoće li on ostati ovdje ili će emigrirati negdje drugdje i hoće li on imati mogućnosti započeti neku novu populaciju to je pitanje. Od 10 mjeseca se postavljaju nove fotozamke i radi se detaljnije istraživanje da bi se potvrdilo točno o čemu se radi", kazala je.

"Ovo nije prvi zapis i potvrda risa u Parku prirode Žumberak, ali nakon dugo dugo vremena, nešto malo manje od 20-ak godina zapravo je potvrđena prisutnost", dodala je Matijević.

