BIVŠI MINISTAR KRSTIČEVIĆ IMA NOVU DUŽNOST: Evo na koji položaj ga je imenovao Plenković

Premijer Plenković imenovao je bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića svojim posebnim savjetnikom za poslove obrane, a Matu Granića svojim posebnim savjetnikom za vanjsku politiku

Vlada je u utorak na telefonskoj sjednici imenovala članove svojih stalnih radnih tijela, dok je premijer Andrej Plenković bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića imenovao svojim posebnim savjetnikom za poslove obrane. Za predsjednika Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku imenovan je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

Članovi Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku

Kao članovi imenovani su potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar obrane Mario Banožić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

Članovi Koordinacije su i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Za predsjednika Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje imenovan je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja.

Članovi su potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, ministar obrane Mario Banožić, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Članovi Koordinacije za gospodarstvo

Vladinom Koordinacijom za gospodarstvo predsjedavat će potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Članovi su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovin Darko Horvat, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Članovima iste Koordinacije postali su i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, te Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Milošević na čelu Koordinacije za društvene djelatnosti

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević predsjednik je Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava. U to stalno tijelo Vlade kao članovi se imenuju potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar zdravstva Vili Beroš, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministrice kulture i medija te turizma i sporta Nina Obuljen Koržinek i Nikolina Brnjac, kao i ministri rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, pravosuđa i uprave Ivan Malenica te vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Na čelu Kadrovske komisije bit će premije Andrej Plenković, a članovi ministri Medved, Božinović i Marić te potpredsjednik Vlade Milošević. Vladinom Administrativnom komisijom predsjedavat će ministrica Obuljen Koržinek, a članovi su Aladrović i Malenica.

Riješeno još nekoliko kadrovskih pitanja

Predsjednici Vladinih radnih tijela ovlašteni su, ovisno o dnevnom redu sjednice radnog tijela, na sjednice tih tijela, osim imenovanih osoba, pozivati i predstavnike drugih ministarstava, državnih upravnih organizacija i ureda Vlade, kao i drugih tijela, institucija i ustanova. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Željka Josić imenovana je državnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, s danom 10. kolovoza. Državnom službeniku Daliboru Šemperu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, do provedbe javnog natječaja za imenovanje predstojnika Ureda, a najduže do šest mjeseci. Državnom službeniku Danijelu Škugoru dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.

Ujedno, predsjednik Vlade Plenković imenovao je bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića svojim posebnim savjetnikom za poslove obrane, te Matu Granića svojim posebnim savjetnikom za vanjsku politiku.

