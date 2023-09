Nakon što je sam sebi dodijelio stan u Zagrebu od 90 kvadrata, ministar Mario Banožić dobio je i državnu subvenciju za gradnju kuće u Vinkovcima, a malo je nedostajalo i da postane izvanredni profesor na fakultetu. Naišao je, ipak, na probleme sa zakonima i procedurama pa, zbog stana, zaradio kaznu od 930 eura, piše Danas.hr.

"Nije sada on išao nešto, ja sam za, mislim da je to u redu. A visoki upravni sud je rekao da je bio u sukobu interesa kada je to napravio", kazala je Zagrepčanka Mirjana, dom Alojzija smatra da bi se ministar iz tog stana trebao iseliti.

Banožić će se žaliti

Ministar se neće iseliti, već će se na ovu odluku suda žaliti. Isto mišljenje oko ovog slučaja dali su Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, pa Upravni sud te Viši upravni sud.

"Smatram da je presuda nepravedna, žalit ću se na tu presudu Ustavnom sudu", kazao je ministar Banožić.

Prije nego što si je dodijelio stan, ministar je morao napraviti nekoliko sitnica: stanu je izmijenio status isti dan kada ga je dobio. Kasnije je uložio 360 tisuća kuna da bi ga preuredio, a popularna špica nalazi se na samo 100 metara udaljenosti dok su mu u blizini i divni restorani u kojima se može lijepo pojesti.

"Drago mi je da je Visoki upravni sud donio odluku kakva je jer mi se čini da je riječ o predmetu koji je vrlo čist, tu nema nikakvih dvojbenih činjenica. Mislim da se u ovom predmetu ne bi trebala donijeti nikakva drugačija odluka zato što je utemeljena na činjenicama", kazala je Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

U Hrvatskoj ne vrijede pravila kao, primjerice, u Norveškoj

Svejedno, nitko neće preuzeti odgovornost jer u Hrvatskoj ne vrijede ista pravila kao u, primjerice, Norveškoj gdje ministar daje ostavku nakon što je ponio službeni telefon na odmor ili u Švedskoj gdje ministrica odlazi jer je 90-ih zaposlila dadilju na crno. Kod nas za situacije slične tome postoje samo žalbe.

Cijela priča oko Banožića "zapetljala" se nakon što se ministar samo mjesec dana ranije osramotio "s priručnikom za e-marketing gdje je u 2020. godini spominjao The Facebook, MySpace i diskete".

"Čak i ako nisu toliko evidentno loši rezultati, postavlja se pitanje koja je motivacija nekoga da se u vrijeme mandata baš mora izabrati u recimo zvanje redovitog ili izvanrednog profesora. Jer to uvijek otvara pitanje: Kako netko s pozicije moći plaća ili je u mogućnosti platiti nekim trgovanjem utjecaja ili na neki drugi način to da ga se izabere", kaže Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja.

A pouka ove priče je, očito, uzmi što god možeš, dok možeš, kao i Banožić koji, uz stan u Zagrebu, gradi kuću u Vinkovcima gdje ima još jedan stan.