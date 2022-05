Nakon sjednice Vlade, novinarima se obratio ministar zdravstva Vili Beroš koji je izrazio suosjećanje s obitelji Čavajda. Rekao je kako je u ovom slučaju potrebno dobro komunicirati. Istaknuo je i kako ne može reći da je bilo krivog postupanja u četiri ustanove koje su odbile izvršiti pobačaj.

Kaže i kako je liječnicima uputio dopis da moli da adekvatno postupaju s pacijentima. Zatražio je, tvrdi, očitovanja od svih ustanova i sagledat će postoje li elementi za postupanje inspekcije.

Osvrnuo se potom na zakon pa istaknuo kako se govori da je moguć pobačaj i nakon deset tjedana trudnoće te kako se u RH može i mora primijeniti takav zakon.

Sličan slučaj u Rijeci

"Teško mi je komentirati poseban slučaj jer nije etički govoriti o detaljima bolesti, pogotovo u slučaju toliko senzibilizirane javnosti i obitelji. Objektivnosti radi, moram vam reći, a ovih dana sam bio u kontaktu s 30 - 40 ginekologa. U ovom trenu, osim što znamo da dijete ima nakupinu, ne znamo je li to krvarenje, tumor, benigni, zloćudni. Ne znamo o čemu se radi. Stoga su moje oči bile uprte prema drugostupanjskoj komisiji u Petrovoj", kazao je Beroš.

Zatim je podsjetio kako je u Rijeci bio sličan slučaj,

"Ženu su uputili u Sloveniju, a to je apsolutno neprihvatljivo. Ministarstvo je tada donijelo ovlaštenje za formiranje drugostupanjske komisije koje rješava upitne elemente. Osim ginekologa, sestre i socijalnog radnika iz prvostupanjske komisije, drugu čine liječnici specifični za određenu patologiju, čine je i sudac i socijalni radnik", rekao je Beroš pa dodao:

'Liječnici danas smatraju da bi trebalo pokušati liječiti dijete'

"Iznenadilo me u razgovoru s ginekolozima jer sam očekivao da će stići upit drugostupanjskoj komisiji od strane odvjetnice ili od gospođe, on do sada nije došao. Rok za podnošenje žalbe na prvostupanjsku odluku je tri dana. Kontaktirao je kaže, prvostupanjske komisije jer je htio otkriti je li riječ o problemu koji je nespojiv sa životom.

Čorušić me izvijestio da je komisija od sedmero članova zaključila da u takvom slučaju moguće neurokirurško liječenje ako porod prođe dobro. Potrebno je utvrditi o kakvoj se nakupini radi, je li to maligni, dobroćudni, krvarenje koje imponira da je tumor. Tek nakon što se sazna kakva je bolest posrijedi, onda se poduzima dalje. Ako je tumor, može se provesti neurokirurško liječenje. Liječnici danas smatraju da bi trebalo pokušati liječiti dijete", kazao je Beroš.

Što da se ovo događa njegovoj kćeri?

Upitan što bi učinio da se ovo događa njegovoj kćeri, ističe kako bi bilo užasno te kako on pokušava institucionalno postupiti. Ako je istina da nema ginekologa u Svetom Duhu koji bi učinio taj postupak, navodi kako je to problem ravnatelja bolnice. Oni imaju naputak da, ako njegovi liječnici imaju priziv savjesti, iako je čudno da imaju baš svi, sklopljeni ugovor s vanjskim liječnicima kojima država plaća.

Ako Čavajda ode u utorak na prekid trudnoće, što će se onda dogoditi? Ministar je kazao kako očekuje da se javi drugostupanjskom povjerenstvu, a mišljenje stručnog tima smo, zaključuje, čuli.

Čavajda mora podnijeti sama zahtjev da bi se sastalo drugostupanjsko povjerenstvo

Drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC-u Zagreb odlučivat će o slučaju trudnice Mirele Čavajde nakon što ona podnese zahtjev tom tijelu za prekid trudnoće u šestom mjesecu zbog teških malformacija ploda, neslužbeno se doznaje u petak u tom KBC-u, a to sigurno neće biti danas. Da bi se sastalo drugostupanjsko povjerenstvo, Čavajda mora podnijeti sama zahtjev, kažu KBC-u Zagreb.

U prvostupanjskom rješenju KBC Zagreb ju je odbio, nakon što su to učinile i ostale zagrebačke bolnice. Nigdje u zakonu se ne spominje da se nekoga smije ubiti ako je teško bolestan, kažu u KBC-u. Ginekolozi s prizivom savjesti objašnjavaju da nije riječ o pobačaju, već o prenatalnoj ciljanoj eutanaziji, odnosno fetocidu.

Ministar zdravstva Vili Beroš dodatno je ovlastio KBC Zagreb za osnivanje drugostupanjske komisije, koja odlučuje o prigovoru protiv prvostupanjske komisije zdravstvene ustanove o zahtjevu za prekidom trudnoće.

U povjerenstvu će, kako se doznaje, biti dva ginekologa, socijalni radnik i sudac, kojega će odrediti predsjednik Općinskog suda u Zagrebu, kako je propisano zakonom.