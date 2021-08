Nakon današnje sjednice Vlade, ministar Vili Beroš komentirao je situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

"U splitskoj bolnici je 53 hospitaliziranih, na Zaraznoj u Zagrebu 33. U Vinogradskoj je 10 ljudi na respiratoru, 9 ih je bez ikakvih komorbiditeta, ali nisu cijepljeni. Od troje umrlih u posljednja 24 sata nitko nije cijepljen. Radi se o epidemiji necijepljenih, epidemija bez sumnje pogađa necijepljene. Od 3697 zaraženih čak njih 85.71 nije bilo cijepljeno. Od 221 hospitaliziranog njih 87.51 nije bilo cijepljeno”, kazao je Beroš istaknuvši da zadnje brojke ukazuju na uzlazni val četvrtog vala.

Upitan trebaju li u Zagrebu nove mjere, kazao je da oni od početka govore da svaki županijski stožer analizira epidemiološku situaciju te da se ta strategija pokazala učinkovitom.

Apelira na ljude da se cijepe

"Moramo ponavljati da je cjepivo najbolji i najbrži izlaz, ali i pridržavanje mjera sprečava širenje virusa. Sad čitam o delta plus varijanti koja je navodno agresivnija, ali nemam još podatke o njemu. Sjetimo se prošlog devetog mjeseca. Dolaskom hladnog vremena možda se promijeni klinička slika. Ona je sada nešto lakša, međutim pitanje je što nas čeka”, rekao je ministar.

"Zar netko u Hrvatskoj može reći da nije čuo za svjetsku epidemiju, koja je u svijetu usmrtila preko 4 milijuna ljudi? Osiguran je dovoljan cjepiva i punktova, sada je na građanima da daju svoj doprinos, da se cijepe, da odaberu zdravlje. Pogledajte broj necijepljenih među novozaraženima, umrlima, zar to nije dovoljno da se osvjedočimo da se moramo cijepiti protiv ove bolesti?”, upitao je Beroš.

Rekao je da je Ministarstvo obrazovanja započelo razgovore s epidemiološkom strukom kako bi se dogovorili sve oko škole.

Beroš smatra da je ovo početak četvrtog vala. "Ono što mogu reći, cjepivo je najbolji i najbrži put. Ne smijemo se osjećati pretjerano sigurno samo zbog cjepiva. I dalje je potrebno: maske, dezinfekcija, pranje ruku, distanca…”, zaključio je ministar.

Razmišlja se o novim mjerama

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin, u srijedu je u Dnevniku HRT-a ustvrdila kako se razmatra uvođenje novih mjera, između ostalog da postoji mogućnost skraćenja radnog vremena.

"Okupljanja gdje dolazi veći broj ljudi uz COVID-potvrdu ipak daje određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti“, rekla je Pavić Šimetin. Naglasila je važnost cijepljenja djece koja imaju kronične bolesti ili žive u obiteljima u kojima neki drugi član obitelji ima kroničnu bolest.

U škole se vraćaju maske

Osvrnula se i na nadolazeću školsku godinu te je rekla da će maske biti obavezne u školama od petog razreda pa nadalje.

"One mjere kakve smo imali za prošlu školsku godinu, one zapravo potpuno ili gotovo iste mogu ostati i ove školske godine. Od petog razreda pa nadalje obavezne su maske, osim ako u razredu može biti veći razmak između učenika. Niži razredi osnovne škole su i do sada bili bez maske“, rekla je.

Nada se da će se početkom jeseni pojačati interes za cijepljenjem.