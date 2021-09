Andrea Šulentić, bivša pročelnica Stručne službe gradonačelnika, uhićena je krajem lipnja u velikoj akciji USKOK-a, zajedno s još nekoliko osoba iz kruga Milana Bandića, od čuvenog vozača-poduzetnika Zdravka Krajine do jednog od gospodara Adventa, Denisa Mohenskog, Ante Stavljenić Rukavine i mnogih drugih. Nekoliko različitih zlodjela, a sve ih je povezivao – Milan Bandić.

Prvog srpnja Andrei Šulentić je određen i istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Osumnjičena je da je počinila kazneno djelo iz članka 297. Kaznenog zakona, odnosno, da je zloupotrijebila položaj i ovlasti. Ona je „pala“ zajedno s poznatom liječnicom i bivšom ministricom, Anom Stavljenić Rukavina u slučaju Srebrnjak. Pojednostavljeno rečeno, pronašlo se raznih dokaza da su Šulentić i Stavljenić-Rukavina s Milanom Bandićem dogovarale i sređivale izbor novog ravnatelja bolnice Srebnjak, nakon što su smaknuli nepoželjnog ravnatelja dr. Boru Nogala.

Dan nakon uhićenja iz ureda novog gradonačelnika, Tomislava Tomaševića, objavljeno je da su zaposlenici gradske uprave koji su uhićeni u akciji USKOK-a suspendirani, a za većinu građana to je zvučalo kao da su ostali bez posla, da se oni koji idu u istražni zatvor pod vrlo ozbiljnim sumnjama – niti neće vratiti više u gradsku upravu, no, po svemu sudeći, to nije tako.

Lijepo radno mjesto, samo je koeficijent niži

Net.hr je saznao, a i službeno nam je potvrđeno u Gradskoj upravi, da se nakon istražnog zatvora bivša pročelnica Šulentić vraća na posao, ne doduše na posao pročelnice, nego na radno mjesto stručne savjetnice za rad tijela mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu. Pitali smo koliku je plaću imala gospođa Šulentić prije uhićenja, a koliku ima sada, no dobili smo samo podatke o koeficijentu.

„Za radno mjesto pročelnika sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21) je do 31.7.2021. bio utvrđen koeficijent za obračun plaće 5,54, a nakon 1.8.2021. koeficijent 4,00, dok je za radno mjesto stručnog savjetnika utvrđen koeficijent 2,49.“, stoji u odgovoru iz Stručne službe gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji potpisuje zamjenica pročelnika, Dianora Kobia Lulić.

S obzirom na veliku plaću pročelnice, to jest „pad“, ali i dalje će to biti vrlo pristojna plaća, a gospođi Šulentić, neovisno o optužbama koje joj se stavljaju na teret – ostaje sigurnost do pravomoćne presude, za koju prema hrvatskim pravosudnim standardima sigurno treba nekoliko godina, ako ne i desetljeće.

S obzirom da je, primjerice, Patrik Šegota, bivši ravnatelj Gradskih groblja i pomoćnik voditeljice Zagrebparkinga, ubrzo nakon uhićenja u drugoj akciji USKOK-a, dobio otkaz, zanimalo nas je kako to da gospođa Šulentić nije ostala bez posla, a odgovoreno nam je da „ temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), u ovom trenutku, ne postoji osnova za prestanak službe.“ Također, nije jasno kako je jednomjesečno izbivanje zbog istražnog zatvora, koje je primjerice bivši ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić pokušao prikazati kao godišnji odmor (pa mu je ideja, nakon zgražanja javnosti, propala) prošao u pravilnicima gradskih službi. Očigledno je pronađeno opravdanje i pravno rješenje.

Andrea Šulentić je nedvojbeno pripadala najužem krugu povjerljivih osoba Milana Bandića, a mediji su zabilježili i njezino svjedočenje u aferi Agram, dakako, posve u korist optuženog Bandića. Gospođa Šulentić je, na pitanje zamjenika ravnateljice USKOK-a, Svena Miškovića, kako komentira činjenicu da je Milan Bandić inzistirao na zapošljavanju svojih odabranika iako je bio izričito opomenut da službenik ne zadovoljava uvjete, odgovorila da nije „u poziciji odgovoriti na to pitanje“, te je istaknula da je gradonačelnik Milan Bandić „diplomirani politolog koji ima povjerenje 3000 djelatnika koji rade za njega“.