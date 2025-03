Hrvati pohrlili u Srbiju: Kupuju pripravak koji se koristi za liječenje male djece

Mame, upomoć! Znate li ima li u Srbiji fiziološke otopine? Drage ženice, molim pomoć – gdje bih u Bosni i Hercegovini mogla kupiti fiziološku otopinu? Ima li je u Mađarskoj?…, piše SiB.hr.

Ovo su samo neke od objava na društvenim mrežama proteklih mjesec dana otkako u Hrvatskoj pa tako i u Slavoniji i Baranji u ljekarnama vlada nestašica fiziološke otopine – pripravka koji se uglavnom upotrebljava za ispiranje nosa ili inhalacije, a najčešće se upotrebljava za liječenje male djece.

Novinari SiB.hr uputili su se stoga u Srbiju, točnije u Bogojevo, gdje su istražili dolaze li i u kojoj mjeri Slavonci po dragocjenu otopinu koja se u Hrvatskoj ne može nabaviti, doslovno rečeno – niti za lijek!

Ljekarne “Zlatni lav“ kraj dobro poznate prodavaonice Ducko, nema, no istoimenu ljekarnu pronašli su kraj prodavaonice Niš. No, ne i fiziološku otopinu koju, kako je ljekarnica potvrdila novinarima tek očekuju. Na upit dolaze li Hrvati po pripravak, tek su šturo odgovorili da dolaze i to pojačano u proteklih mjesec dana. Naglasila je također da u Srbiji nestašice nema, iako zalihe nestaju zbog svakodnevnih dolazaka iz Hrvatske.

'Netko kupi samo dvije bočice, netko čak i 20'

Novinare su uputili u ljekarnu "Janković" jer su i sami zamoljeni donijeti fiziološku otopinu ako je pronađu. “Dolaze iz Osijeka i okolice i netko kupi samo dvije bočice, netko čak i 20. Nerijetko me zovu da naručim unaprijed pa naručim i po 20 bočica od pola litre, jer na stanju često fiziološke otopine nemam uopće. Takvo je stanje cijeli protekli mjesec otkako je velika potražnja za fiziološkom otopinom“, rekla je ljekarnica u ljekarni „Janković“, odakle su u Osijek donijeli, trenutačno posljednjih 18 bočica pakiranih po pola litre. Jedna bočica stoji 87,23 dinara, a što iznosi 0,75 eura.

Zanimljivo je da je navodno glavni razlog nestašice zapravo uragan Helene koji je pogodio Sjevernu Karolinu u SAD-u u rujnu prošle godine. Tom prilikom radi poplava uništena je tvornica Baxter International, jedna od vodećih globalnih proizvođača intravenoznih otopina. Uključujući i ovu fiziološku.

Ne preporuča se priprema u kućnim uvjetima

Ljekarnica kaže u šali da se čini kako Srbiju uragan, odnosno prestanak proizvodnje intravenoznih otopina očigledno nije pogodio. Kad god naruči, kaže, dobije dovoljne količine. No, kako su kupili posljednjih 18 bočica, sljedeći kupci, barem danas, morat će pričekati.

Dobra je vijest ipak što su u ljekarni „Zlatni lav“ naručili dovoljne količine koje bi trebale stići danas, eventualno sutra. Stoga, ako planirate u Srbiju po dragocjen pripravak, imajte na umu da nećete uvijek biti te sreće da ćete moći kupiti i jednu bočicu, a kamoli više.

Dodajmo tome da liječnici ne preporučuju pripremanje otopine u kućnim uvjetima, radi sterilizacije. Stoga, ako vam baš hitno treba, možete je pronaći u spomenutim ljekarnama, barem što se Srbije tiče. Vjerojatno su dostupne i u ljekarnama u drugim mjestima poput Sonte, Odžaka i dalje.

