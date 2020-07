BANDIĆ KOMENTIRAO ZAGREBAČKU OLUJU: ‘Da nije ovaj čovjek poginuo, to bi zaboravili za 24 sata’

Gradonačelnik je obišao sanaciju Miramarske ulice

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obišao je Miramarsku ulicu koja se sanira nakon velike kiše u Zagrebu te je komentirao jako nevrijeme.

“Da nije ovaj čovjek poginuo, to bi zaboravili za 24 sata”, rekao je Bandić aludirajući na vatrogasca Davora Kovačića kojem je pozlilo tijekom jučerašnje intervencije te je preminuo, javlja N1.

Sanacija podvožnjaka

Kazao je kako će se podvožnjaci sanirati u narednih tjedan dana. “Razlog je 90 do 100 litara vode na kvadratni metar, koji se sručio na Zagreb, infrastruktura to nije mogla progutati i rezultat su poplavljeni podvožnjaci”, rekao je Bandić. “Nadam se da neće to više raditi, treba redovitije čistiti, ali i da je idealno, ne bi moglo progutati”, kazao je.

Rekao je kako šteta u Zagrebu nije velika, već se radi o poplavljenim podrumima i šupama, a Zagreb će pomoći ljudima. “Šteta je minimalna. Pomoći ćemo ljudima. Jedino život ovog mladog čovjeka s 53 godine koji je na intervenciji preminuo i sa svojim sinom…”, kazao je Bandić te čestitao svim službama koje su sinoć i jutros odradile preko 500 intervencija.

