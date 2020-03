BAGO IZREŠETAO ŠKORU, OVAJ OPLEO PO VLADAJUĆIMA: ‘Oni da valjaju, mi ne bi ovdje večeras razgovarali’

Miroslav Škoro progovorio je u Dnevniku Nove TV o aktualnim zbivanjima u zemlji te politici i svojim planovima na predstojećim parlamentarnim izborima

Miroslav Škoro nije uspio u predsjedničkoj utrci, ali je za parlamenarne izbore spreman. Sada kreće u prikupljanje glasova i slaganje koalicije pred izbore. O planovima, mogućim partnerima i prvim potezima – Miroslav Škoro u prvom velikom televizijskom intervjuu nakon izbora razgovara s Mislavom Bagom.

Za utorak je najavljen odlazak čelnika Europske unije na granicu Turske i Grčke. Bit će sazvano Vijeće za nacionalnu sigurnost, a Škoro je još tijekom kampanje spominjao kako bi vojska trebala biti na granici.

“Mislim da za to trenutno još nema potrebe, ali definitivno, kada sam ja o tome govorio, ispadao sam smiješan. Sjećam se, u Dubrovniku, jedno jutro – ja nekoliko riječi o tome jer je to jedino logično rješenje. Dakle, suverenitet države i granica nacionalna je nešto što se štiti pod svaku cijenu. Mi nemamo trenutno dovoljno kapaciteta, što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ljudi su napregnuti, umaraju se i čine koliko mogu”, kazao je Škoro.

O trenutnoj politici, što se tiče migracija, nije htio govoriti. “Mislim da me o tome trebate pitati poslije 15. ožujka zbog toga što je, i ovo što je sada najavljeno, u interesu predizborne utrke u HDZ-u”, objasnio je.

Na pitanje želi li reći da premijer Andrej Plenković i Vijeće za nacionalnu sigurnost najavu vojske koristi za unutarstranačke izbore, kratko je odgovorio: “Apsolutno sve”.

“Pa ne bi bilo prvi puta, mislim da je to u javnosti, na neki način, i općeprihvaćena stvar. I bivša predsjednica je u svojoj kampanji koristila državne resurse, aktualni premijer za svoju unutarstranačku bitku koristi resurse, a mislim da za to nema potrebe”, objasnio je Škoro. Na primjedbu novinara kako tu postoji “tanka crta”, kazao je: “Ja tu tanku crtu nikad nisam prešao, niti ću je prijeći. Osim toga, ja sam utemeljitelj pokreta, nisam utemeljio stranku. Ipak tu ima određene razlike”, dodao je.

‘Nije to bezazlen virus’

O borbi protiv koronavirusa kaže kako se na televiziji govori da se ljudi trebaju smiriti. “No, bez obzira na to, svaka informativna emisija počinje s 15 minuta vijesti o koronavirusu. S jedne strane, meni se čini da se mi ponašamo malo u ‘valcer’ stilu. U Veneciji je otkazan karneval, kod nas u Rijeci nije otkazan. Mislim da bi trebali biti malo oprezniji, nije to bezazlen virus, ne bi Italija stavila vojsku na granicu”, kazao je Škoro.

Navodi da se radi o termolabilnom virusu, odnosno “kad budu malo toplije temperature, on će sam od sebe nestati. Za sada bi bilo bolje prevenirati da vidimo što će se dalje događati, ali gospodarstvo će patiti. Gospodarstvo Kine već sada pati, dio svih planiranih aranžmana za 8. ožujka je već sada otkazan. Mislim da je to trebalo biti malo odgovornije”, kazao je Škoro.

Svoj stav da je trebalo biti odgovornije objašnjava: “U tom smislu da ne bi pustio čovjeka koji dođe u Ericsson pa tamo bude u kontaktu s 400 ljudi i onda dođeš i kažeš – ‘odite vi doma'”. Škoro navodi da će štetu osjetiti i turizam.

“U našem je BDP-u 20 posto prihoda od turizma. To je jedan segment koji je vrlo, evo vidi se i zbog virusa, vrlo je ranjiv. Jačanje gospodarstva – mi nemam strategiju ni u čemu, u krajnjoj liniji ju nemamo niti za turizam. Bog nam je dao lijepo more pa smo tu gdje jesmo, ali definitivno – ono što sam ja sada pokrenuo ima sasvim drugačiji pristup svemu tome”, dodao je Škoro.

‘Bilo što osim Hrvatske’

Na pitanje novinara bi li smanji PDV turističkim radnicima, odgovara kako je očekivao da će se razgovor više voditi o pokretu koji je osnovao.

“Ako dođemo u mogućnost da vodimo ovu zemlju, vodit ćemo je puno odgovornije i transparentnije nego što je vode danas. Ja bih o samim ciljevima i strategijama govorio u onom trenutku kada budemo znali kada će izbori biti. Do tada, ja generalno mogu reći da se ne slažem s onim kako se trenutno vodi politika u Republici Hrvatskoj i mi možemo puno bolje, samo moramo biti transparentni i moramo biti odgovorniji, to je najvažnije”, objasnio je Škoro.

Smatra da je PDV previsok. “PDV od 25 posto je previsok. Porezna politika je nešto što mora funkcionirati kao vrlo precizan mehanizam, ne može porezna politika biti ta koja sankcionira ljude. Porezna politika mora biti stimulirajuća. To znači da moramo detaljno preispitati poreznu politiku u Republici Hrvatskoj”, smatra.

“Trenutno, kako stvari stoje, kadgod fali novaca, podižu se porezi i podižu se trošarine. To nije rješenje kako se puni državni proračun i kako se potiče gospodarstvo. Potiče se na drugačiji način – boljim i većim investicijama, poreznim olakšicama i kvalitetnijim pristupom porezima, administraciji i politici u cjelini”, kazao je i dodao da živimo u svijetu u kojemu strani državljani ne dolaze u Hrvatsku zato što ne znaju na početku projekta koja će biti porezna politika i legislativa na kraju tog istog projekta.

“To se zove ABC – Anything but Croatia (bilo što osim Hrvatske, op.a.)”, objasnio je. “Mi ćemo definitivni smanjivati i rasterećivati gospodarstvo jer to je nužno. U tom smislu, mi moramo sastaviti timove, što ćemo i napraviti, timovi će napraviti ekspertizu i doći ćemo do toga da vidimo koliko će se moći na kojem dijelu uštinuti da bi se pomoglo gospodarstvu”, objasnio je.

Škoro navodi da je rješenje za Hrvatsku kvalitetnija porezna politika. “No, to nije stvar koju ćemo vi i ja sada ad hoc riješiti zbog toga što ta trenutna porezna politika, kako je sada postavljena – ne valja. Treba smanjiti, napraviti raspodjelu, treba transparetnije poslovati, treba paziti na svaku kunu, a ne se rastrošno ponašati”, kazao je Miroslav Škoro.

Na upit novinara trebaju li oni koji imaju više nekretnina platiti porez, Škoro je kazao kako je bitno sve uskladiti. “Kad imate državni proračun, da bi bilo što rasteretili, negdje morate uzeti. Bolje i transparentnije poslovanje je potrebno, pogledajte Grad Bjelovar”, objasnio je i dodao da svatko od građana treba znati kako se troši svaka proračunska kuna.

Parafrazirao Tuđmana i ocrnio Plenkovića

Na osnivanju stranke kazao je da će koalirati i ‘s crnim vragom’ ako je to u interesu Hrvatske. “Kad je u pitanju koaliranje, ja sam izjavio – Domovinski pokret ima želju izaći na parlamentarne izbore i ima želju ostvariti najbolji mogući rezultat. Do tada, mi ćemo samo razgovarati s onim ljudima koji su mene podržali u kampanji za predsjednika želeći stvoriti što je moguće veći pokret da bi stvorili što je moguće bolji rezultat. Nakon izbora, parafrazirao sam predsjednika Tuđmana – ‘ako treba razgovarat ćemo i s crnim vragom’ da bi u interesu Hrvatske i hrvatskih državljana došli do toga da imamo stabilnu vladu koja će pokrenuti reformske procese, zaustaviti korupciju i koja će napraviti neke stvari kad je u pitanju hrvatsko sudstvo. Onda možemo dalje”, kazao je i dodao da nije napravio stranku da bude diktator. Smatra da porezi moraju biti manji i navodi da će timovi ljudi koji će biti okupljeni u Domovinskom pokretu dati svoje stručno mišljenje.

Na upit novinara misli li da će razočarati svoje birače ode li u koaliciju s Plenkovićem, kaže kako ne želi komentirati druge stranke te da Domovinski pokret ne želi u tome sudjelovati.

“Oni da valjaju, mi ne bi ovdje večeras razgovarali. Nisam ja ušao u politiku zbog toga što je sve super, dapače, ja sam u nju ušao zbog toga što ne valja. Politika je umijeće mogućega. U toj cijeloj priči ja ne bih htio prejudicirati, to je previše hipoteza”, dodao je i istaknuo da će napraviti najbolje što može za Hrvatsku pod jednim uvjetom – da se respektiraju njihove želje i njihovi ciljevi.

Navodi da je jedini koalicijski partner – hrvatski narod, a razgovori s HDZ-om ne ovise o krajnjem ishodu unutarstranačkih izbora u toj stranci. “Ući u vlast, pod uvjetima kako mi sada živimo, to je katastrofalno. Dakle, mi imamo zemlju u kojoj mladi ne vide budućnost, a stari ne vide dobro prošlost. Mi živimo u zemlji u kojoj oni koji definitivno ne bi trebali spavati snom pravednika – spavaju snom pravednika, a oni koji bi to trebali – ne spavaju jer su zabrinuti za sebe i za svoje obitelji”, objasnio je.

“Ne možete očekivati od mene i Domovinskog pokreta da podrži ljude koji su nas doveli u ovu situaciju”, kazao je i dodao da je tema predaleko ispred nas. Navodi da je spreman ući u Vladu. “U ovoj zemlji je bilo tako loših premijera da mislim da sam ja već sada puno bolji kandidat. Ne sramim se pitati ono što ne znam nekoga tko zna”, kazao je i dodao kako smatra da se smatra spremnim. “Ono što se događa iza izbora su pregovori. Traži se minimum konsenzusa. Razgovarati o tome danas je kao da razgovaramo o hrvatskom spuštanju na Mjesec, ima još dosta vremena do tada”, objasnio je.

Rasterećenje premijera

Smatra da za manjine postoje bolja rješenja. Na komentar novinara da se prava manjina ne smiju sužavati, odgovorio je: “Apsolutno, no postoji bolji način da se nekoga stavi u Sabor nego ovaj koji mi danas imamo. Ekskluzivitet koji se kod nas daje se rijetko nalazi u svijetu. Zašto politička stranka ne bi imala, kao što imamo 40 posto žena, toliko posto manjinaca?”, istaknuo je i dodao da ono što je napravljeno s dijasporom 2000. godine nije korektno.

“Moje mišljenje je da je hrvatski državljanin – hrvatski državljanin i, bez obzira na to gdje on živi, mora imati pravo glasa”, kazao je Škoro. Smatra da bi demokracija bila kad bi se manjinski zastupnici birali preko lista političkih stranaka. “Ja sam živio u zemljama u kojima to savršeno funkcionira i bez brojanja krvnih zrnaca”, navodi.

Smatra da treba rasteretiti premijera. “Ja smatram da premijera treba rasteretiti od svih ovih silnih obveza koje si je natovario na vrat i uloge faraona koju ima. Pogledajte samo pitanje državnog odvjetnika”, kazao je i dodao da bi, ili trebalo ukinuti mjesto predsjednika države, ili uvesti bolju kontrolu.

O izboru glavnog državnog odvjetnika kaže: “Dogodit će se isto što i prije – Plenković će imenovati nekog drugog čovjeka bez provjere i taj će biti novi državni odvjetnik i ‘pojeo vuk magare’. Nismo napravili ništa”, objasnio je Škoro i dodao da je najveća žalost što državno odvjetnik nije otišao zbog nečinjenja nego je otišao zbog skandala.

Škoro najavljuje da će imati uskoro koncert, ako ga ne otkažu zbog koronavirusa.

“Ne vidim razloga zašto se politikom ljudi ne bi bavili na način kao što Islanđani igraju nogomet: prijepodne je zubar, popodne brani za reprezentaciju. Pa moramo od nečega živjeti. Ne mogu ja sad devet mjeseci trčati okolo i vikati – ja sam političar, dajte mi kilogram kruha. Puno je bolje da svatko od nas ipak nešto malo radi. A ovo kako oni vode državu, ja mogu popodne pjevati, a prijepodne ću voditi državu i bit će bolje, vjerujte mi”, dodaje.