Hrvatska obala od Istre do Dubrovnika ostaje epidemiološki 'u narančastom', a od 188 današnjih slučajeva polovica, njih 4, zaraženi su Austrijanci koji su bili na festivalu "Austria goes Zrće" na Pagu. Tako, naime, pišu austrijski mediji, ali taj broj ne ulazi u domaću statistiku jer su Hrvatsku napustili negativni na koronavirus. U priču su se uključili austrijski veleposlanik, ministar zdravstva te gradonačelnik Novalje Ivan Dabo koji je poručio da se manipulira brojkama, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

'Manipulira se brojkama i podmeće'

"Bode u oči i odskače od parametra broja nazočnih na plaži Zrće, gdje se grubo rečeno manipulira i podmeće s 19.000 nazočnih austrijskih državljana na ovom eventu", poručio je HDZ-ov gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.

Da je na festivalu koji je trajao od 17. do 24. srpnja bilo . Austrijanaca demantirala je i direktorica Turističke zajednice Novalje.

"U prosjeku imamo 1200 austrijskih državljana na području grada Novalje. Ta brojka je bila negdje do 16.7., dakle dan prije festivala. U dane nakon festivala brojka se naravno penje pa je 22.7. bilo 3800 gostiju iz Austrije", kazala je za RTL Marina Šćiran Rizner iz TZ Grada Novalje.

'Tvrdim da ti Austrijanci na Zrću nisu zaraženi'

Ondje, kažu, nitko ne može ući bez covid potvrde, a ako nisu cijepljeni, obvezno je testiranje.

"Za trajanja festivala na području grada Novalje ukupno je obavljeno 12.151 testiranje te je utvrđeno 16 osoba pozitivnih na koronavirus. To su mahom strani državljani, ali među tim stranim državljanima nije bio ni jedan austrijski", tvrdi načelnik Stožera civilne zaštite Novalje Ivan Peranić.

Među zaraženima ima Nijemaca, Talijana i Švicaraca, ali ne i Austrijanaca. Od 16 zaraženih, njih 11 ostalo je u karanteni u Novalji.

"Da li je njih zaraženo 94 ili nije – ja neću tvrditi. Tvrdim da na Zrću nisu zaraženi. 90 posto tih mladih Austrijanaca i Austrijanki su imali ispravne covid putovnice, 10 posto je išlo na testiranje. Ako je ikome stalo da se tu nitko ne zarazi – onda je stalo nama", poručio je direktor tvrtke koncesionara plaže Zrće Šime Oštarić.

'Upitno je koliko je to stvarno bilo brojki'

Na ovaj slučaj osvrnula se i ministrica turizma Nikolina Brnjac.

"Upitno je koliko je to stvarno bilo brojki. Dopustite da sad to sve prođe da se izanalizira, pa ćemo vidjeti. Ako je bilo pola milijuna Austrijanaca do sada, što se tiče svih brojki, što se tiče 14-dnevne incidencije broja zaraženih, pa mislim da ta brojka govori više od ičega", kazala je Brnjac.

Jesu li se na kraju Austrijanci doista zarazili u Hrvatskoj s RTL-a su pitali i organizatore austrijskog tjedna na Zrću, ali odgovor nisu dobili.