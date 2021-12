U velikom intervjuu za Novu TV, premijer Andrej Plenković, prvo je pojasnio novu mjeru, za koju kaže kako je samo nadogradnja postojeće mjere za poticanje samozapošljavanja.

'Kako to mislite, nema infranstrukture'

''Ako živi u zemlji članici Europske unije dvije godine, tamo radi i educira se, ima pravo povrh ovih 150.000 kuna dobiti još 50.000 kuna bespovratno'', kaže i dodaje da ti ljudi moraju vratiti dobiveni novac ako ne uspiju.

Na pitanje zašto bi se netko vratio u dijelove zemlje u kojima nema infrastrukture i, primjerice, vrtića ili liječnika, Plenković je odgovorio: ''Kako mislite da nema infrastrukture? Pa ako je neka Vlada uložila u vrtiće to je ova''.

'Imamo antimaskere i antivaksere'

Komentirajući Mostovu referendumsku inicijativu, nakon što je istaknuo kako „nije važno vjeruje li on da su uspjeli skupiti potpise, nego ima li ih dovoljno“, oštro je sasuo paljbu po i Predsjedniku.

''Imamo skupinu ljudi koja stvara destrukciju. Jedni su antimaskeri, to je Milanović. Čovjek završava govor i maska dolje. To je odgovornost predsjednika države u vremenu najveće pandemije u posljednjih 100 godina. Imate nekoga tko ima povjerenje građana da bude predsjednik države s ne baš previše ovlasti i da pošalje tu poruku. Je li to normalno? Nije. Je li korona karijes? Nije. Je li odvraća ljude na taj način da se cijepe? Odvraća.

Imate antivaksere. Mostovci nisu u stanju odgovoriti jesu li za to da se cijepe ili ne. Petrov kaže da će preporučiti roditeljima da se cijepe. Imate onda njegove pulene koji kažu da će to prepustiti doktorima. Nema ovdje nikakve ideje o zaštiti građana, o borbi protiv korone. Ima samo jedne ideja koja se sastoji od dva dijela. A), eto da se vidi da postojimo, mislim na Mostovce. I B) da pokušamo raditi opstrukciju odgovornoj vladi. To je bit te inicijative, ona nema niti jednu drugu svrhovitost'', ocjenjuje Plenković.





A onda je općenito progovorio o odnosu za Zoranom Milanovićem, s još manje uvijanja.

'Ljudi moraju znati da laže'

"On svaki dan iz gliba u gore blato. Ljudi se slabije mijenjaju u nekim starijim godinama'', kaže i dodaje da ''ide u eter neodgovorno i laže''. ''Ljudi moraju znati da laže. A tko laže taj i krade'', dodao je. I komentirajući vanjsku politiku, nije ga štedio.

Na pitanje je li Hrvatska ikada iskoristila pravo na veto u Bruxellesu. ''To su Milanovićeve gluposti. Da se ulaže veto na što? Mi imamo manevarski prostor da zaštitimo interes Hrvata u BiH bez da se posvađamo s bilo kim. Milanović Mađare naziva klaunovima. Dajte mi pokažite primjer da se netko europskoj uniji tako ponaša? Čovjek je štetočina i to se vidi'', oštar je premijer.

Hoće li se HDZ ispričati zbog korupcije?

Dosta manje rječit je bio na pitanjima o Gabrijeli Žalac i HDZ-u. „'Neka proces ide kako treba, ja to neću komentirati. Mi smo donijeli stranačke odluke iza kojih stojim'', kratko je odgovorio na pitanje koja je razlika izmežu Žalac i Josipe Rimac.

Obzirom da je HDZ osuđen zbog korupcije, postavljeno je i pitanje kani li se ispričati građanima.

''Pa što onda? Zašto bih se ispričavao ja ili stranka za nešto za što je utvrđena krivnja pojedinca ili pravne osobe? Ne dolazi u obzir. Nećemo preuzeti odgovornost ni ja, ni netko drugi. Neka odgovara onaj tko nije radio pošteno", poručio je.