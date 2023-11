Ne prestaju dojmovi o poljupcu koji je ministar Gordan Grlić Radman pokušao udijeliti njemačkoj kolegici na EU samitu.

"Ne možete se tako ponašati u javnosti. Jednostavno ne možete", kaže za RTL politička analitičarka Mirjana Rakić, koja ističe da ministri prolaze školu bontona i protokol. Dodaje da ne vidi zašto nije na taj isti način s poljupcima "navalio" i na susjednog ministra koji je bio muškarac, nego na ženu.

"Dakle, totalno neprimjereno. Ako je želio pokazati da su si dobri - iako su to prekratki rokovi i jednog i drugog ministra da bi vi baš postali prijatelji,a da to i jest - to se ne pokazuje na takvom skupu. Prije svega, politika i diplomacija nisu za zabavu", istaknula je.

Radman se ispričao

Ministar je svoje ponašanje i poljubac opravdao kašnjenjem na početak skupa te se ispričao.

"Mi se uvijek srdačno pozdravimo sa svima", rekao je Grlić Radman. Na pitanje da ju je svojim potezom iznenadio, kazao je "ma ne, mi smo nastavili razgovarati, ne znam ja kako je netko snimio. Nisam ja bio svjestan toga", dodao je.

Premijer smatra da je riječ o čistom nesporazumu. Na pitanje je li on sam ikada bio u sličnoj situaciji, kaže da se ne sjeća.

Nije samo hrvatski ministar taj koji se rado ljubi na službenim pojavljivanjima.

Prva dama SAD-a Jill Biden, u usta je poljubila supruga američke potpredsjednice Kamale Harris. Relativno srdačan je bio i bivši britanski premijer Boris Johnson, kao i bivši američki predsjednik Donald Trump. On je ljubio gotovo sve: bivše suradnice, francusku prvu damu, čak i dijete.

U nekim protokolarnim situacijama, poput prvog posjeta predsjednika Emmanuela Macrona u ratom zahvaćenoj Ukrajini, tvrdi Rakić - takvo ponašanje je prihvatljivo. Odaje se dojam da su svi ti državnici u itekako dobrim odnosima, koje planiraju i održati takvima. Ali - taj primjer ne bi trebao biti ogledni.

"Čini mi se da to nije nešto što bi trebalo slijediti, ja znam da bi oni trebali biti opušteniji. Za neke stvari postoji red i pravila ponašanja", objašnjava Rakić.

Ministar je trenutno na službenom putu gdje se s jordanskim kolegom ipak samo rukovao.