Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je na konferenciji u Berlinu gdje se prilično nespretno "proslavio" kada je prilikom zajedničkog fotografiranja pokušao poljubiti svoju kolegicu, njemačku ministricu vanjskih poslova, Annalenu Baerbock. Na trenutak je izgledalo kao da će se ministarski dvojac poljubiti u usta, ali ministrica srećom ima dobre reflekse pa je Radmanu brzo okrenula obraz.

Snimka toga proširila se društvenim mrežama te zbog nje su mnogi osudili našeg ministra.

Cijelu situaciju je komentirala i HRT-ova Mirna Zidarić na Instagramu. "Odurno, degutantno i nedopustivo!! Nadam se da ga čeka Rubialesova sudbina”, rekla je referirajući se na predsjednika Španjolskog nogometnog saveza Luisa Rubialesa koji je poljubio nogometašicu Jennu Hermoso, pa ga je FIFA suspendirala na tri godine.

Grlić-Radman je na konferenciji za novinare pokušao objasniti taj trenutak.

"Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio, pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo”, dodavši da se ministri uvijek srdačno pozdravljaju.

Slučaj je ranije komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor.

„Nasilno ljubljenje žena isto se zove nasilje, ne?”, napisala je na X-u.

