Premijer Andrej Plenković bi se tijekom srijede trebao obratiti javnosti i iznijeti podatak o 'rekonstrukciji Vlade' odnosno, o smijeni pojedinih ministara.

U medijima se već spominju neka 'imena na odlasku' kao što je ministar graditeljstva Ivan Paladina, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, ali i ministar obrane Mario Banožić.

Kancelarski model?

U iščekivanju premijerovog obraćanja, zanimalo nas je koga bi (još) bilo dobro smijeniti? Tko od Plenkovićevih ministara radi dobro, a tko je potpuno podbacio, prokomentirao je politički analitičar Žarko Puhovski koji, općenito govoreći, smatra da je besmisleno pričati o smjeni pojedinačnih imena jer to ne predstavlja nikakvu ozbiljnu političku promjenu.

"Ideja da Vlada ostaje, a da se ministri smjenjuju upućuje na ono što vodi kancelarskom modelu - imamo Snjeguljicu i dvadesetak patuljaka. Ako se žele promjene, trebalo bi promijeniti Vladu, što nije moguće zbog čvrste parlamentarne većine", kaže Puhovski dodajući da, uz iznimku tri ili četiri ministra treba smijeniti - sve.

Ostavke 'bez puno diskusije'

Na pitanje, koji bi ministar prvi trebao dobiti 'pedalu', Puhovski izdvaja jedno ime koje Plenković zasada nema na popisu, a to je ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman.

"Grlić Radman je pokazao da ne razumije gdje se nalazi, ne poduzima inicijative, a kada ih poduzima radi to mimo ustavne obveze konzultiranja s predsjednikom države", kaže Puhovski.

Ministar graditeljstva Ivan Paladina je, kaže analitičar, 'izvan diskusije' i o njegovoj smjeni nema spora.

'Slučaj Banožić'

Smjena ministra obrane Maria Banožića bila bi, kaže Puhovski, shvaćena kao ustupak predsjedniku Zoranu Milanoviću, a pitanje je bi li premijer bio spreman poslati takav znak.

"Banožić je od prvog dana djelovao kao netko koga su padobranom spustili na neprijateljski teren, iznenađen svime što se događa. A onda je odlučio, kao što ministri često rade, vođen odlukama premijera, loše stanje u svakodnevnom funkcioniranju vojske prikriti velikim akcijama poput kupnje aviona i helikoptera. A - tu je predsjednik potpuno u pravu - stvari ne funkcioniraju na nižoj razini. Ne funkcioniraju primjerice wc-i, nema streljiva", kaže Puhovski dodajući da Banožić ni izdaleka nema autoritet kakav je imao njegov prethodnik, Damir Krstičević.

Ministri bez političkog autoriteta

Za ministra financija Marka Primorca Puhovski kaže da je brzo shvatio kako nema politički autoritet pa je pokušao radikalizirati svoju poziciju prijetnjama.

"Ministar Primorac je počeo igrati ulogu potrošačkog aktivista umjesto da se bavi ozbiljnim temama", kaže analitičar.

Nema previše riječi hvale ni za ministra gospodarstva Davora Filipovića za kojeg kaže da 'pati od neuvjerljivosti'.

"Njegova komunikacija je takva da djeluje neuvjerljivo čak i kada govori o stvarima koje su točne. On prijeti, ali to izgleda kao da ironizira, ne djeluje dovoljno ozbiljno. Naslijedio je intervecionističku politiku na koju je Vlada bila prinuđena zbog covida i rata u Ukrajini, a istovremeno stalno docira o tržišnom gospodarstvu. Očito se kod nas reducira tržišnost ekonomije da bi se izašlo iz krize, ali on to nije u stanju reći", smatra Puhovski.

Ministar 'nerješivog problema'

Ministar zdravstva Vili Beroš ima resor kojim ne može ovladati, nastavlja Puhovski.

"Ne vidim kako bi se problemi zdravstva mogli riješiti u jednom mandatu. Ministar Beroš je bio na početku covid krize nacionalni junak, što je naravno bilo pretjerano, da bi kasnije bio kritiziran radi dugova zdravstva koji su davno naslijeđeni", kaže analitičar.

Ministri u nezahvalnoj poziciji

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak je 'na mjestu utoka sredstava' što je čini moćnom ministricom međutim, Puhovski kaže da je pitanje koliko je samostalna. Njezino eventualno smjenjivanje, smatra, može biti posljedica straha da bi doista mogla postati moćna i samostalna.

"Mi ćemo tek na kraju ljeta imati podatak o tome koliki je postotak sredstava iskorišten. Hrvatska ima na raspolaganju više novca nego što je u stanju 'progutati', to nije krivnja ministrice Tramišak, ali je njezina odgovornost da kreira okvir - kolika će biti iskorištenost sredstava i kakav je to postotak u odnosu na ranija razdobolja", kaže te dodaje da se njezina ministarska efikasnost trenutno ne može objektivno mjeriti.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković nalazi se pak u sendviču između zahtjeva europskog financiranja poljoprivrede s vrlo striktnim pravilima i 'huliganskog prisvajanja viška zemljišta u Slavoniji', kaže Puhovski.

"To je najčešće vezano uz HDZ i to što je država davala u zakup zemljišta koja su mahom dobivali ljudi koji su imali stranačke veze i koji su tu zemlju iznajmljivali dalje pa je ona ostala neiskorištena", pojašnjava.

Ministri koji dobro funkcioniraju

Na pitanje, koji Plenkovićevi ministri dobro funkcioniraju, Puhovski na prvom mjestu ističe ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa.

"Fuchs ima inicijativu za besplatnu prehranu u školama što je važno. Ima politiku laganog neenergičnog postupanja sa svojim resorom, ali nakon prethodnice Blaženke Divjak koja je nastupala nepromišljenim aktivizmom i imala fiks ideju da s njom počinje nova povijest, Fuchs je dopustio sustavu da malo prodiše", kaže Puhovski.

Sljedeći na popisu ministara koji svoj posao rade relativno dobro je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Božinović je uspješan kad se radi o Schengenu, s time da i dalje pokazuje strah od policije koju bi trebao kontrolirati. Ali, ohrabrili su ga uspjesi ulaska u schengenski prostor", kaže Puhovski.

Pohvale za 'ministra turizma' Luki Modriću

Na pitanje, kako funkcionira ministrica turizma Nikolina Brnjac, Puhovski kaže da 'turizam funkcionira sam po sebi'.

"Imali smo ministra Damira Bajsa koji je svojedobno rekao da nikada nije spavao u hotelu, što je izjava od koje se do danas nisam oporavio, ali turizam je svejedno funkcionirao jednako dobro. Turizam funkcionira na svoj način: ministrica turizma udobno se smjestila između Dubrovnika i Luke Modrića", kaže cinično Puhovski.

Ministri koji izazivaju podijeljene emocije

U osnovi je, smatra analitičar, uspješan i ministar prometa Oleg Butković međutim, kod njega se vidi da se pretežno bavi stranačkom politikom i da se više priprema za mogućeg nasljednika na čelu stranke nego što se bavi tehničko-ministarskim poslovima. Zbog toga je uspješniji u onome što je naslijedio i rutinski nastavio, a to su ceste, dok je manje uspješan u inovacijama koje su u području željeznice.

"Ministar Butković s ogromnim resorom dobro funkcionira i jasno pokazuje sposobnost suradnje s lokalnim jedinicama koje nisu pod upravom HDZ-a, što je rijetkost i treba naglasiti i uspješan je na razini autocesta, ali sa željeznicama se kreće na način koji je doista sramotan. Spomenut ću samo skandal da su on, gradonačelnik Tomislav Tomašević i šef HŽ infrastrukture dogovorili izgradnju tri kilometra duge pruge između Glavnog i Zapadnog kolodvora u Zagrebu koja će se graditi dvije godine - ja sam mislio da se netko zafrkava", kaže Puhovski.

Ministar rada i socijalne skrbi, Marin Piletić ne stiže ni reagirati, a kamoli nešto stvarati, smatra Puhovski.

"On je na razini problematike socijalne skrbi gotovno beznadno zaostao za realnim problemima. S druge strane, neke stvari je učinio izmjenama Zakona o radu, koje su ipak nešto više okrenute u korist radnika. Ali, i dalje ostaje zarobljen u ideologiji poduzetništva, što ne bi bilo loše samo po sebi da u Hrvatskoj bitan poduzetnik nije upravo država", kaže analitičar.

Rad Vlade općenito

Općenito je problem svih ministara, kaže Puhovski, što nitko od njih ne pokušava 'misliti iza ugla' odnosno, o tome što će se događati za pet ili deset godina. Da se problemi žele riješiti kako treba, trebalo bi najprije skupiti hrabrosti i radikalno zabraniti stranačku pripadnost državnih službenika, koja pogađa sva ministarstva.

"Bez stranačke pripadnosti i nepotizma je jako teško napredovati - ne naročito sposobni ministri imaju i izrazito nesposoban državni aparat", kaže analitičar.

Govoreći općenito o radu Plenkovićeve vlade, Puhovski kaže da je Vlada reagirala dobro na ekonomske aspekte krize, iako je to išlo pod cijenu enormnog korištenja novca izvana i tiskanja novca, što se nije moglo izbjeći, ali je potaknulo inflaciju. Što se covida tiče, očito je da je tu bilo puno lutanja, kaže Puhovski, od statistike koja je dovela do puno pomutnje pa do toga da su preko noći ukidane oštre mjere 'jer je trebalo zbog vjerskih ili stranačkih razloga napraviti propust'. Međutim, u domeni pravosuđa, podsjeća Puhovski, nije bilo nikakvih inicijativa kada su u pitanju izmjene izbornih jedinica ili barem poticanje rasprave o tome, a tu je i ne baš suvisli prijedlog zakona o referendumu.

Ministri kojih se vrijedi prisjetiti

Na kraju, zanimalo nas je i koji su ministri općenito radili svoj posao dobro?

"Imamo paradoks da je vjerojatno najbolji ministar zadnjih 15-ak godina bio ministar kulture Božo Biškupić, bez obzira na povezanost sa Sanaderom. Nije imao prevelike ambicije, popravljao je stvari koliko je mogao, pokušavao biti pravedan u odnosu na različite sastavine u tom resoru. Naravno, arheologija gospođe Sanader je dobivala nešto više", kaže Puhovski.

Od ministara koji su se usudili suprostaviti premijeru ističe ministre u Milanovićevoj vladi, ministra financija Slavka Linića i ministra zdravsva Rajka Ostojića.

"Oni su se bili u stanju postaviti i protiv volje premijera, što većini drugih ministra ni na koji način ne pada na pamet", zaključuje Puhovski.