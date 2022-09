Kraj ljubavi između SDP-a i Možemo! u Zagrebu postavlja novo pitanje mogućih prijevremenih izbora, a tom se temom pozabavio RTL.

"Ništa se neće promijeniti ako se ne promijeni SDP. Zato moje pitanje glasi - kako ćemo se mijenjati?", rekao je na stranačkoj konvenciji predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac.

Iako nema on toliku snagu, pozadinu i istomišljenike svejedno je teško ne povući paralelu ove Gotovčeve kritike s onom poznatom Plenkovićevom onomad upućenom Karamarku. "Stranka ne može biti talac političke sudbine jednog svog člana", govorio je premijer.

'Opet se bave sami sobom'

"Pokušaj puča, ali za one sa skromnim ulaznicama, za one reklo bi se siromašne. U trenutcima kad SDP ima konvenciju, kada bi trebao slati strateške poruke prema nezadovoljnim biračima, mobilizirati nove ljude. Oni se po tisućiti put bave sami sobom i to na pogrešan način", rekao je politički analitičar Aleksandar Musić za RTL.

On tvrdi da SDP i Možemo! jedno bez drugoga ne mogu. Rejting SDP-a nije dobar, a Možemo! izvan Zagreba nema dovoljno infrastrukture. Ni jednima ni drugima ovo sada nije trebalo, zato će vrh SDP-a sankcionirati i Gotovca i njegovog istomišlljenika Renata Peteka. Pozvani su u utorak na predsjedništvo stranke.

"Peđa Grbin mora izbaciti Gotovca iz stranke, to je jasno kao dan. Pazite, stranka nije dječji vrtić, stranka je hijerarhijska organizacija koja ima svoje ciljeve, koja kad ide u bitku zna se točno subordinacija", ističe Musić.

Ipak, kako doznaje RTL, prijeti im tek suspenzija, ali i ona će Grbinu dozvoliti da na čelo gradske organizacije postavi nekog poslušnijeg. Istu je sudbinu i sam doživjeo kad je na čelu stranke bio Davor Bernardić.

U međuvremenu, zagrebački SDP donio je radikalne odluke. Predsjednik Gradske organizacije Viktor Gotovac zatražio je od gradskih zastupnica i zastupnika da podnesu ostavke na funkcije. Što znači da time gube mjesto predsjednika Zagrebačke Skupštine.

Oglasio i Tomašević

Desnica je više puta pokazala kako međusobno raslojavanje i raskol na vlast dovede suprotnog kandidata pa je bio red da barem ljevica nauči.

Tomislav Tomašević je za RTL je otkrio koji su mu idući potezi. Žestoko je prozvao koalicijske partnere. "Mogu reći prvo da mi nismo imali nikakvu informaciju da će se gradski SDP sastati u petak navečer, niti da je tema dnevnog reda raskid sporazuma s nama. Ono što isto mogu reći je da smo o svemu saznali iz medija i tek nakon dva dana nas je kontaktiralo vodstvo SDP-a da nas uopće obavijeste da su raskinuli s nama sporazum", rekao je gradonačelnik.

"Moram reći da je to izrazito nekorektno i nije partnerski. Mi smo javno i gradskom SDP-u više puta naznačili da smo spremni razgovarati o reviziji sporazuma o suradnji međutim do toga nije došlo jer oni nisu htjeli. S treće strane sad plasiraju teze da se gradski SDP nije dovoljno informiralo. Samo ću napomenuti da smo mi prije ove sjednice tražili sastanak u više navrata kako bi prošli sve točke sljedeće sjednice gradske Skupštine, a oni su odbili sastanak s nama", zaključio je.