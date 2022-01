Muljanje sa stanovima, nekretninama i kvadratima nisu neka novost u redovima HDZ-a, a poznato je da se zbog takvih afera do sada premijer Plenković znao zahvaliti nekim svojim već sada bivšim ministrima. Posljednji u redu koji se našao na tapeti medija i javnosti je šef kabineta Andreja Plenkovića, Zvonimir Frka Petešić, za kojeg je Net.hr otkrio da je dobio državni stan od 96 kvadrata, a da na tolike kvadrate uopće nije imao pravo. U međuvremenu, otkrivene su i muljaže oko prijave njegovog boravka i boravka njegove obitelji, a doznalo se i da Frka Petešić koristi još neke od prostora koji su u vlasništvu države.

Frka Petešić zapravo je samo vrh nekretninske sante leda u koji se svako malo zabije Plenkovićev brod, a premijer je zbog toga do sada doživio brojne neugodnosti te je morao opravdavati svoje bivše suradnike i stranačke uzdanice.

Lovro Kuščević

Možda najpoznatija nekretninska afera ona je bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića, a koju je otkrio Telegram. Prvo se otkrilo da Kuščević čak 11 godina nije upisao kuću u katastar pa se parcela vodila kao pašnjak. Nakon toga otkriveno je da ima još jednu kuću na Braču, a da bi je legalizirao, kao načelnik je izmijenio prostorni plan. Još neko vrijeme nakon otkrića Lovro Kuščević održao se na poziciji ministra, a sve je završilo tako da je na kraju premijeru Andreju Plenkoviću ponudio ostavku.

Goran Marić

Goran Marić obnašao je dužnost ministra državne imovine, a on je jedan od rijetkih koji je nakon silnih afera sam podnio neopozivu ostavku na svoju funkciju. To se dogodilo poprilično nenadano u Novom Vinodolskom, tijekom potpisivanja ugovora o darovanju nekretnina. Medije je tada optužio za stvaranje atmosfere linča. Marića je pozicije koštala afera zbog vikendice u Živogošću pokraj Makarske, za koju je prijavio vrijednost nekretnine od 850 tisuća kuna, dok su je trgovci nekretninama procijenili u rasponu od tri do 3,7 milijuna kuna. Prema pisanju medija tada, nisu bili navedeni niti prihodi koje Marić ostvaruje iznajmljivanjem apartmana u vili.

Tomislav Tolušić

Nekada ministar poljoprivrede, a danas poznati vinar, Tomislav Tolušić, također je bio među onima koje su "zeznuli" kvadrati. Telegram je 2019. godine otkrio da je Tolušić upisao kako njegova kuća u Virovitici ima 165 kvadrata. Međutim, podaci iz katastra govorili su kako je njezina veličina 330 kvadrata te da je na istom je zemljištu još jedna zgrada, od 121 četvorni metar, koju uopće nije prijavio.

Milan Kujundžić

Bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić odsklizao je sa svoje pozicije također zbog nekretnina, a veliku aferu koja ga je koštala pozicije otkrio je također Telegram. Za njega je sporno bilo čak nekoliko nekretnina, između ostalog i kuća u rodnoj Ivanbegovini. Skandal je postao još veći kada je novinarka Slobodne Dalmacije otišla provjeriti spornu kuću u njegovom rodnom mjestu, gdje su je dočekali ne baš raspoloženi rođaci Milana Kujundžića te je napali.

Ivo Žinić

Bivši sisačko-moslavački župan Ivo Žinić također je jedan od onih koji je Plenkoviću stvorio probleme. On pak je, kako su otkrili 24sata, od 1995. godine živio u državnoj kući za koju je mjesečni najam plaćao sićušnih 100 kuna, da bi taj najam prestao plaćati 2008. godine. Da stvar bude gora, Žinić je koristio i državni stan u Zagrebu od 80 kvadrata, iz kojeg su ga svojevremeno pokušali i sudski iseliti, no on se nikako nije dao.

Mario Banožić

Nakon što je Goran Marić dao neopozivu ostavku na mjesto ministra državne imovine, u taj je resor stigao mladi HDZ-ov lav, Mario Banožić. Tada nepoznati ministar, danas obnaša dužnost ministra obrane. Osim što ga vječno spominje i kritizira predsjednik Zoran Milanović s kojim bi Banožić trebao surađivati oko vojske, otkrilo se da mladi Plenkovićev lav ima problema – s kvadratima.

Njemu je naime dodijeljen stan u Zagrebu od 90 kvadrata, iako njegova obitelj ne živi s njim, a još sporniji detalje je što je ministar navodno sam birao stan, kako je otkrio Nacional. Tako barem tvrdi zviždačica Maja Đerek, bivša zaposlenica tvrtke Državne nekretnine, koja je o svim nepravilnostima nedavno odlučila progovoriti za medije. Nakon što je sam odabrao nekretninu u kojoj želi živjeti, navodno je potrošeno 200 tisuća kuna da se stan obnovi.

U Skandinaviji sami daju ostavke

I dok se kod nas svakodnevno otkrivaju afere oko stanova, nekretnina i kvadrata te se na političku odgovornost, ali i ostavke glavnih aktera čeka mjesecima, u Norveškoj, primjerice, je taj proces puno brži. Sredinom studenog prošle godine, predsjednica norveškog parlamenta Eva Kristin Hansen dala je ostavku na svoju dužnost nakon što se otkrilo da joj parlament plaća stan u Oslu iako godinama ima kuću s mužem u blizini glavnog grada, kazavši tada za medije da je "neodrživo da parlament ima predsjednicu koju istražuje policija".

Prije nje, ostavku je dao i ministar obitelji Kjell Ingolf Ropstad, nakon što se saznalo da je registriran na adresi s roditeljima iako živi s obitelji u Oslu.