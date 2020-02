ADAM JE NAJSTARIJE STABLO U HRVATSKOJ: Upravo se natječe za europsko stablo godine i treba vaš glas!

Za europsko stablo godine natječe se daruvarski ginko nazvan Adam, drvo raskošne krošnje i debla opsega sedam metara

U Hrvatskoj postoji drvo ginka staro 242 godine koje se natječe za europsko stablo godine. Iako ima još 15 konkurenata, ovaj daruvarski ginko kao najstarije stablo te vrste u Hrvatskoj i drugo najstarije u Europi zasigurno je jedan od favorita Daruvarski ginko.

Daruvarski Adam ima raskošnu krošnju i deblo opsega sedam metara ponosno stoji ispred ulaza u dvorac Janković, a u svojoj sjeni čuva i nešto mlađu družicu Evu. Sada je Adam uvršten u natjecanje za europsko stablo godine, a Daruvarčani se nadaju da će nagradu i dobiti, javlja RTL.

Treba vaš glas

“Htio sam ga vidjeti čim sam vidio njegovu fotografiju. Rekao sam si: Moraš otići i vidjeti ga uživo”, kaže Britanac Rob McBride koji promovira natjecanje za europsko drvo godine te je ostao očaran ovih drvetom. “Mislim da ima dobre šanse. U konkurenciji ima snažnog drveća. Rusko drvo će jako dobro proći, češko drvo također. Ono je isto bilo na spektakularnoj lokaciji u rezervatu”, kaže McBride.

Kako neko drugo drvo ne bi odnijelo pobjedu potrebno je otići na stranicu europsko drvo godine i glasati za daruvarski ginko. Glas morate dati još nekome, ali bez brige, to ne mora biti na štetu hrvatskog kandidata. “Ja sam i prije nego što sam došla u Daruvar glasala da ginko postane europsko drvo godine, i to strateški. Morate izabrati dva drveta, ginko kao prvo i onda potražite zadnje drvo, ono s najmanje glasova da ne konkurira našem ginku, i to sam savjetovala i svim svojim prijateljima”, kazala je Antonija iz Dugog Sela.

U Daruvaru očekuju da bi pobjeda na ovom natjecanju pomogla i tamošnjem turizmu. “Na to i računamo, uz već postojeće strane goste koje imamo kroz godinu, vjerujemo da će to dovesti još veći broj posjetitelja”, kaže direktorica Turističke zajednice Daruvar-Papuk Ivana Plažanin Vuković. Natjecanje za europsko stablo godine traje do 29. veljače, a pobjednik će biti proglašen 17. ožujka u Bruxellesu.