Vlada će na današnjoj redovitoj sjednici, koja bi trebala započeti u podne, iznijeti najnovije informacije vezanu uz pandemiju koronavirusa, ali i tijek obnove nakon potresa. Uz to, trebala bi usvojiti i nekoliko zaključaka o pomoći stanovništvu na potresom pogođenim područjima.

Na dnevni red su stigli prijedlog Zakona o referendumu te izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali i prijedlog Strategije poljoprivrede do 2030. Vlada će raspravljati i o prijedlogu Strategije sprječavanja korupcije do 2030. godine.

Ako prihvate sve prijedloge, poslat će ih na čitanja u Sabor, a ondje će završiti i odgovor na interpelaciju o njenom radu vezanom za popis stanovništva.

"Jutors smo se sastali s našim generalima, ratnim zapovjednicima Bljeska i Oluje u vezi sa zamolnicom Tužiteljstva BiH upućeno Ministarstvu pravosuđa. Zatražili smo analizu i izvještaj dokumenata dostavljenih uz zamolnicu. Na temelju analize donijet ćemo zaključak da ćemo naložiti Ministarstvu pravosuđa da odbije zamolnicu. Radimo to na temelju sporazuma o građansko-pravnim stvarima izmeđ uRH i BiH kako bismo zaštitili hrvatske interese vodeći računa da je Domovinski rat, Bljesak i Oluja kameni temeljci naše slobode, ali i zato što ne vidimo povezanost naših vojnih angažmana sa poginulim akod Bosanske i Kozarske Dubice", rekao je premijer Plenković.

"Osvrnut ću se na odluku suca u jednom predmetu, koja zabrinjava. Nije to prva odluka takvog karaktera. Mi se zaažemo za slobodu medija. Jasan je stav Vlade da sloboda medija, govora, pisanja i emitirana ničim ne smije biti ograničena. Zbog toga sa stopostotnim uvjerenjem odbacujem tezu da se guši sloboda medija. Nas ta odluka zabrinjava, ali donositi zaključke o gušenju medija na temelju jedne odluke nije dobro", nastavio je premijer.

"Epidemiološka situacija je i dalje u dinamici većeg broja zaraženih. Istina, sad imamo nešto manji porast novozaraženih u odnosu na prošli tjedan. Nažalost, porastao je broj hospitaliziranih i preminulih. Vidljivo je da je veliki broj preminulih necijepljenima, ima i cijepljenih, ali većina su ljudi visoke životne dobi i ozbiljnih zdrasvtvenih tegoba. Apeliram na sve da iskoriste zaštitu cijepljenjem. Došli smo na 53 posto cijepljenih prvom dozom, blizu smo i po broju onih koji su cijepljeni s obje doze. Mi ćemo osigurati svakom našem građaninu zaštitu. To je naša odgovornost, ali bitna je i odgovornost građana. Apleiram na građane da se cijepe , jer će zaštititi sebe, svoje bližnje i druge koji bi mogli biti ugroženi.

Osvrnuo bih se i na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Konferencija je bila kvalitetna i dobra. Obilježili smo 22 godine od ubojstva, supruge, odvjetnice, sutkinje i ranjavanja zapisničarke na Općisnkom sudu u Zagrebu i taj je događaj stavio nasilje nad ženama u fokus. Uhvatili smo se u koštac s ovim fenomenom, donijeli smo niz mjera, ubrzali procedure, pooštrili visinu kazni, prebacivanjem iz prekršajnih u kaznena djela, nastojimo koordinacijom resora dati do znanja da žrtve nisu same, zločini su nedopustivi. Sve to radimo u partnerstvu s organizacijama civilnog društva i nevladinom sektoru. Mislim da smo na dobrom putu, ali treba učinit još.

Zahvaljujem ministrima medvedu i Banožiću na obilježavanju 30. obljetnice bitke za Vukovar, koju smo obilježili za slobodu naše zemlje i u zpočast 204. brigadi

Standard and Poors je podigao predviđanja gospodarskog rasta na 6,5 posto. Oni ide što smo poduzeli i što radimo sada te da ćemo provesti i daljnjenreforme prije ulaska u eurozonu.

Došao je i predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, boravio je i visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt, s kojim smo razgovarali o izmjenama izbornog zakona koje će omogućiti da i Hrvati budu jednako zastupljeni u izboru svojih predstavnika u tijelima BiH", rekao je premijer Plenković.

Načelnik stožera za potres Tomo Medved rekao je da je noćas bilo snažnije naknadno podrhtavanje tla na Baniji što ostavlja nove tragove na objektima. Uklonjen je 361 oštećeni objekt. U postupku obnove uključeno je 1554 kuće, obnovljene su 492 obiteljske kuće. U tijeku su radovi na 188 kuća, angažirano je 35 tvrtki. Do 15. listopada je otvoren javni poziv za iskaz interesa za izgradnju zamjenskih kuća. Dan je nalog Hrvatskim vodama za sanaciju vrtača u Općini Donji Kukuruzari.

Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je danas objavljene epidemiološke podatke i dodao da bolnice povećavaju kapacitete za hospitalizaciju oboljelih od koronavirusa. Većina oboljelih nalazi se u primorskim bolnicama, pri čemu je najveće opterećenje u KBC Split. Ondje je 10 posto hospitaliziranih cijepljeno.

"pojedini opracijski zahvati su kratkotrajno morali biti odgođeni. Vidljiva je korelacija između necijepljenih i poteškoća u zdravstvenom sektoru. Zbog nedostatka kreveta ugroženi su oni koji trebaju zdravstvenu skrb zbog drugih zdravstvenog problema", rekao je Beroš te dodao da je četvrtina kontaktiranih putem patronažnog sustava cijepljena te da 3 od 4 starije osobe odbijaju cijepljene zbog znanstveno neutemeljenih razloga.

"Očekujem nastavak pružanja zdravstvene skrbi u punom obujmu u punu sigurnost. Cilj nam je zaštita, a ne kažnjavanje", rekao je Beroš o covid-potvrdama.

Posjetio je i lokalciju buduće tvornice Imunološkog zavoda u Brezju te rekao da prati liste čekanja. Zabilježen je 31 posto manjelisti čekanja nego prije pandemije. Osnovana je radna skupina koja će pratiti daljni tijek listi čekanja.

"Covid se ne događa drugima. Liječničko osoblje se bori za 89 osoba na respiratorima. U utorak je preminulo 13 osoba. Nijedna nije bila cijepljena. Liječnici bi vam rado rekli da se cijepite. Necijepljenje višestruko povećava rizik od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrti. Budimo odgovorni, cijepimo se, zaštitimo sebe i druge i ostavimo bolnice slobodnima", rekao je Beroš

Davor Božinović je rekao da Nacionalni stožer nije donosio nove mjere u prošlo tjednu. Povećanje zaraženih se veže uz povratak u škole i na posao, a otovrene su mogućnosti za kongresne i sajmene aktivnosti u zatvorenim prostorima. opterećenje zdravstvenog sustava jedan je od ključnih parametara pri određivanja mjera. U prošlom tjdnu je provedeno 15.764 nadzora, a zbog kršenja mjera izdano je ukupno tridesetak opomena, dva kaznena djela širenja i prenošenja bolesti i naplaćeno 13 kazni.

Uskoro opširnije...