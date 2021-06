Temperature su i danas diljem Hrvatske bile vrlo visoke, a današnji je rekorder grad Knin sa 34 izmjerena stupnja, javlja RTL. Sutra slijede još više temperature, no brine i vrlo visoko UV zračenje zbog kojeg je Hrvatska 'u crvenom'. Već sada je ono ponegdje 9, dok će za dva dana biti 10.

U utorak bi gotovo cijela zemlja trebala biti na visokoj devetki, a krajnji jug i na ekstremnoj desetki UV indexa.

Raste opasnost od melanoma

Zbog toga se preporuča da se maksimalno smanji boravaknna suncu između 11 i 16 sati, a djeca u to doba mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta.

U tom periodu raste i opasnost od dobivanja melanoma - zloćudnog tumora kože.

"UVA, UVB, UVC na svu sreću ima ga puno manje, dovodi do nastanka tumora kože, posebice ono čega se mi danas najviše bojimo, a to je melanom. Naravno da ovisi i o tipu kože koliko će utjecati sunce na nas. Međutim znamo da je danas sve više ovih koji misle da su zaštićeni, koji su tamnoputi, međutim radi se samo o vremenu koje on treba provesti na suncu da bi došlo do potpuno istog oštećenja", rekao je dermatolog Damir Homolak.

DHMZ izdao upozorenje

I narednih dana očekuju nas vrućine, a za sutra, kalendarski prvi dan ljeta, DHMZ je izdao upozorenje za toplinski val.

Čitava Hrvatska nalazi se u "žutom", a iz DHMZ-a savjetuju građane da budu na oprezu, jer su zbog opasnog vremena mogući zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece.

U pojedinim dijelovima Hrvatske, živa u termometru sutra će pokazivati i do 37 stupnjeva.