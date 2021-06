Predsjednik SDP-a, prije sastanka predsjedništva stranke komentirao je lokalne izbore, a na pitanja novinara osobito se osvrnuo na Zagreb, u kojem Možemo! nedostaje jedan glas za većinu u Skupštini.

Kako prenosi RTL.hr, najavio je suradnju, ali za sada ne može reći u kojem obliku. „Pregovori su ispred nas“, rekao je, ali istaknuo da ih ne želi voditi preko medija. „Zagreb je doživio promjenu. Obveza SDP-a je osigurati promjenu“, rekao je, ističući kako u pregovore ulaze ne tražeći ništa. Dodao je i kako će SDP Grada Zagreba izabrati novo vodstvo.

Osvrnuo se i na Istru, u kojoj je kandidati SDP-a izmakla pobjeda na razini županije.

'Odlučuje DIP, to želim poučiti gospodina Miletića'

„Utvrdili smo da je razlika manja od 20 glasova. Onda je najnormalnija stvar da se to prekontrolira. A onda, ako jedan glas prevagne na jednu ili drugu stranu, ako DIP ili Ustavni sud kaže da su rezultati ovakvi ili onakvi, onda se oni prihvaćaju. Dok postoje dvojbe, naše je da se traži da se one otklone'', komentirao je Grbin, ponavjaljući kako je na izbornim tijelima, a ne stranci da odlučuje o izbornom rezultatu. „To želim poučiti gospodina Miletića jer on to očito ne razumije. Odluku donose izborna tijela'', naglasio je Grbin.

Nedavne Plenkovićeve napade na novinare, ocijenio je nepristojnim.

„Laki je malo nervozan, nema druge rečenice za to. To je stvar pristojnosti i kućnog odgoja. Stil drugih ne komentiram, pa neću ni njegov. Svatko od nas ima uši i oči i vidi što on radi, kako on govori i to je to. Izjave o novinarima nisu korektne'', zaključio je Grbin.