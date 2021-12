„Evo me, tu sam, neraspoređena!“, odgovorila je na upit Net.hr-a Adrijana Cvrtila, poznata zviždačica iz Kutine, dan nakon uhićenja onih koje je ona razotkrila kao organizatore kutinske koruptivne hobotnice.

Gradonačelnik Kutine, bivši HDZ-ovac kasnije nezavisni, Zlatko Babić, bivši predsjednik Gradskog vijeća, Davor Kljakić, te vijećnici Dražen Kinderman i Darko Kousek, uhićeni u srijedu, 15. prosinca, zbog sumnje da su trgovali utjecajem i davali, odnosno primali mito, ostaju u pritvoru do daljnjeg. Gradonačelnika Babića sumnjiči se da je izmišljao poslove u tvrtki Eko Moslavina, tražio zapošljavanja rodbine i podizanje plaća za određene osobe, u zamjenu za glasove u gradskom vijeću, a sve to je otkriveno zahvaljujući hrabrosti bivše direktorice Eko Moslavine, zviždačice Adrijane Cvrtile, koja je prijavila sve čemu je svjedočila, a zahvaljujući njoj hrvatska javnost je i čula audio zapise političkog trgovanja i dogovaranja zapošljavanja i podmićivanja uživo.

No, nakon što je Adrijana Cvrtila istupila u javnosti u rujnu ove godine i nakon što je PNUSKOK pokrenuo izvide za nju je počela i osobna i egzistencijalna drama: Zlatko Babić je samo napustio HDZ i nastavio po starom, a pokrenut je i postupak njezine smjene u Eko Moslavini. 9. prosinca, na Dan borbe protiv korupcije, gradonačelnik Kutine kao predstavnik vlasnika tvrtke Eko Moslavina, došao je i osobno instalirati novog direktora koje je izabrao umjesto Adrijane Cvrtile, dugogodišnjeg djelatnika u gradskoj upravi, Danijela Husnjaka.

I tako je dotadašnja direktorica, zviždačica Cvrtila, poslije Dana borbe protiv korupcije, u tvrtki Eko Moslavina svoj direktorski ured prepustila novom direktoru kojeg je osobno izabrao gradonačelnik koji će nekoliko dana kasnije biti uhićen. Ona je premještena u ured s još jednom kolegicom. Iako je u ugovoru u vrijeme kada je izabrana za direktoricu imala upisano da se nakon direktorskog mandata vraća na staro radno mjesto, voditeljice razvoja i zaštite okoliša – novi direktor Husnjak nije je vratio na to radno mjesto. „Trenutno sam neraspoređena. Navikla sam raditi, želim i znam raditi, i već ovih nekoliko dana je vrlo neugodno. Gledam kako kolegica u uredu dobiva poslove i radi, a meni se ne dodjeljuju nikakvi zadaci…“, opisuje svoj novi radni status Cvrtila.

Razgovor dan prije uhićenja

Na pitanje je li imala prilike razgovarati o tome s novim direktorom, otkriva nam da je razgovarala i to u utorak, dan prije uhićenja – bila je pozvana na razgovor s novim direktorom i gradonačelnikom Babićem. „ Bio je to neugodan i težak razgovor. Babić mi je govorio da je najbolje da odem iz tvrtke. Da je to „najbolje za sve“. Kada sam dan kasnije čula za uhićenja, sledila sam se, vrtila sam u mislima ponovno te njegove riječi. On je mene htio posve potjerati iz Eko Moslavine i nije imao srama to mi reći u lice, nakon svega“, prisjeća se Adrijana Cvrtila.

A kako se osjećala na vijest o uhićenjima? „Bila sam šokirana. Naravno, onda, nakon prijave i nakon što sam izašla u javnost sa svime, vjerovala sam da će se to dogoditi brzo, da su dokazi jasni. Onda sam pak, kako je vrijeme prolazilo, imala trenutaka kada sam se pitala – je li moguće da je sve bilo uzalud? I onda ipak rasplet. Naravno da sam bila iznenađena. Pozitivno iznenađena. Osjetite da je sve ipak imalo smisla. Da se ipak nešto pokreće. Da ima nade da se tu i tamo razbistri kaljuža korupcije“, komentira za Net.hr Adrijana Cvrtila.

Naime, na temelju imena uhićenika vidi se da je zahvaćen dobar dio „kutinske hobotnice“, da nije samo izvlačenje pojedinca, nego su zahvatili cijeli kompleks koruptivnih akcija. „Da, znam da ljudi kažu da su to gledajući s nacionalne razine sitne ribe, ali za nas ovdje u Kutini, i za mnoge druge sredine ovo je veliki pomak. Treba se pokrenuti proces borbe protiv korupcije i svima drugima koji se pitaju – kao što sam se ja pitala kada sam svjedočila tom zloćudnom dogovaranju – treba pokazati da ima smisla prijaviti to čemu svjedoče“, kaže Cvrtila za Net.hr.

"Ne smijemo pognuti glave"

No, na pitanje hoće li se nešto promijeniti, jer u Hrvatskoj imamo primjere da su se i župani i gradonačelnici uhvaćeni s rukama u pekmezu vratili na svoje funkcije (Bandić u Zagrebu, Posavec u Međimurskoj županiji, Grgić u Novoj Gradiški…) Cvrtila kaže da je sve to „neizvjesna borba“.

Nada se da će i vodstva stranaka (HDZ, HSLS..) čiji su članovi sudjelovali u kutinskoj hobotnici shvatiti svoju odgovornost, da nije dovoljno da im se članovi koji su dogovarali podmićivanje i smišljali radna mjesta za odabrane ispišu iz stranke, da moraju aktivno raditi na tome da iz stranaka očiste takve standarde, da više nikome nigdje ne padne napamet da će se izvući nekažnjeno. Boli je, kaže, izbjegavanje stranačkih vodstava da odlučnije porade na podizanju antikorupcijskih standarda.

„Ne možemo svi pognuti glave i praviti se da ne vidimo. Moramo govoriti, upozoravati, pokušati mijenjati na bolje.“, zaključuje u kratkom razgovoru hrabra zviždačica, još uvijek „neraspoređena“ zaposlenica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila.