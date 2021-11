„Ne bih ja o tome“, odgovorio je na pitanje Net.hr-a o svom izboru za čelnog čovjeka Eko Moslavine Danijel Husnjak, sadašnji voditelj odsjeka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje u gradskoj upravi Kutine, te je brzo poklopio slušalicu telefona. Njega je, naime, gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić, predložio Skupštini tvrtke za novog direktora.

Eko Moslavina d.o.o. je tvrtka u većinskom vlasništvu Grada Kutine (a suvlasnici su i grad Popovača i općina Velika Ludina), a dosadašnja direktorica, Adrijana Cvrtila postala je početkom rujna zviždačica, poznata u nacionalnim razmjerima, kada je novinarima 24 sata dostavila snimke koje je skupljala godinama da bi razotkrila lokalnu mrežu dogovaranja zapošljavanja, uhljebljivanja i zbrinjavanja lokalnih političara i njihove rodbine – zato da bi se održavao na vlasti HDZ predvođen gradonačelnikom Zlatkom Babićem i njegova koalicija s HSLS-om, strankom koja je i na nacionalnoj razini koalicijski partner HDZ-u.

U cijeloj kolekciji audio snimki jasno se mogu čuti i imena i modeli dogovaranja, tko je kome što obećao i zbog čega. Politička trgovina i nepotizam u esencijalnom obliku, bez mogućnosti za izvlačenje u smjeru da je to sve skupa previše nejasno ili da je izvučeno iz konteksta. Adrijana Cvrtila je sve prijavila i USKOK-u, smatra da je tvrtki tim zapošljavanjima nanesena šteta od najmanje 2,5 milijuna kuna, a PNUSKOK je i službeno započeo izvide, izuzeo dokumentaciju – i sada, kako to već bude u Hrvatskoj, kreće dug period izvida za koje se, naravno, ne može unaprijed zaključiti kako će završiti, hoće li biti ikakvih optužnica, ili će prijava biti odbačena. Upravo je, primjerice, odbačena prijava u jednom sličnom slučaju, kada je vijećnik – u međuvremenu izabrani gradonačelnik Oroslavja – Viktor Šimunić također snimio nagovaranje na političku trgovinu, ali USKOK je zaključio da nema dovoljno elemenata za optužnicu protiv onih koji su nagovarali, HDZ-ovci Željko Tušek i tadašnji HDZ-ov gradonačelnik Emil Gredičak. No, i nakon USKOK-a ostaje eksplicitna snimka u kojoj je slušateljima mnogo toga jasno. Tko je nagovarao, nudio, a tko je odbijao.

U slučaju Adrijane Cvrtile i Eko Moslavine nije snimljeno „samo“ nagovaranje nego i mnogo realiziranih kadrovskih trgovina. Jedan od snimljenih u žaru dogovaranja kojekakvih zapošljavanja bio je i gradonačelnik Babić osobno. No, dva mjeseca kasnije on je i dalje gradonačelnik. Formalno se isključio iz HDZ-a, ali i dalje je – sve po starom. Upravo je i on odlučio da je vrijeme za smjenu na čelu Eko Moslavine, raspisan je novi natječaj, javilo se sedmoro kandidata, među njima i dosadašnja direktorica-zviždačica, Adrijana Cvrtila, ali gradonačelnik Zlatko Babić je umjesto nje i njezinog programa budućeg razvoja Eko Moslavine izabrao drugog kandidata. Svog podređenog iz gradske uprave, Danijela Husnjaka, koji, na žalost, nije htio razgovarati s nama i obrazložiti nam svoju viziju razvoja Eko Moslavine, ali odgovoriti i na pitanje: kako to da se nakon svega što je otkriveno o modelu kadroviranja i svim mogućim koruptivnim dogovaranjima i nagovaranjima koja su snimljena i objavljena u medijima, i koje upravo češlja PNUSKOK, pristao biti onaj koji će „zamijeniti“ zviždačicu Cvrtilu.

Je li, primjerice, svjestan da će sada svim misliti da je on izabran zato da bi nastavio provoditi ono što su vlasnici htjeli, a to je korištenje tvrtke za zbrinjavanje kadrova koji će održavati većinu?

Nisu pitali tko je iz koje stranke...

Pitali smo i gradonačelnika Zlatka Babića na temelju čega se odlučio upravo za Danijela Husnjaka, svog kolegu, voditelja odsjeka koji radi u istoj zgradi s njim, te je li u prijateljskim odnosima s njim. No, Babić je odlučno odgovorio da on osobno nije ni s jednim kandidatom koji se javio na natječaj za izbor direktora ni u kakvim odnosima. Na pitanje je li izabrani Husnjak član neke stranke, a poznato je da je bio član HSLS-a, a sada ga se smatra bliskim HDZ-u, Babić odgovara da članovi komisije koji su razgovarali s kandidatima niti jednog kandidata nisu pitali je li član neke političke stranke. „Ja osobno izabranog kandidata nisam nigdje zapazio u kutinskom političkom životu kao aktivnog člana i nije mi poznato dali je član neke stranke. Znam da sigurno nije član HDZ-a!“, odgovorio je odlučno gradonačelnik Babić.

„Kandidat kojega je povjerenstvo predložilo Gradskom vijeću ima sve potrebne uvjete: stručna sprema i radno iskustvo, te je prezentirao viziju budućeg rada TD Eko Moslavina koja potpuno zadovoljava vlasnike društva.“, odgovorio je pak gradonačelnik Babić na pitanje zašto od svih kandidata upravo Husnjak.

Sada se čeka da uprava Eko Moslavine sazove Skupštinu na kojoj će biti imenovan novi direktor.

Adrijana Cvrtila, direktorica-zviždačica, ima ugovor koji joj jamči ostanak u tvrtki, odnosno, povratak na staro radno mjesto, voditeljice razvoja i zaštite okoliša. „No, nikad ne znate što vas čeka. Možda iznenada krenu s reorganizacijom i zaključe da treba ukinuti to radno mjesto. Nikad ne znate kakvo vas šikaniranje može dočekati. Sigurna sam da će biti mučno. Ali ja nisam od onih koji odustaju. Ako sam ušla u ovu borbu idem do kraja. Ne dam se slomiti.“, kaže Cvrtila u razgovoru za Net.hr.

Dario Hrebak - nezainteresiran

Net.hr je pisao o tome kako nije dobila podršku vrha stranke (https://net.hr/danas/hrvatska/sef-hsls-a-se-ne-usudi-odgovoriti-na-pitanje-bi-li-hdz-ov-gradonacelnik-trebao-podnijeti-ostavku-a-svoju-zvizdacicu-nije-nazvao-ni-jedan-jedini-put-b8e9a3fe-149a-11ec-ae56-724224a7b170), a nakon toga ju je predsjednik stranke, Dario Hrebak, ipak pozvao na sastanak. Ali pomaka nema. Naime, u Gradskom vijeću koje glasalo o njezinoj smjeni članovi HSLS-a su glasali za njezinu smjenu i podržali za mjesto podpredsjednika Dražena Kindermana, jednu od „zvijezdi“ sa snimke – onog za čijeg se sina trebalo pripremiti radno mjesto odmah nakon školovanja. I kako je reagirao na to predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak? „Rekla bih da je bio nezainteresiran. Govori da on osobno nije bio u to uključen. Ali kako je to moguće da predsjednik stranke ne zna ništa o potezima svojih članova koji su aktivni u gradskom vijeću?“, komentira Cvrtila.

Umjesto da je šef HSLS-a, Dario Hrebak, održao presicu u Zagrebu i podržao jednu od rijetkih članica svoje stranke koja se istaknula u javnosti kao zviždačica, on se – sakrio – i šutke čuva svoju poziciju čuvara HDZ-ove većine u Saboru. HDZ se, dakako, pravi da više ništa nema s kutinskim slučajem, jer njihov čovjek na terenu više nije formalno u stranci.

„Što se tiče ovoga, dobili smo tu informaciju i zadužili smo županijsku organizaciju da razriješi to pitanje i to je na Celjaku (Ivanu, šefu županijskog HDZ-a, op.a.)“, jedino je što je premijer države koja grca u korupciji i nepotizmu izgovorio o kutinskom slučaju. Snimke dogovaranja i političke trgovine nisu zavrijediti niti jednu jedinu njegovu rečenicu zabrinutosti ili propitivanja bi li trebalo učiniti nešto više da se takvo kadroviranje u Hrvatskoj ne počinje doživljavati kao normalno. Nije, primjerice, niti iskoristio priliku da pohvali građanku Andrijanu Cvrtilu koja se hrabro oduprla pojavama koje njegova Vlada navodno – barem sudeći prema ispisanim deklaracijama – odlučno osuđuje.

Plenkovićevo zaobilaženje Kutine

„Meni je bilo zapanjujuće gledati kako se postavlja premijer u trenutku kada je razotkriven modus operandi političke trgovine u gradu u kojem je njegova stranka držala vlast. Komentirao je Posavca, Kovača, Puljka, gradonačelnike koji nisu iz HDZ-a, ali slučaj iz Kutine – ne. Kao da premijer ne bi trebao imati iste kriterije prema svim slučajevima, neovisno o tome iz koje stranke dolaze.“, komentira Cvrtila.

Kaže da je u Kutini doista sve „po starom“. „I HSLS i HDZ su izabrali modele rješavanja koji čuvaju vrh od ikakve odgovornosti. Babić se sam ispisao iz stranke, a Davor Kljakić je izbačen iz HSLS-a, ali sve ostalo funkcionira po starom. Sada se možda osjećaju još i slobodnije, jer ne moraju nikome ništa odgovarati. Ali po podršci vijećnika vidi se da je dogovoreno da oni svi skupa rade i dalje po starom modelu. Mene se izbacuje, a oni ostaju neokrznuti – za sada.“, kaže Adrijana Cvrtila.

Ne krije da ju je prvi istup direktno motivirao potez Viktora Šimunića iz Oroslavja i sadašnju odluku USKOK-a, da u njegovom slučaju nije bilo nezakonite političke trgovine jer u trenutku nagovaranja on još nije bio županijski vijećnik, smatra iznimno zabrinjavajućom. „Kao da se ljude poziva da trguju prije nego što postanu vijećnici. I naravno da se otvara pitanje mogućeg političkom utjecaja na odluke. Vjerujem u dokaze koje sam skupila, uostalom – iz snimki svatko tko ih je preslušavao točno može rekonstruirati što se zbivalo, ali, naravno, ovakva odluka u slučaju Šimunić donosi strah da će se i u mom slučaju pojaviti neki čudni kriteriji. Kod nas kao da je postalo normalno da se crno proglasi bijelim ako to nekome odgovara. No, još uvijek želim vjerovati da će USKOK pošteno i do kraja istražiti sve.“, kaže Adrijana Cvrtila.

Ona i dalje naglašava da joj nije žao što je ušla u ovo borbu mada je sada već mnogi pitaju „je li imalo smisla“ – jer oni koji su prijavljeni izgledaju neokrznuto, a nju se smjenjuje s posla. „Ne, nije mi žao. Svi kojima je stalo do bolje Hrvatske, do toga da se u Hrvatskoj do posla dolazi normalnim putem a ne trgovanjem – znaju da sam postupila ispravno. Umjesto pisanja antikorupcijskih programa vrijeme je da krenemo s praksom, inače se i mi svi skupa možemo spakirati iz Hrvatske.“, komentira Adrijana Cvrtila za Net.hr.

Pitamo je li definiran datum kada će biti zamijenjena. Naime, ona sama, kao sadašnja direktorica, treba odrediti datum kada će biti Skupština na kojoj će biti izglasan novi direktor. „Možda bih trebala predložiti datum kada se obilježava Dan borbe protiv korupcije? 9. prosinca. To bi mogao biti još jedan moj mali doprinos promicanju borbe protiv korupcije.“, zaključuje Adrijana Cvrtila razgovor za Net.hr.