Kakav će zapravo biti epilog razotkrivanja političkog aranžiranja radnih mjesta u Eko Moslavini koje je razotkrila direktorica, Adrijana Cvrtila, članica HSLS-a?

Tjedan dana nakon što je ona u 24 sata pustila prve snimke razgovora koje su razotkrile kako su gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić iz HDZ-a, i predsjednik gradskog vijeća, Davor Kljakić iz HSLS-a, tražili od nje da zapošljava rodbinu ili diže plaće odabranima, jedini „kažnjeni“ je Davor Kljakić koji je na internom stranačkom sastanku izbačen iz stranke, a raspušten je i cijeli ogranak HSLS-a u Sisačko-moslavačkoj županiji, no gradonačelnik Babić je i dalje nedodirljiv. Predsjednik HDZ-a Sisačko-moslavačke županije, ujedno i župan, Ivan Celjak, odgovorio je da će „pratiti slučaj“.

„Kada se utvrde sve činjenice, ovisno o rezultatu utvrđenih činjenica, postupit ćemo sukladno Statutu i ostalim propisima HDZ-a. Nećemo prejudicirati ničiju odgovornost. Ali isto tako, vrlo oštro osuđujemo zlouporabu položaja i korupciju, i ako se utvrdi odgovornost člana HDZ-a bit će sankcioniran na odgovarajući način.“, napisao je Celjak na upit N1 TV. Plenković je, dakako, rekao da nema ništa s tim lokalnim slučajevima, te da propitivanje odgovornosti gradonačelnika Kutine Babića treba riješiti županijski HDZ.

DORH je, pak, u međuvremenu potvrdio da se provode izvidi.

HDZ je krenuo zataškavati, a HSLS?

A od izvida do konkretnih poteza i optužnica je, dakako, dalek put. S obzirom na suzdržani odgovor županijskog šefa HDZ-a, a pošto je gradonačelnik Babić jasno rekao da niti ne pomišlja na ostavku – tjedan dana nakon otvaranja ozbiljne afere i nekoliko audio dokaza koji prilično egzaktno dokazuju što se traži od direktorice Cvrtila – može se zaključiti da je pozicija gradonačelnika Babića sigurna. HDZ ga ne misli potaknuti na ostavku.

Na pitanje Net.hr-a, kako komentira izjavu šefa lokalnoj HDZ-a, direktorica Cvrtila odgovara: „Sramno. Vidljivo je da HDZ ide u smjeru zataškavanja. “ Zatekli smo je u uredu gdje priprema dokumentaciju za potrebe izvida PNUSKOK-a.

A kako je reagirao HSLS? Naime, Adrijana Cvrtila je svojim razotkrivanjem pritisaka Kljakića i Babića, dirnula u koaliciju HDZ-a i HSLS-a koja se drži i u Kutini, ali i na državnom nivou. Predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak, je jedan od presudnih „dizača ruku“ za održavanje Plenkovićeve većine u Saboru i, prema nekim izvorima, ovo što je učinila direktorica Cvrtila, i činjenica da razotkrila model funkcioniranja koalicije na tom lokalnom nivou, uznemirilo je jaču stranu koalicije, HDZ, na državnom nivou. Jer ako se rasvjetljava političko trgovanje na nižoj razini, može se, dakako, krenuti provjeravati vrijedi li isti modus operandi i na visokom nivou.

U petak je i Adrijana Cvrtila prisustvovala internom stranačkom skupu HSLS-a na kojem je isključen Davor Kljakić, a manje je poznato da se tom prilikom raspravljalo i o zahtjevu da bude i ona isključena. Naime, jedan od čelnika kutinskog HSLS-a naklonjen Kljakićevoj grupaciji tijekom ljeta je podnio zahtjev i za njezinim isključenjem „zbog nanošenja štete stranci“ – no, ona ipak nije isključena. Sastanak je vodio Alan Lochert, šef Statutarne komisije HSLS-a. „Zaželio mi je na kraju uspjeh u daljnjem radu“, odgovara gospođa Cvrtila na pitanje Net.hr-a je li joj stranka pružila podršku i istaknula njezine postupke kao poželjne.

Hrebak izbjegava odgovore

A je li je nakon svega što je objavila i nakon objave da je DORH pokrenuo izvide nazvao predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak i iskazao joj podršku? „Ne, predsjednik stranke Hrebak me nije nazvao ili mi se obratio na bilo koji drugi način nakon što je slučaj otvoren u javnosti.“, kaže Adrijana Cvrtila.

Činjenica je, naime, da se ona oko cijelog slučaja još u rujnu 2019. godine obratila lokalnom ogranku stranke i prezentirala cijelu dokumentaciju, no, dobila je podršku tek manjeg dijela predsjedništva jer je Kljakić „imao načina kako da veže ljude uz sebe“. Kaže da je nakon toga Kljakić počeo i aktivno raditi na stvaranju dojma da ona „radi protiv stranke“. U siječnju 2020. prvi put se obratila predsjedniku HSLS-a i htjela mu prezentirati problem, no, on nije našao vremena za susret. Zatim mu se opet obratila nakon lokalnih izbora ove godine, ali nije dobila nikakav odgovor. A dotle je Kljakić sve više lokalni HSLS punio svojim ljudima i pokušao instrumentalizirati cijeli ogranak. „Bilo je trenutaka kada sam se pitala je li moguće da ja to sve pogrešno vidim…a onda sam se obratila ljudima koje je Kljakić sistematično izguravao iz HSLS-a i shvatila sam da nisam sama. Da ima još osoba koje vide što on radi i da je to pogrešno i pogubno za stranku.“, govori na Net.hr Adrijana Cvrtila. Tada se i ona i dio drugih članova obratio i Statutarnoj komisiji stranke. No, epilog cijelog kutinskog slučaja uslijedio je ipak tek nakon što je izašla u medije. Nakon prve objave snimke Hrebak je za 24 sata izjavio da je „šokiran“ i da to nije primjereno za „jednu liberalnu stranku“.

Kako Cvrtila komentira činjenicu da je predsjednik stranke nije htio primiti ranije i odlučnije se pozabaviti kutinskim slučajem? „Moguće je da nije znao o kakvim se dubokim problemima radi.“, odgovara. Pisala mu je, a kako on nije reagirao, nije htjela biti nasrtljiva. „A što da radim? Da sjednem u auto i pokušam mu doći u ured? Ne možete učiniti nešto na silu, ako ne dobijete povratak odgovor na pristojnu poruku.“, kaže Adrijana Cvrtila.

Za nju nema dvojbe bi li gradonačelnik Kutine trebao podnijeti ostavku. Smatra da je to trebao učiniti odmah čim su prezentirani prvi dokazi. Eko Moslavina je tvrtka u vlasništvu nekoliko jedinica lokalne uprave, grada Kutine, Popovače, i Velike Ludine i ako ostane sve po starom, znači da će ona biti direktorica tvrtke u kojoj joj je formalno predstavnik vlasnika onaj kojeg je prijavila. I kako će to izgledati?

Cvrtila: Očekujem da će me maknuti

„Očekujem da će vlasnici donijeti odluku da me se razriješi.“, kaže gotovo pomirljivo Cvrtila. „Kad uđete u ovo ne očekujete nikakve nagrade ili veliku podršku, nego morate ostati realni.“ Ona nema ugovor s definiranom otpremninom, nego mogući povratak na staro radno mjesto unutar tvrtke, na mjesto voditelja razvoja i zaštite okoliša. „Ali vidjet ćemo. Možda će izvesti neki manevar da ostanem i bez toga“, kaže Cvrtila.

Naglašava da nema povratka natrag, ima podršku obitelji, prilaze joj i susjedi i nepoznati ljudi koji joj čestitaju. Smeta joj kada čuje komentare „da je takvog pogodovanja posvuda“ i da ovo što je ona razotkrila nije ništa posebno, nego uobičajeno. „Pa moramo početi razotkrivati. Moramo to početi rješavati, a ne da ostavljamo poruku da je to – normalno. Nije normalno. Ja sam za sebe prelomila, a nadam se da će i drugi krenuti razotkrivati to što se radi. Jer jedino tako možemo naprijed.“, kaže Cvrtila.

Predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak, odbio je pak odgovoriti na pitanje Net.hr-a je li nakon slučaja Kutina razgovarao sa svojim koalicijskim partnerom, šefom HDZ-a, Andrejem Plenkovićem, i je li činjenica da je članica stranke tako odlučno „udarila“ po važnom HDZ-ovom gradonačelniku prouzročila potres u koaliciji. Nije bilo ni prilike da pojasni je li točno da je premijer Plenković tražio da se cijeli slučaj što prije stiša i nestane s javne scene, no prilično je znakovito da je Hrebak izbjegao odgovoriti na vrlo jednostavno pitanje: bi li po njegovom osobnom sudu gradonačelnik Kutine trebao podnijeti ostavku.

Zanimalo nas je i kada je točno saznao za probleme na koje upozorava Andrijana Cvrtila i je li kao predsjednik stranke mogao učiniti nešto više – mnogo ranije. I je li stranački vrh HSLS-a iskoristio ovu situaciju da proanalizira svoj stav oko potencijalne "političke trgovine" ili kadroviranja po političkoj liniji? No, nije bilo odgovora, osim suhog teksta priopćenja da je raspušten lokalni HSLS i da je slučaj preuzela Statutarna komisija stranke.

Na žalost, nismo uspjeli saznati ni kako komentira šokantnu činjenicu da se ženi koju hrvatska javnost pozdravlja kao dobar primjer iskorijenjena političke korupcije, članici svoje stranke – nije niti jednom javio nakon njezinih istupa u javnosti i pružio joj podršku.

Po svemu sudeći, članica Andrijana Cvrtila i njezin obračun s političkom trgovinu i za njezinu stranku ostaju „lokalni incident“ kojeg treba sakriti daleko od nacionalne politike. Tako da krupna politička trgovina ostane posve neokrznuta.