U srijedu ujutro gradonačelniku Kutine, donedavnom HDZ-ovcu i bivšem HSLS-ovcu, Zlatku Babiću na vrata su pokucali istražitelji i uhitili ga. S kutinskom gradonačelnikom "pala" su još dvojica: bivši predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća.

Sve se dogodilo zbog afere Eko Moslavina koju je razotkrila Adrijana Cvrtila, direktorica te gradske tvrtke koja je javno progovorila o korupciji, odnosno uhljebljivanju po političkom nalogu. Cvrtila je tvrdila da su joj nalagali koga će (ili neće) zaposliti kako bi se sačuvala koalicija HDZ-a i HSLS-a.

''Nismo baš svi zadovoljni s time što se događa u gradu. No, nisam iznenađen'', kazao je za RTL Danas građanin Kutine. ''Očekivano, ako je ovo sve istina o čemu se priča'', komentirala je građanka.

Uhljebljivanje u Eko Moslavini

Sve je počelo još u rujnu kada su objavljene snimke u kojima predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić od Cvrtile traži zapošljavanje u komunalnoj tvrtki jer je to u interesu koalicije HDZ-a i HSLS-a.

''Ak' smo obećali, onda radi to tako. Okreni glavu i šuti, nek' radi tamo pa poslije ćeš reći. Ti ga preuzmi, ja sam ti rekla do izbora da ti to napravim. Ali ne možeš ti, prkosiš meni, Babiću, i tak dalje'', čuje se u razgovoru.

''Nalagao im je stvari koje su bile u suprotnosti s poslovanjem same tvrtke. Radi se o desetak ljudi'', navodi se.

Cvrtilu je zvao i potpredsjednik Gradskog vijeća, nezavisni Dražen Kinderman koji je s gradonačelnikom Babićem imao dogovor da mu zaposli sina u zamjenu za ruku u Vijeću.

Nije bilo klasične pretrage stanova

Kako je konstatirao RTL-ov reporter Boris Mišević, Cvrtila je danas do 16:30 bila u statusu svjedoka, "stoga ne čudi što danas u Kutini nije bilo klasičnih pretraga stanova niti Gradskog poglavarstva".

Čini se da je Cvrtila tužiteljstvu bila dovoljna sa svojim dokazima, a Zlatko Babić bi uskoro trebao biti priveden u USKOK.

Pretpostavlja se da bi, s obzirom na okolnosti, mogao biti zatražen pritvor te da bi četvorka na čelu s kutinskim gradonačelnikom barem mjesec dana mogla provesti u istražnom zatvoru.