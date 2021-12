Rano jutros uhićen je u akciji policije i USKOK-a gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i još tri osobe zbog sumnje u trgovanje utjecajem i podmićivanje zastupnika, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Jutarnji doznaje da su uz Babića uhićeni donedavni predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, nezavisni vijećnik Dražen Kinderman te Darko Kolsek.

Akcija uhićenja pokrenuta je nakon istupa zviždačice Adrijane Cvrtile. Ona je objavila snimke razgovora kojima prokazuje političke pritiske pri zapošljavanju u gradskim tvrtkama i institucijama.

Čudni Babićevi potezi

Prozvani akteri tvrde da je afera inscenirana, no Babić je zbog toga u rujnu napustio HDZ, kao i Kljakić HSLS. Ipak, smijenio je Cvrtilu prošloga tjedna, a prije toga se naljutio na novinare koji su došli na sjednicu na kojoj se o tome odlučivalo.

"Od 2008. radim ovdje. Ukazujem na kriminal i korupciju, ali ti ljudi i dalje rade, evo, gradonačelniku je prošao proračun. Saslušana sam u tužiteljstvu, ne znam jesu li i drugi sudionici, no nitko nije uhićen. Ništa se nije dogodilo iako sam podastrijela jasne dokaze o nezakonitim radnjama. Vidjet ću što ću dalje učiniti, želim ostati raditi ovdje, a iskoristit ću i mogućnosti koje daje Zakon o zviždačima. Koliko znam, u tijeku su izvidi u Gradu. Tužna sam i osjećam se usamljeno, jer se osobama koje su prijavljene i protiv kojih postoje jasni dokazi dozvoljava da ostanu raditi, a zviždače se gura na marginu i ostavlja bez posla. Javila sam se na natječaj u rujnu, kada su tražili novu direktoricu nakon što sam ih prijavila. U tročlanoj komisiji jedan je član bio gradonačelnik Babić, a drugi još jedan pročelnik koji se nalazi u mojoj kaznenoj prijavi. Apsurdno i nedopustivo. Ljude obeshrabre ovakvi slučajevi i zato ne namjeravam odustati", poručila je Cvrtila prošli tjedan.

'Mama, ima li posla bez politike?'

Na pitanje što joj je to trebalo, odgovorila je: "Neću odustati. Majka sam dvoje djece. Jedno me nedavno pitalo: 'Mama, ima li u Hrvatskoj posla bez politike?' Što odgovoriti na to? Ne želim da se takve stvari događaju", zaključila je Cvrtila.