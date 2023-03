Dvije su osobe poginule u padu malog privatnog zrakoplova njemačke registracije u petak u 12.30 sati, prilikom njegova polijetanja iz pulske Zračne luke, a kako se neslužbeno doznaje, radi se o stranim državljanima.

Službena istraga je u tijeku, novinarka HRT-a je pored piste kod koje se srušio avion. Kaže da vatrogasci napuštaju mjesto nesreće koje osigurava policija, a istražitelji Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća još se očekuju.

'Istragu će provesti Agencija za nesreće'

Do nesreće je došlo, kako je i priopćila Zračna luka Pula, oko 12.30 sati prilikom polijetanja zrakoplova, manjeg tipa.

"Slijedom informacije o zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila danas u Zračnoj luci Pula, a u kojoj su život izgubile dvije osobe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovim putem izražava duboko žaljenje i sućut zbog ovog nesretnog događaja. Prema informacijama s kojima raspolažemo, u tijeku su službena postupanja, a istragu o uzrocima ove nesreće provest će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, čiji su istražitelji na putu prema Puli", izvijestilo je MInistarstvo mora.

Samo krila ostala čitava

Kako neslužbeno doznaje Glas Istre, prilikom pada aviona punog goriva eksplodirala je kabina zrakoplova, a od čitavog zrakoplova samo su krila ostala koliko-toliko neoštećena. Ističu i kako su hitne službe došle u rekordnom roku, ali osobama u zrakoplovu nije bilo spasa.

Zrakopolov koji se srušio bio Virus Pipistrel, dvosjed s jednim motorom, koji proizvodi tvrtka Pipistrel u Sloveniji i Italiji, a izrađuje se u lakoj i ultralakoj varijanti. Prvi model tog sportskog zrakoplova proizveden je 1999. godine.

Jutarnji neslužbeno doznaje kako je u zrakoplovu poginuo njemački bračni par koji je putovao za Ljubljanu. Dodaju kako su dva vozila hitne pomoći stigla u rekordnom roku od osam minuta, no nesretnom paru nije bilo spasa.

Puhao bočni vjetar od 11 čvorova

AvioRadar je objavio METAR podatke koji pokazuju da je u trenutku pada aviona puhao bočni vjetar od 11 čvorova.

Iskusni pilot Nijaz Delić iz Pule, za portal Istra24 rekao je da mu je teško komentirati slučaj obzirom da mu nisu poznati detalji, ali da je moguće da je za nesreću kriv vjetar i neiskustvo pilota. ''Malim avionima vjetar zna stvarati probleme, no ako je pilot imao više od 300 sati leta, tako nešto mu ipak ne bi trebalo predstavljati poteškoću. Mada, danas jest puhao jak vjetar. Možda su zaboravili na gorivo… Teško mi je to sad procijeniti. Evidentno da je zrakoplov pao te se potom zapalio nakon udarca. Inače, to je jako čvrst, kvalitetan i ekonomičan avion, sačinjen od specijalne plastike. Što ih je prevarilo, pokazati može samo vrijeme'', rekao je Delić za Istra24.