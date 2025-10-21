KOD LABINA /

Zaustavili ga, a on pun jointova: Muškarac (50) vozio napušen, odbio vađenje krvi, pa završio u lisicama

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Tijekom pregleda vozila policajci su pronašli šest ručno motanih cigareta s mješavinom duhana i marihuane

21.10.2025.
11:00
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
Labinska policija u ponedjeljak oko 10 sati ujutro, na raskrižju državne ceste nedaleko od Potpićna, zaustavila je vozača (50) iz Pule.

Policajci su posumnjali da je vozač pod utjecajem opojnih droga, pa su mu ponudili testiranje. Preliminarni test odmah je pokazao prisutnost THC-a u organizmu, no muškarac je odbio dodatne pretrage krvi i urina.

Tijekom pregleda vozila policajci su pronašli šest ručno motanih cigareta s mješavinom duhana i marihuane, ukupne težine gotovo 12 grama.

Kako bi spriječili da nastavi s prekršajima, policajci su ga uhitili na mjestu događaja, te će biti priveden na nadležni sud.

Zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, prijeti mu novčana kazna od 1.980 eura i zabrana vožnje B kategorije na tri mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO: Motocikl u rukama djeteta: Roditelji pod istragom nakon teške prometne

 

IstraDrogaUhićenje
Zaustavili ga, a on pun jointova: Muškarac (50) vozio napušen, odbio vađenje krvi, pa završio u lisicama