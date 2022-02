Zašto su USKOK i policija u subotu ujutro upali u kuću aktualnog ministra Darka Horvata i uhitili ga? Je li to čudan, 'nimalo neutralan' tajming, kako je to na konferenciji za medije izravno naveo premijer Andrej Plenković? Iz dosad dostupnih materijala čini se da ipak nije, piše Jutarnji list.

Naime, u međuvremenu se ispostavilo da su istražitelji već neko vrijeme radili na tom predmetu, i to nakon što su iz mobitela Ane Mandac izvukli opsežne prepiske na temu isplate bespovratnih poticaja, a iz koje je proizlazilo da je bilo nezakonitih utjecaja, kako ministra Horvata, tako i drugih sad osumnjičenih osoba. Kako bi do kraja raščistili cijeli slučaj, istražitelji su najprije odlučili ispitati više djelatnika nekadašnjeg Horvatova ministarstva te su na taj način još više učvrstili dokazni materijal, posebno u odnosu na Horvatovu bivšu pomoćnicu Anu Mandac preko koje se sve odvijalo. Na koncu su odlučili ispitati i samu Anu Mandac, a to se, prema dostupnim informacijama, dogodilo u petak.

Nakon priznanja, istražitelji su imali svije mogućnosti

Nakon što je Mandac u potpunosti priznala svoju ulogu u nezakonitim isplatama te potvrdila vjerodostojnost izuzetih poruka, kao i ulogu ministra Horvata i ostalih, istražitelji USKOK-a, imajući u vidu procesne razloge, imali su dvije mogućnosti.

S obzirom na to da su Anu Mandac u konkretnoj situaciji morali ispitati u svojstvu osumnjičenice, morali su joj dati i tzv. pouku o pravima u kojoj je navedeno za što ju se sumnjiči. Dakle, faza izvida u kojoj nitko 'izvana' nema pristup prikupljenim dokazima time je bila završena i podaci o konkretnim optužbama izišli su van.

Da nisu krenuli odmah, riskirali bi kompromitaciju istrage

U toj situaciji USKOK je mogao pričekati nekoliko dana, pa i tjedana, ali bi time riskirali kompromitaciju predstojeće istrage – od toga da netko upozori ministra Horvata da skloni dokumentaciju, izbriše sadržaj mobitela i slično, do toga da inkriminacije iz pouke o pravima i sam iskaz Ane Mandac završe u medijima te da ih se opet javno proziva zašto ništa nisu poduzeli.

Očigledno su se u USKOK-u, kako bi izbjegli rizik, odlučili za drugu varijantu te su odmah nakon saslušanja Ane Mandac krenuli u realizaciju kompletne akcije – zatražili odgovarajuće sudske naloge i sljedećeg jutra uhitili ministra, piše Jutarnji.