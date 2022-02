Darko Horvat svoje uhićenje, pritvaranje i razrješenje s ministarske dužnosti može zahvaliti proširenju istrage u aferi Vjetroelektrane. Još se 30. svibnja 2020. njegova tadašnja pomoćnica Ana Mandac našla pod istragom, zajedno s Josipom Rimac. Istražitelji su prekopali sve mobitele osumnjičenih te se tada otvorila afera "po babi istričevima", kako je Mandac nedavno priznala ovo nedjelo za koje se tereti i ministar.

Poruke i razgovori tijekom istrage su prikupljeni i kroz navode još nekih zaposlenika, ali i dokumentaciju. USKOK je obradio oko milijun stranica poruka koje su poslužile kao dokazi protiv Horvata, Mandac i drugih suosumnjičenih, među kojima je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ali i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Slova dodavana uz imena 'podobnih' tvrtki

Kako piše Jutarnji, USKOK je dešifrirao su da velika slova T. i Ž. u zagradama kraj imena tvrtki koje je u tablice 2018. godine unosila Horvatova bivša pomoćnica Mandac, i to, kako se sumnja, po ministrovim nalozima, ali i po zahtjevima tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića, državnog tajnika Velimira Žunca, ravnateljice Uprave za potpomognuta područja Katice Mišković, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i još nekih zasad neutvrđenih osoba.

Spomenuta dva velika slova odnose se na Tolušića i Žunca.

Ministar Horvat ponovno 20. prosinca 2018. Ani Mandac šalje brojeve mobitela odgovornih osoba u tvrtkama za koje je on osobno zainteresiran da dobiju bespovratna sredstava iz programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina".

Iskaz koji bi mogao potopiti Horvata

Svi oni koji su dobili sredstva odlukom od 11. prosinca dolazili su 21. prosinca u Ministarstvo radi predaje zadužnica i potpisivanje ugovora. Tog dana popodne, Ana Mandac javlja Horvatu: "Imam neku vrećicu za Vas!", a on odgovara: "Tu sam!"

Osim Ane Mandac, koja je u svom iskazu teretila svog bivšeg šefa Darka Horvata, za USKOK je itekako bitan i iskaz Danijele Žagar, načelnice Sektora za unapređivanje i razvoj poduzetništva i obrta te predsjednice povjerenstva za provedbu Programa, a kojoj je Mandac bila nadređena.

"Ja sam Ani Mandac u više navrata ukazivala da takva dodjela bespovratnih sredstava nije u skladu s propisima. Meni je bilo sporno što su se ovom odlukom dodjeljivala sredstva bez poštivanja kriterija Programa. Uobičajeno bi bilo da se u slučaju povećanja sredstava ili oslobađanja dijela sredstava za Program ona dodjeljuju sukladno utvrđenim kriterijima i bodovnoj listi, a navedenom odlukom bilo je nasumično odabrano 20 gospodarskih subjekata koji su bili prijavljeni na Program. Ana Mandac mi je rekla da ministar ima pravo donijeti diskrecijsku odluku, a da ja nisam ta koja propituje odluke ministra.

'Nejasan je bio kriterij'

Ani Mandac sam poslala jednu verziju odluke datiranu s 18. prosincem, ali ne znam tko je izradio zadnju verziju. Problem je bio što se nismo imali na što pozvati, odnosno nejasan je bio temelj za dodjelu bespovratnih sredstava. Ministar Darko Horvat me 19. ili 20. prosinca pozvao u kabinet i kod njega je bio državni tajnik Damir Kaufman. To je bilo jedini put da me ministar zove u kabinet jer je bilo uobičajeno da komuniciramo preko nadređenih. I ministru sam rekla da donošenje takve odluke nije po pravilima, a on mi je rekao da je to njegova odluka i da stručne službe trebaju organizirati njezinu provedbu i organizirati ugovore i naloge za isplate. S tim su bili upoznati i ostali djelatnici Ministarstva, a odluke o dodjeli sredstava su objavljivanje na mrežnim stranicama, ali ne i isplate po odluci od 11. prosnica.

Žalila se i unutarnjoj reviziji

Iz iskaza voditeljice Službe za unutarnju reviziju u Ministarstvu proizlazi kako joj se Danijela Žagar žalila da je izložena pritiscima da novac dobiju oni koji ne zadovoljavaju uvjete i da ju je pitala što da radi. Ona joj je savjetovala da to pokušava zaustaviti, čula je da je na tu temu održan i sastanak kod ministra, ali odluka o dodjeli bespovratnih sredstava "po babu i stričevima" a ne po zakonskim kriterijima je provedena. Tih nešto više od 2,6 milijuna kuna stajalo je ministra Darka Horvata funkcije i slobode.

Pod istragom je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević te bivši ministar Tomislav Tolušić, Horvatova bivša pomoćnica Ana Mandac, Katica Mišković, ravnateljica Uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), te Velimir Žunac, državni tajnik u MRRFEU.